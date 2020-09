Primazia do poder Executivo não invalida modelo de poder tripartido em Macau, diz Cardinal

Na opinião de Paulo Cardinal, Macau tem um sistema próprio de separação de poderes e que a questão da soberania e da primazia do Executivo não invalida a existência de um modelo tripartido de poder no território. Em declarações à Rádio Macau, o jurista explicou: “É claríssimo quer na Declaração Conjunta, quer na Lei Básica, confirmado pela doutrina e pela jurisprudência superior de Macau. Temos um sistema de separação de poderes – um sistema próprio, que não é igual ao americano, nem ao francês, nem ao português. Mas temos”.

À emissora, Cardinal referiu que não se deve olhar para o princípio de separação de poderes como sendo exclusivo de Estados soberanos, como tinha dito Stanley Xu, investigador do Centro de Estudos “Um País, Dois Sistemas”, também à rádio. “Ninguém diz, por exemplo, que os sistemas políticos das regiões autónomas de Portugal ou de Espanha não têm separação de poderes porque não são soberanos. [Além disso], Os Estados Unidos têm um sistema de poderes distinto daquele que vigora em Portugal, França, Brasil, etc. O facto de o sistema político de Macau ser distinto do sistema dos Estados Unidos não significa que, por causa disso, não haja um sistema de separação de poderes. Há”, referiu o constitucionalista citado pela Rádio Macau.

“Só há cerca de uma década é que começaram a aparecer esses ‘sound bites’, esses virusinhos, tentando criar a ideia de que não havia separação de poderes, trazendo no mesmo saco conceitos e perspectivas que nada têm a ver – nomeadamente a de que Macau não é um Estado soberano, e misturando a questão dos poderes internos da RAEM com a relação dos poderes da RAEM ‘versus’ o Estado soberano da República Popular da China. Nada disso tem a ver”, afirmou Paulo Cardinal, esclarecendo: “Em Macau, temos separação de poderes com alguma primazia do Executivo sobre o legislativo. Mas não se pode dizer que o legislativo desaparece e não tem poderes”.