“Sala de estar da cidade” vai contar com engenheiros e ‘designers’ locais

O Governo garantiu que as empresas locais vão ser chamadas a participar na obra da Biblioteca Central. Numa sessão de esclarecimento aos deputados sobre a maior biblioteca da cidade, cujos projectos de concepção foram apresentados na semana passada, Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, garantiu que a piscina do Estoril se vai manter.

Realizou-se ontem, na Assembleia Legislativa (AL), uma sessão de apresentação aos deputados da escolha da localização e dos projectos conceptuais da nova Biblioteca Central de Macau, a que Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), apelidou de “sala de estar da cidade”. Na reunião, os parlamentares disseram concordar com a localização da biblioteca, mas apresentaram dúvidas quanto à integração da piscina do Estoril no projecto, aos custos e ao papel dos profissionais locais na construção.

O primeiro a questionar o Governo sobre a inclusão de profissionais de Macau nas obras de execução da nova biblioteca foi o deputado Wu Chou Kit. Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, garantiu que sim: “Sim, eles vão participar seja qual for o projecto escolhido”. Há quatro ateliers de arquitectura europeus a concurso e, segundo a secretária, quando a equipa vencedora chegar a Macau “tem de colaborar com os ‘designers’ locais”.

Agnes Lam também questionou: “Será que só os internacionais é que podem participar na concepção? Será que os nossos engenheiros locais podem também participar?”. Elsie Ao Ieong respondeu: “No futuro, quando tiver de se realizar o estudo sobre pormenores, como por exemplo a apresentação do projecto ou Direito local, essas equipas têm de colaborar com especialistas locais, quer da área da construção civil ou ‘design’. Essas companhias estrangeiras têm de colaborar com os locais para conhecer os pormenores”.

Durante a sessão, Ella Lei, Sulu Sou, Ho Ion Sang e Agnes Lam questionaram o Governo sobre os custos do projecto. Na apresentação dos projectos a concurso, Leong Wai Man, vice-directora do IC, tinha dito que a mudança de localização da Biblioteca Central para o Tap Seac – ao invés do edifício do Antigo Tribunal – iria permitir poupar cerca de dois mil milhões de patacas ao Executivo. Agora, Elsie Ao Ieong fez as contas ao projecto incluindo a construção da academia de arte e centro de jovens, que, segundo a própria, vai permitir uma poupança de 1.100 milhões de patacas ao erário público. Na sessão, os responsáveis adiantaram ainda que a academia de artes e centro de jovens, que estava inicialmente previsto para o antigo Hotel Estoril, será construído na zona A dos novos aterros.

A piscina do Hotel Estoril também foi um dos temas falados na sessão de esclarecimento aos deputados. Wu Chou Kit perguntou se o Governo solicitou às equipas europeias uma nova concepção da piscina. Chan Wa Keong também pediu que a piscina fosse reestruturada.

Elsie Ao Ieong respondeu: “Nós pretendemos manter a piscina e chegámos a dialogar com o ID [Instituto do Desporto] sobre esta questão, e a opinião do ID foi no sentido de manter a piscina no local onde se situa agora”. “De facto, a piscina já está velha, mas através da reparação e manutenção, podemos resolver alguns problemas”, adiantou, acrescentando que “este ano pudemos observar que há grande necessidade quanto a piscinas, por isso não vamos demolir a piscina para que os moradores possam continuar a utilizar esta piscina”.

Wu Chou Kit apontou também que os quatros projectos pretendem fazer a ligação entre a biblioteca e a praça do Tap Seac, apesar de a Avenida de Sidónio Pais estar no meio. “Será que podemos construir outro túnel para ligar os peões à biblioteca?”, perguntou. Elsie Ao Ieong disse que essa era uma “boa ideia”, prometendo passar a sugestão ao secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário.

Leong Wai Man explicou que a Biblioteca Central, que deverá ser inaugurada em 2024, será como “se fosse uma biblioteca geral de todas as outras”. Os representantes do Governo indicaram que no ano passado foram registados 3,3 milhões de visitantes às bibliotecas, o que significa que “há cada vez mais procura da população”. Por isso, “há que ter uma nova biblioteca”, disseram os representantes do Governo.