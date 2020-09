Serviços de Saúde invocam “interesse público” para entrada de pilotos estrangeiros em Macau

O Governo vai abrir uma excepção para a entrada de estrangeiros no território durante o Grande Prémio de Macau tendo em consideração o “interesse público” do evento, justificou um representante dos Serviços de Saúde. Em relação à Maratona de Macau, Lo Iek Long não adiantou pormenores sobre eventuais medidas de excepção para estrangeiros numa prova que conta com 10 mil inscrições.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde consideram que a importância e história do Grande Prémio de Macau são razões válidas para autorizar a entrada no território de pilotos estrangeiros e respectivas equipas técnicas. Apesar da proibição de entrada de estrangeiros em vigor desde 19 de Março, as autoridades de Macau entendem que a prova de automobilismo é do “interesse público” para a sociedade.

“Macau está numa situação estável de combate à epidemia e estamos a cumprir as orientações para recuperar a economia e o regresso à normalidade dos cidadãos. Tendo em consideração os interesses sociais e o grande de risco, o Grande Prémio de Macau é um certame internacional emblemático e com uma longa história que poderá contribuir para a recuperação do turismo de Macau”, começou por explicar Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, em conferência de imprensa.

Perante o contexto pandémico, a edição deste ano do Grande Prémio de Macau vai realizar-se entre 19 e 22 de Novembro com algumas alterações. Lo Iek Long assegurou que as equipas estrangeiras vão ter autorização de entrada em Macau caso sigam as regras estipuladas pelo Governo, ou seja, quarentena de 14 dias e dois testes de ácido nucleico ao fim do período de observação clínica. “Por isso, de forma a permitir que alguns pilotos estrangeiros possam vir a Macau, segundo as regras, todos as pessoas estrangeiras têm de fazer quarentena de 14 dias e dois testes de ácido nucleico após o período de quarentena. Este arranjo não vai aumentar o risco de Covid-19 em Macau, fiquem descansados”, assegurou o clínico.

Na opinião do representante dos Serviços de Saúde, a presença de pilotos estrangeiros na prova “terá um efeito muito positivo” na sociedade de Macau.

“O despacho do Chefe do Executivo de Março que proíbe a entrada de estrangeiros prevê a excepção de entrada por razões de interesse público. O Grande Prémio é um evento icónico de Macau que poderá contribuir para a recuperação económica e trazer um efeito muito positivo para a sociedade de Macau. Não será apenas uma pessoa estrangeira. Serão muitos pilotos e equipas que satisfazem este interesse público e que, por isso, vão poder entrar em Macau. Apesar disso vão ser sujeitos a quarentena e à realização de dois testes de ácido nucleico após conclusão do período de observação médica de 14 dias”, frisou Lo Iek Long.

Sobre a realização da Maratona de Macau em Dezembro e as medidas que serão impostas aos 10 mil participantes inscritos, os representantes dos Serviços de Saúde asseguraram que estão em contacto com o Instituto do Desporto, mas que ainda é muito cedo para anunciar novas informações. “A Maratona de Macau vai realizar-se na primeira metade de Dezembro, por isso faltam quase três meses. Só nessa altura iremos informar os participantes se têm de fazer testes de ácido nucleico ou utilizar máscaras durante a prova”, disse Lo Iek Long.

Em relação às actividades agendadas para o Dia Nacional, Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Doenças Infecciosas, referiu que os Serviços de Saúde vão dar recomendações às associações. “Estamos a receber algumas consultas das associações a perguntar sobre as orientações contra a Covid-19. Sobre o teste de ácido nucleico posteriormente teremos um pacote de orientações mais precisas a que podem ter acesso”, referiu.

Na conferência de imprensa, os representantes dos Serviços de Saúde assinalaram que Macau não tem casos importados há 80 dias consecutivos e que estão 1.094 pessoas a fazer quarentena.