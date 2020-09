“Associações não confiam no IAM”, diz Albano Martins

O antigo presidente da Anima, Albano Martins, não ficou surpreendido com a entrega de uma petição ao Chefe do Executivo a pedir uma revisão da lei de protecção dos animais. Apesar de a ANIMA não ter sido uma das oito associações que apresentou ontem uma petição na sede do Governo, Albano Martins juntou-se ao coro de críticas em relação à posição assumida por José Tavares, presidente do IAM, sobre uma eventual punição de voluntários que alimentem animais vadios.

“As pessoas devem alimentar animais abandonados e vadios, mas com regras e normas. Até o secretário para a Administração e Justiça disse que o IAM não tinha razão nenhuma, ou seja, o IAM está a ver navios, pois o que está a dizer é que há regulamentos nesse sentido, mas não há nenhum regulamento que diga que se alguém alimentar um cão vadio é considerado o dono do cão. Isso não tem sentido nenhum”, começou por explicar Albano Martins ao PONTO FINAL.

Sobre a implementação de um programa de recolha, esterilização e libertação de animais no seu habitat natural, Albano Martins disse que a questão está na própria interpretação do problema por parte do IAM. “O programa devia ser feito pelo IAM, que diz que não tem condições para o fazer, mas a verdade é que se esse programa não for feito, os animais vão continuar a reproduzir-se sem controlo porque as associações não têm espaço para os ter, nem têm capacidade financeira, nem organizativa para apanhar os animais na rua”, disse o ex-presidente da ANIMA, acrescentando que “as associações não confiam no IAM porque dizem que se o IAM apanha um animal de rua, mata-o”.

Para Albano Martins, a resposta ao problema é simples. “O IAM devia auxiliar as associações a apanhá-los e esterilizá-los, sem tomar aquela postura do ‘se nós os apanharmos não podemos pô-los na rua’. O IAM interpreta a lei desta forma, se apanharem um animal com uma associação já não podem repor o animal lá fora outra vez, ou colocam-no para adopção ou matam-no”.

Sobre o pedido de revisão da lei de protecção dos animais, Albano Martins recordou que a Anima foi a única associação que não foi à Assembleia Legislativa para discutir o diploma por considerar que a lei que não ia proteger os animais. “A preocupação do IAM centra-se nos problemas que os animais podem criar para a comunidade, mas não no animal. A crueldade é para com o animal. Esse conceito é que está completamente ao contrário, e por isso a Anima não foi lá. Ninguém nos quis ouvir, a lei está mal feita. Fomos a única associação que não foi, todas as outras associações foram lá. Essas associações chinesas que estão agora a protestar, pois, agora protestem. Mas quem foi a associação que disse logo à partida que isto estava tudo mal? Fomos nós. A lei precisa de ser revista. Já fez quatro anos em Setembro. As alterações à lei já deviam estar em consulta pública, mas não estão”, concluiu Albano Martins.

