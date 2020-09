O raide acabou! Viva o Raide no Ponto Final!

Joaquim Correia

Esta última crónica é dedicada ao jornal Ponto Final e, em especial, ao seu Director, o jornalista Ricardo Pinto, nosso companheiro de viagem desde o início!

Chegámos a Lisboa dia 13 de Setembro de 1990, depois de apenas em sete dias atravessarmos sete países, um galope que serviu para nos relembrar da complexidade inerente à actividade governamental de países imensos (na diversidade cultural, nas condições de vida do povo nas diversas regiões, na percepção política relativamente ao Governo Central, etc ), como a China e a URSS!

A inevitável globalização não pode impedir que cada povo e cada região possa e deva manter a sua identidade própria! Macau que o diga!

Esperavam-nos amigos, familiares e algumas pessoas que não conhecíamos – sim, reconheçamos, estava pouca gente – mas a presença da RPT2 (que também transmitiu o filme do Raide) foi reconfortante, bem como uma carrinha dos CTT, onde entregámos a mala do congénere de Macau, que simbolicamente havíamos recolhido no dia 10 de Junho, no Jardim Camões.

Claro que em Macau o evento foi muito mais falado, não apenas pelas evidentes “boas razões”, mas também porque houve quem questionasse o interesse deste tipo de “passeios que só servem para gastar dinheiro público”. Não interessando agora voltar à polémica, apenas lembro que as despesas em refeições, hotéis e gasolina surgiram de patrocínios privados… não esquecendo que todas as despesas durante os 17 dias passados na URRS foram totalmente pagos pelas autoridades das diversas repúblicas atravessadas. Quantos aos livros e outra documentação ou lembranças, foram, de facto, oferecidas não apenas pela Fundação Oriente e Grande Prémio de Macau, mas também por entidades públicas, como o Instituto Cultural de Macau, Biblioteca Central, Museu Marítimo, entre outras.

Para além de entrevistas na televisão e na rádio, foi organizada, em Junho de 1991, uma exposição fotográfica e “etnográfica” nas instalações do Turismo de Macau, no Largo do Leal Senado, onde tivemos a valiosa colaboração de amigos como a Fernanda Teixeira e o João Rei, entre outros, que se mantiveram nossos companheiros nesta viagem virtual, 30 anos depois (diga-se que a página do raide recebeu mais de 600 inscrições)! As fotografias e diverso material trazido na viagem foi exposto (Matrioskas, pequenos tapetes do Cazaquistão e outras peças de artesanato) ao som do rubab e da Tuna Macaense, das valsas de Viena e de melodiosas flautas chinesas: cassetes que fomos adquirindo durante a viagem.

Em Junho de 1992, no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a Missão de Macau, em Lisboa, levou a efeito uma mostra sobre o I Raid Terrestre Macau Lisboa e o nosso.

Em 2008 organizámos no Centro da Juventude da Trafaria, com o apoio da Junta de Freguesia da Trafaria, concelho de Almada, uma exposição que se destinava a lembrar aos jovens que “a vida é uma aventura que só vale verdadeiramente a pena quando se luta pela concretização dos nossos sonhos”. A originalidade desta iniciativa, para além de integrar um dos carros que fez o Raide, o Pagero Macau, já então na posse do António Calado, foi ter sido a primeira realizada depois da transferência de Macau para a soberania chinesa.

Já agora conta-se a história do Macau. Terminada a viagem, em 1990, as três viaturas ficaram na posse da Fundação Oriente, Direcção Geral dos Desportos e Missão de Macau, e nunca mais soubemos deles (há quem diga que dois deles terão sido exportados para Angola). Pouco depois de eu ter regressado a Portugal, em 2000, entrei na Missão de Macau, na Avenida 5 de Outubro em Lisboa, e reconheci o som de um motor, quem sabe, estaria no meu inconsciente, vindo da garagem! Espreito e lá estava o Macau a trabalhar – “faço isto todas as semanas, e até dou uma volta com ele aqui na garagem” – explicou o motorista da Missão de Macau! Não estava legalizado, assim ficou desde 1990! Eu ofereci-me para comprar e recebi resposta que me seria oferecido na condição de o legalizar. Carta aqui, requerimento ali, ficou-me em 800 contos (o Euro apenas surgiu em 2002), tudo acertado com a Mitshubishi e o Fisco. “Atravessou” várias vezes o Sahara em Marrocos, subiu as Alpujarras em Espanha, passeou-se inúmeras vezes pela Serra da Estrela… até que acabou por ir parar às mãos do António Calado… ficou em casa!

Através das Músicas do Raide que ilustraram a exposição na Trafaria, para além das ouvidas no Leal Senado (o som era audível fora das instalações no Turismo de Macau), tentámos também transmitir um pouco da vivência cultural em Macau na década de 90. Para isso procurámos edições que, pela sua qualidade e arrojo, mostrassem de que forma podiam alguns músicos portugueses sentir a sua presença naquele território, e escolhemos dois títulos: “Sinais de Yuanju”, de António Ferro e Wong on Yuen, e “Biombos”, dos Telectu, a que juntámos diversas edições da Tradisom, do José Moças. E também incluímos, como homenagem da visita deste músico a Macau em 1994, a obra de John Zorn e os Masada: “New Traditions in East Asian Bar Bands”, com três temas elaborados entre 1986 e 1990, de que interpretou trechos em 1994 em Macau, entre eles “Briel” originalmente executado pela The Silk Road Ensemble). A seu tempo escreveremos algo mais sobre estas e outras importantes referências musicais, designadamente divulgando textos de Victor Rua e António Ferro sobre os seus referidos trabalhos.

Já que estamos a falar de música e sendo esta a última crónica do Raide – depois de tantos nos termos referido à nossa página digital – não resistimos a dar um exemplo dos “posts” que temos vindo a publicar diariamente, eu e o Fernando Silva, desde a partida até à chegada, e que poderão ser revisitados em qualquer altura (e que servirão de base ao livro que estamos a preparar). Sublinhe-se que a coerência, ritmo e amigabilidade da página é da responsabilidade, em muito, do Fernando Silva! Talvez por isso tenhamos recebido perto de 600 inscrições!

44.º Dia 8/9

Budapeste – Viena

ENTRÁMOS NA ÁUSTRIA

Começámos por reparar todos o pneus sobresselentes.

Ao fim da manhã organizámos uma exposição bibliográfica (mais uma) e visitámos um mostra cartográfica, da responsabilidade da Embaixada de Portugal, numa escola de música em Budapeste.

Um dos livros que expusemos e temos oferecido às diversas bibliotecas por onde passamos é a “Clepsidra”, de Camilo Pessanha. A directora da Escola de Música de Budapeste, que sabia da ligação da sua poesia à música, afirmou qualquer coisa como ““na sua “poesia de imagens” há uma melodia de palavras, um encontro entre estados de alma e musicalidade, um ritmo de sons perceptível na leitura. ”

Não mais esqueci esta apreciação sobre a obra de Camilo Pessanha!

(Nota à margem, só possível nesta viagem virtual: muito mais tarde, em conversa com Victor Jorge, músico que recebeu por sangue a musicalidade de Pessanha, apercebi-me da curiosa ligação entre a Tuna Macaense e o poeta, pois vários dos membros dessa banda são também seus descendentes. Talvez em breve haja mais novidades sobre estes laços musicais…).

Há muito mais comércio que na URSS, com as lojas bem recheadas com produtos variados.

Partimos às 14h, atravessámos a fronteira com a Áustria sem problemas, não houve problemas com os vistos dos amigos russos, o que muito nos aliviou!

Jantámos num McDonalds…

Foi muito difícil arranjar hotel, só conseguimos um quarto com quatro camas (Teixeira, Fernando Silva, Calado e Sergei), os outros dormiram no carro.

Depois do acidente as tensões diminuíram (menos discussões sobre as decisões a tomar), já só queremos chegar a Portugal!

Terminado o raide, cada um de nós seguiu a sua vida: o Há Son emigrou para os EUA, o António Calado voltou para Lisboa poucos anos depois, os jornalistas russos regressaram de imediato à URSS, o Filipe terá ido para Inglaterra, o Teixeira, o Mario Sin, o Fernando Silva e aqui o escriba continuámos em Macau, tendo ambos regressado a Portugal em 1999, enquanto que o James, depois de criar uma produtora multimédia em Macau, estabeleceu-se em Portugal em 2017.

De uma forma ou de outra, aqueles 50 dias na estrada marcaram os raidistas, sentimento que cada um melhor definirá no já referido livro sobre a viagem, que em breve será publicado.

Eu tenho escrito alguns textos sobre viagens e música, contando histórias que aconteceram em locais onde a cultura portuguesa permanece, como na Indonésia, Goa ou Angola, com Macau “à espreita”.

O raide serviu mesmo de inspiração para uma narrativa histórica, onde um grupo de amigos que vivia em Macau partiu para o Tibete, numa viagem no espaço e no tempo. Na contracapa do livro repousa um CD, com temas onde tive o privilégio de colaborar com o guitarrista José Pino, amigo de longa data, e o teclista e produtor Enzo D´Aversa, companheiro mais recente. Nesta viagem sonora participaram músicos como Rão Kyao, Ruca Rebordão, Silvia Nazário, Nuno Represas e Joan Fiwi. Como eu gostava de experimentar viagem sonora semelhante, agora contando as histórias do raide…

Já vai longa esta peça, que me perdoem, mas está a funcionar como despedida de um sonho que foi revisitado através duma rede social (de tão má fama, muitas vezes justificado), mas que também pode fazer parte da “Arte da Viagem”, onde texto, imagem e som possibilitam uma certa aproximação à realidade. E, confesso, muito me agrada que o adeus (verdadeiramente um “até breve!”) seja em papel, num jornal dirigido por um jornalista que já anteriormente tinha colaborado no Raide, ao proceder à pesquisa e locução do filme! Muito obrigado Ricardo Pinto pela sua simpatia e amizade para com os membros do raide! Não o esqueceremos!

A viagem do II Raide Macau Lisboa pode continuar a ser acompanhada em https://www.facebook.com/groups/1639125899579336/