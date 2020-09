Membros do Conselho do Património Cultural concordam com localização da Biblioteca Central

Os membros do Conselho do Património Cultural concordaram com a escolha do terreno do antigo Hotel Estoril para a construção da nova Biblioteca Central e com os quatro projectos de concepção, indica um comunicado do Instituto Cultural (IC) sobre a reunião plenária do organismo que aconteceu ontem.

Segundo a nota, na reunião plenária, os membros do conselho apresentaram também as sugestões sobre os lugares de estacionamento, o espaço verde no terraço da biblioteca, condições do sombreamento e isolamento acústico, bem como o planeamento geral e consideração das funções dos edifícios envolventes.

A ordem de trabalhos da reunião de ontem incluiu ainda a apresentação dos principais trabalhos em relação ao património cultural recentemente realizados pelo IC que contam com a prestação de apoio às obras de restauro da Fortaleza da Taipa, da sede da Caritas de Macau e da Igreja de Nossa Senhora das Dores, Ká-Hó e a apresentação das informações acerca do Restaurante Lok Kok.

O IC recebeu, entre Junho e Agosto, a comunicação dos gestores da Fortaleza da Taipa, da sede da Caritas de Macau e da Igreja de Nossa Senhora das Dores, Ká-Hó, indicando que os imóveis tinham danos em algumas estruturas arquitectónicas e pragas. Por isso, solicitaram ao IC o apoio para obras de restauro. O IC enviou pessoal ao local para conhecer e confirmar as situações respectivas, auscultando as opiniões do Conselho do Património Cultural. Os membros do conselho reconheceram por unanimidade a prestação de apoio às obras de restauro dos projectos acima referidos, lê-se no comunicado. Sobre o Restaurante Lok Kok, o IC diz que a fachada vai ser reconstruída com a aparência e matérias-primas originais.