UMAC inaugura Centro de Formação para a Administração e Função Pública

Foi inaugurado ontem o Centro de Formação para a Administração e Função Pública da Universidade de Macau (UMAC). Além disso, realizou-se também a cerimónia de abertura da primeira edição do Curso de Formação de Liderança para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, informou ontem um comunicado da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) e da UMAC.

Ho Iat Seng, Chefe do Executivo, esteve na cerimónia, tendo pedido aos 30 formandos da primeira edição do curso para “aproveitarem esta oportunidade de suspensão provisória das actividades profissionais para reciclagem, com a duração de três meses, para cultivarem uma perspectiva holística do funcionamento de Macau e apoiarem a reforma da administração pública do Governo da RAEM por meio da apresentação de opiniões construtivas”.

Segundo a nota, Ho Iat Seng disse ainda ter “grandes expectativas relativamente à primeira edição do Curso de Formação de Liderança para os Trabalhadores dos Serviços Públicos” e que “espera que este venha a ser ministrado continuamente, de modo a formar equipas de reserva altamente qualificadas para o Governo da RAEM”. Ho Iat Seng disse ainda que, no final do curso, os formandos deveriam apresentar um relatório, o qual poderá servir de referência ao aperfeiçoamento das próximas edições do curso.

Na cerimónia, Song Yonghua, reitor da UMAC, disse que a instituição criou o Centro de Formação da Administração Pública com base no conceito de integração funcional dos serviços públicos da RAEM, “construindo uma plataforma de convergente formação para elevar a qualidade dos trabalhadores dos serviços públicos, de modo a formar talentos pragmáticos e inovadores, que optimizem a reforma da administração pública da RAEM”.

Já o director dos SAFP, Kou Peng Kuan, afirmou que o curso “é pioneiro em Macau, desejando que ele se manifeste no alargamento dos conhecimentos dos formandos em diversas áreas de intervenção, elevando a sua proficiência e reforçando a sua capacidade de liderança”, cita a nota oficial.