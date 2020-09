Governo diz ter plano para entrada de estrangeiros, mas situação “tem de estar controlada”

Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, comentou ontem as restrições nas fronteiras, que continuam a deixar os estrangeiros de fora. Citada pela Rádio Macau, quando falava à margem da cerimónia do início das obras do novo Edifício Complexo de Biblioteca e de Expediente do Instituto Politécnico de Macau, Elsie Ao Ieong indicou que a reabertura das fronteiras a estrangeiros terá de ser feita “gradualmente”.

“É uma questão que ponderamos. Temos um plano e a situação epidémica tem de ser controlada. Sabemos que há essa necessidade e exigência para trabalhadores não-residentes de nacionalidade estrangeira ou também familiares de residentes de Macau que têm nacionalidade estrangeira. Vamos fazer passo a passo”, afirmou a secretária. Recorde-se que, desde Março, todos os estrangeiros estão proibidos de entrar em Macau.

No mesmo evento também esteve Ho Iat Seng. O Chefe do Executivo comentou a eventual troca do aterro da zona D por um outro aterro que fará a ligação entre a zona A dos novos aterros e a península de Macau. A troca ainda está a ser estudada e depende da aprovação do Governo Central.

Ho Iat Seng disse que o Governo ainda não descartou a construção do aterro D. “Continua a ser uma ideia, não é uma decisão final”, cita a Rádio Macau. O líder do Governo disse que “convém a população ponderar”, porque se a ideia de construir o aterro da zona D, junto à Taipa, for avante, depois não se poderá voltar atrás. Para a zona A, Ho Iat Seng esclareceu que “não há nenhum jardim no plano, não há nenhuma zona verde, não há ambiente verde para esses habitantes, só arruamentos”, acrescentando que o aterro ponderado para ser construído entre a zona A e a península serviria para que “os habitantes da zona A possam usufruir de zonas verdes”. Ho Iat Seng garantiu ainda que há terrenos suficientes para habitação para os próximos vinte anos.

Na mesma ocasião, o Chefe do Executivo também falou sobre as receitas do jogo, que no mês de Agosto caíram 94,5% em comparação com o ano passado. Ho Iat Seng disse estar atento aos números e acrescentou: “Está melhor que no mês passado, mas vamos esperar ainda pela situação do fim do mês e pela Semana Dourada”.