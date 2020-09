Sistema político rege-se pela separação de poderes e pela predominância do executivo, diz Katchi

De acordo com António Katchi, o sistema político de Macau previsto pela Lei Básica é orientado simultaneamente pelo princípio da separação de poderes e pela predominância do poder executivo. “A combinação de ambos produz um sistema híbrido, onde ambos os princípios têm um raio de acção mais limitado do que teriam se estivessem sozinhos”, explicou o constitucionalista ao PONTO FINAL.

André Vinagre

“O sistema de governo gizado pela Lei Básica é enformado por dois princípios fundamentais: o princípio da separação de poderes e o princípio da predominância do executivo”, explicou António Katchi ao PONTO FINAL, a propósito do debate que veio de Hong Kong, sobre se a separação de poderes está ou não prevista no sistema político de Macau.

Segundo o constitucionalista, apesar de estarem os dois princípios previstos, “nenhum deles, porém, está explicitamente enunciado na Lei Básica”. “Ambos são mencionados pela doutrina, quer chinesa, quer portuguesa, e ambos se encontram reflectidos em diversas disposições da Lei Básica”, explicou.

Na opinião de Katchi, “é certo que os dois princípios em causa se opõem um ao outro ao coexistirem no mesmo ordenamento jurídico”, o que faz com que se limitem reciprocamente: “A combinação de ambos produz um sistema híbrido, onde ambos os princípios têm um raio de acção mais limitado do que teriam se estivessem sozinhos”.

Katchi destaca a independência judicial como subprincípio da separação de poderes e explicou que, sob este valor, “o poder judicial deve ser exercido exclusivamente por tribunais; os juízes não devem ser simultaneamente titulares de órgãos situados no âmbito de outros poderes; eles devem exercer a sua função judicial sem sujeição a quaisquer ordens, instruções ou pressões oriundas dos outros poderes”. Mas, com a predominância do executivo, não estará a independência judicial em risco? “Em certa medida, sim, porque é o Chefe do Executivo quem nomeia e exonera os juízes”, responde.

Este é um sistema que não é original, diz Katchi. “Estes e outros desvios ao princípio da separação de poderes existem em todos os ordenamentos constitucionais”, refere, dando o exemplo dos Estados Unidos da América: “Nos Estados Unidos, por exemplo, é o Presidente que nomeia os juízes do Supremo Tribunal, e até com maior liberdade de escolha do que em Macau”. Além disso, lembra, “no Reino Unido, os ministros são escolhidos de entre os deputados e acumulam ambas as funções”.

Katchi esclarece que “a separação de poderes tanto pode ocorrer num Estado soberano, no âmbito dos respectivos poderes soberanos, como numa comunidade política não soberana, no âmbito dos respectivos poderes autonómicos”. O constitucionalista dá como exemplos os 50 Estados federados norte-americanos e as regiões autónomas dos Açores e Madeira.

A explicação de António Katchi surge depois de o investigador do Centro de Estudos “Um País, Dois Sistemas” Stanley Xu ter dito à Rádio Macau que não existe separação de poderes em Macau e em Hong Kong porque não são Estados soberanos.