“Não percebo porque é que os pilotos podem entrar, mas o meu marido prestes a ser pai não pode voltar”

Uma residente de Macau – grávida de sete meses e cujo marido estrangeiro que está em Hong Kong não pode entrar em Macau – alertou para a dualidade de critérios do Governo face aos pilotos que vão participar no Grande Prémio. O casal tem contactado as autoridades, mas não tem recebido respostas. A deputada Agnes Lam pede um “tratamento mais humano” para estas famílias e insta o Executivo a relaxar as restrições para a entrada de estrangeiros.

André Vinagre

As fronteiras de Macau estão fechadas a estrangeiros desde Março e, segundo a deputada Agnes Lam, há dezenas de famílias separadas devido às restrições nas fronteiras. A medida faz com que mesmo estrangeiros que tenham estado no interior da China ou Hong Kong desde o início da pandemia não possam entrar em Macau.

Um dos casos é o de uma família em que a mulher é residente de Macau e o marido é um cidadão francês, que estava a tratar do pedido de residência na RAEM quando foi apanhado pelas restrições de entrada, estando a aguardar na região vizinha há cerca de seis meses. Este caso tem uma nuance: a mulher está grávida de sete meses e teme que o marido não possa estar presente quando o bebé nascer.

Ao PONTO FINAL, a mulher – que não se quer identificar – explica a situação: “Casámo-nos em Macau em Fevereiro. Estávamos à espera dos documentos do meu marido – certidão de nascimento e registo criminal – para requerer o seu direito de residência. Infelizmente, a fronteira de Macau fechou completamente antes de ele poder reunir todos os documentos e requerer o seu direito de residência”.

O marido, de nacionalidade francesa e residente não permanente de Hong Kong, acreditou que o Governo de Macau iria abrir excepções para casos como o seu, o que nunca veio a aconteceu. Mais tarde, “ele ofereceu-se para fazer quarentena, teste de ácido nucleico, ou mesmo apresentar um registo de viagem obtido da imigração de Hong Kong, mas a resposta é a mesma”. Ou seja, não lhe foi apresentada nenhuma solução, indicou a residente de Macau.

“Estamos a ficar com medo de ele não poder estar aqui quando eu der à luz. Isto é assustador para mim, porque este é o nosso primeiro filho e não me vejo sem o meu marido para me apoiar e tomar conta de mim durante e depois do nascimento”, lamentou.

Com isto, a mulher chama a atenção para o Grande Prémio de Macau, que se vai realizar entre os dias 19 e 22 de Novembro. A organização da prova anunciou na passada sexta-feira que os pilotos estrangeiros terão de fazer uma quarentena de 14 dias para poderem participar nas provas no Circuito da Guia. “O procedimento para o meu marido vir para Macau seria o mesmo, e além disso ele vem de Hong Kong, que é um lugar de menor risco em relação à Covid-19 do que a Europa”. “Não percebo porque é que os pilotos podem entrar, mas o meu marido prestes a ser pai não pode voltar”, afirmou a mulher.

A residente de Macau diz já ter entrado em contacto com os Serviços de Saúde, que lhe deram como resposta que não abriam qualquer exceção à regra. A mulher também escreveu uma carta ao Chefe do Executivo de Macau, aos Serviços de Migração de Hong Kong, ao gabinete da Chefe do Executivo de Hong Kong e ao Governo francês, mas ainda está à espera de respostas. “Parece que em seis meses não foi feito nenhum progresso real e que nada foi realizado para ajudar a reunir as famílias”, afirmou.

Em meados de Julho, o marido, Nathan Baston, tinha dito ao PONTO FINAL que se sentia “discriminado”: “Sinto-me um pouco discriminado porque aqui em Hong Kong, apesar de ser um residente não permanente, sou considerado residente. Pago os meus impostos e vivo aqui, mas não tenho qualquer benefício. Desde 14 de Julho, as pessoas de Hong Kong podem ir a Macau, fazendo todos os testes e os 14 dias de quarentena, mas os estrangeiros não. Eu vivo aqui, pago impostos cá, mas não sou considerado residente para mais nada. Qual é o objectivo?”.

AGNES LAM PEDE MAIS FLEXIBILIDADE AO GOVERNO

Ao PONTO FINAL, a deputada Agnes Lam disse ter recebido entre 30 a 40 queixas de famílias separadas pela restrição de entrada em Macau. “Há famílias separadas por não poderem entrar por terem passaporte de outro país”, disse a deputada, acrescentando que “devia haver normas para que famílias se possam reencontrar”, indicou a Agnes Lam. “Devia haver um tratamento mais humano”, pediu a deputada.

“O que precisamos é uma política com mais possibilidades. Agora não temos possibilidades suficientes. A China diz que estrangeiros não podem entrar, mas essa é a regra geral. Mas podemos pedir arranjos especiais, para que haja espaço para as pessoas que precisem de um visto para ocasiões especiais”, referiu a parlamentar, pedindo ao Governo que seja mais flexível nestes casos.

Agnes Lam lamentou o facto de haver cidadãos nacionais chineses que podem entrar em Macau, ao contrário do que acontece com os estrangeiros que também têm estado no interior da China, por exemplo, cuja entrada em Macau continua barrada. “Eles [as autoridades do Governo] querem fazer as coisas de forma simples, para que quando se é estrangeiro seja negada a entrada. É mais fácil do que saber se estiveram sempre na China. Mas temos de ter uma política mais detalhada e mais flexível”, instou.

A deputada diz já ter enviado “muitas cartas” ao Governo, nomeadamente aos Serviços de Saúde, para que seja dada solução a estes casos. Porém, “a resposta é que é preciso esperar até que a situação esteja melhor; esperar que a situação noutros países esteja melhor. Mas eu acho que isto já se prolonga há demasiado tempo”, concluiu Agnes Lam.

Recorde-se que as normas em vigor em Macau prevêem que a entrada seja proibida aos estrangeiros não residentes, quer tenham estado em países estrangeiros, quer tenham estado em Hong Kong, em Taiwan ou no interior da China.