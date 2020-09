Associações entregaram carta ao Governo a pedir programa de recolha e esterilização de animais vadios

Oito associações de protecção animal entregaram ontem uma petição, na sede do Governo, a pedir a revisão da lei de protecção dos animais e a implementação de um programa de recolha e esterilização de animais vadios. Os representantes das associações defenderam a implementação do referido programa e deixaram algumas críticas à posição assumida pelo IAM numa resposta ao deputado Sulu Sou, que marcou presença na entrega da carta dirigida a Ho Iat Seng.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou acompanhou ontem a entrega de uma petição de oito associações de protecção animal na sede do Governo a reivindicar a revisão da lei de protecção dos animais e a pedir a implementação de um programa de recolha, esterilização e libertação de animais ao seu habitat natural. Na carta dirigida a Ho Iat Seng, as associações pediram também um esclarecimento do Governo sobre a posição assumida pelo presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), José Tavares, que disse que “não existe diferença entre alimentar animais de rua e abandoná-los por um longo período de tempo”.

“Na resposta à minha interpelação, o IAM admitiu a possibilidade de punir os voluntários que alimentem animais vadios, ou seja, quem der de comer a um animal vadio pode ser considerado o dono e acusado de abandono. Fiquei chocado com essa resposta, assim como as associações”, afirmou Sulu Sou, acrescentando depois que “não há qualquer base legal” para a resposta do IAM e que o próprio André Cheong criticou esta interpretação. “O secretário para a Administração e Justiça disse que não concordava com esta interpretação legal do IAM e que iria discutir o assunto mais tarde”, frisou Sulu Sou.

As associações mostraram-se preocupadas com esta posição do IAM e pediram mais esclarecimentos ao Governo. A representante da Associação de Bem-Estar Animal, Lai Tai, assinalou que os animais vadios esfomeados são mais perigosos para os humanos e que o IAM devia ponderar seriamente a implementação de um plano de esterilização e retorno ao habitat para colocar um fim ao abate de animais vadios por parte do IAM.

Já a vice-presidente da Associação para a Protecção de Animais Abandonados referiu que o Governo deve ponderar a aplicação deste programa com a formação e certificação de voluntários para ajudar o IAM na recolha e tratamento dos animais vadios. “Queremos que o Governo esclareça as definições legais sobre este problema e que ponderem a implementação de um programa de recolha, esterilização e libertação de animais ao seu habitat natural. As associações estão preocupadas com o facto do IAM dizer que não tem condições para este tipo de programa porque sabem que se continuarmos a seguir o actual método de apanhar os animais e entregá-los aos canis municipais eles acabam abatidos, e que isso não terá impacto no número de animais abandonados no território”, afirmou Sulu Sou. Uma posição partilhada por Lai Tai. “O número de animais abatidos pelo IAM está muito aquém da taxa de reprodução dos animais”.

Outra das questões levantadas pelas associações na petição entregue ao Governo está relacionada com a revisão da própria lei de protecção dos animais. “As associações pediram também ao Governo para rever a lei de protecção animal porque a lei está em vigor há 4 anos e sabemos que esta lei tem muitos problemas, como a questão da polícia e do IAM não terem autoridade para acusar alguém que mate animais, mas, por outro lado, já pode punir voluntários que alimentem animais. Não faz sentido. A carta para o Chefe do Executivo pede que o Governo possa elevar este problema dos animais abandonados para um nível superior de discussão na sociedade porque é um assunto que está relacionado com a Lei de Protecção de Animais”, concluiu o deputado Sulu Sou.