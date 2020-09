Sulu Sou e associações reuniram-se com DSPA e peridam mais medidas de protecção ambiental

O director da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Raymond Tam, reuniu-se com um grupo de associações ambientalistas e o deputado Sulu Sou para discutir melhorias na legislação sobre a limitação do uso de plásticos, reciclagem e protecção marinha. Gilberto Camacho, da Macau ECOnscious, mostrou-se preocupado com a poluição marinha junto à costa de Macau causada pelos esgotos dos navios. Já o vice-presidente da Associação Novo Macau apontou para a necessidade de haver mais restrições de plástico no território.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou e um grupo de várias associações de protecção ambiental reuniram-se, na quarta-feira passada, com o director da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) para apresentar uma série de preocupações ambientais e discutir melhorias na legislação sobre a limitação do uso de plásticos, reciclagem e protecção marinha. De acordo com um comunicado da Associação Novo Macau veiculado ontem, Sulu Sou considerou ser necessário “pôr em dia outras medidas de restrição do plástico” depois da entrada em vigor da lei de “restrições ao fornecimento de sacos de plástico”.

“Raymond Tam disse que as autoridades estão a analisar a possibilidade de proibir a importação de contentores de esferovite no próximo ano. Uma vez que os contentores de esferovite ainda estão a ser utilizados para conter marisco fresco e vivo importado do continente, a DSPA irá cooperar com o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) para promover a reutilização desses contentores antes de estarem disponíveis alternativas adequadas no mercado”, pode ler-se no comunicado divulgado pela Associação Novo Macau.

Durante a reunião com a DSPA, Annie Lao, fundadora da associação “Macau para a Redução de Resíduos”, mostrou-se preocupada com a “poluição causada pelos supermercados que utilizam embalagens de plástico para embalar frutas e vegetais”. Annie Lao assinalou que estas embalagens contêm plásticos de policloreto de vinilo altamente tóxicos que “estão a ser incinerados após uma única utilização”. Raymond Tam assegurou que a DSPA irá continuar a promover activamente o “Plano de Reconhecimento de Supermercados Ecológicos” e a realizar “pesquisas com a indústria para encontrar a substituição de embalagens plásticas por materiais reutilizáveis”.

Joe Chan, presidente da União dos Estudantes Verdes de Macau, levantou preocupações relacionadas com o impacto da proibição de Hong Kong na importação de resíduos de papel no mês passado, mas Raymond Tam garantiu que “os resíduos de papel recolhidos pelos recicladores locais não serão afectados”, e que “o envio dos resíduos de papel é feito directamente através do Terminal Ka Ho para o continente”.

Questionado por Joe Chan sobre o destino final do plástico reciclável recolhido e exportado de Macau, Tam salientou que “os materiais recicláveis recolhidos através do Governo devem ser transportados para outros locais fora de Macau para reciclagem e não serão enviados para o centro de incineração”. Para além disso, Raymond Tam frisou que “todos os plásticos recicláveis recolhidos” vão para a Tailândia e que, se a tecnologia for autorizada a transformar novamente plásticos recicláveis recolhidos em matérias-primas, estes poderão ser enviados directamente para o continente.

Em termos de apoio à indústria de reciclagem, o director da DSPA disse que, através de concurso público, “irá atribuir 15.000 metros quadrados de terreno na área do aterro de resíduos de construção” para as empresas de reciclagem manterem o papel, plásticos e metal recicláveis antes de exportarem. Tam garantiu também o aumento dos “pontos de reciclagem fixos” junto às estradas.

Já Gilberto Camacho, fundador da Macau ECOnscious, manifestou interesse em dar seguimento ao actual trabalho de protecção ecológica marinha em Macau devido à elevada poluição nas águas costeiras do território. “Tam disse que a principal causa da poluição das águas costeiras é a ligação errada dos esgotos das águas pluviais, e assumiu que a qualidade da água do Porto Interior deteriorou-se significativamente nos últimos anos”, pode ler-se no comunicado.

Raymond Tam assegurou que, nos últimos anos, as autoridades têm levado a cabo projectos de intercepção de lixo nas margens da costa da Areia Preta, Ocean Garden, praia de Hac Sá e praia de Cheoc Van, especialmente através da construção de uma estação elevatória nas Estação de Tratamento de Esgotos da Península de Macau e da extensão dos tubos de descarga de esgotos para “cerca de 3,8 quilómetros mais longe”, pelo que a água será descarregada na nova saída de descarga no sul da Zona A para melhorar a qualidade da água e da lama do fundo.

Relativamente à morte de golfinhos brancos chineses em Macau, o responsável pela DSPA frisou que desde a primeira descoberta de um golfinho morto, em 2015, o tempo médio de morte dos golfinhos encontrados no território foi de cerca de 2 a 4 dias. “A decisão preliminar é que não morreu nas águas de Macau”, disse Raymond Tam. Camacho questionou o director da DSPA sobre as centenas de quilos de lixo marinho recolhidos durante as actividades de limpeza da costa, e que alguma dessa poluição é proveniente dos esgotos dos navios. “Tam disse que a DSPA irá comunicar com Zhuhai e Guangdong para procurarem a fonte de poluição no âmbito da cooperação entre as duas regiões em matéria de protecção ambiental”, pode ler-se no comunicado da Associação Novo Macau.

A DSPA assumiu o compromisso de informar a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) sobre a situação dos poluentes dos navios, e que irá, ao mesmo tempo, discutir “a possibilidade de instalação de equipamento de intercepção” na orla da costa, com o intuito de impedir que o lixo marinho flua para a costa.