Mulher acusa marido de abuso sexual depois de pedir segundo divórcio

Um homem de 33 anos do interior da China foi detido nas Portas do Cerco por suspeita de agressão sexual à mulher, com quem está em processo de divórcio pela segunda vez. A mulher, de 28 anos, apresentou queixa às autoridades no início de Setembro depois de falar com uma assistente social. O suspeito foi presente ontem ao Ministério Público.

O Ministério Público está a investigar um caso suspeito de abuso sexual a uma residente de Macau de 28 anos por parte de um homem do interior da China, anunciou ontem a Polícia Judiciária, em conferência de imprensa. O casal encontra-se no segundo processo de divórcio após o primeiro casamento em 2013. De acordo com a investigação das autoridades, o homem, de 33 anos, entrou em Macau no início de Setembro para ver os três filhos do casal, mas o reencontro com a mulher levou-o a uma tentativa de reconciliação que terminou em queixa de abuso sexual.

A vítima e o arguido casaram-se na China em 2013 e tiveram três filhos, mas, em 2015, divorciaram-se. Um ano depois do divórcio casaram novamente e foram viver juntos. “Em Outubro de 2019, a vítima voltou a sentir que não gostava do homem e pediu o divórcio, que ainda está em fase de processo em tribunal. Depois de pedir o divórcio veio viver para Macau com os três filhos. A partir de então começou a viver sozinha em Macau e não deu a morada ao marido”, começou por explicar o porta-voz da PJ.

A 4 de Setembro, o arguido entrou em Macau para ver os filhos e acabou por passar a noite na residência da mulher na zona norte, sob o pretexto de não ter onde dormir em Macau. “O arguido entrou em Macau e pediu um encontro num restaurante com a mulher e os filhos, alegando que queria ver os filhos. No restaurante, o homem soube através do filho onde moravam e pediu à mulher para pernoitar em casa deles. A mulher aceitou, mas obrigou-o a dormir na sala. Por volta das 23h00, o arguido entrou no quarto da vítima com o intuito de ter relações sexuais”, revelaram as autoridades.

Segundo a queixa apresentada pela mulher, depois de tocar nas partes íntimas da vítima, o homem tentou despi-la. “A mulher resistiu com um pontapé e o homem parou, tendo regressado à sala para dormir. No dia 6 de Setembro regressou à China e, no dia 9 de Setembro, a mulher falou com uma assistente social sobre o que tinha acontecido e foi aconselhada a apresentar queixa na polícia”, disse o porta-voz.

À PJ, a mulher disse que não tinha ficado ferida e que não seria necessário fazer exames no hospital. “No dia 12 de Setembro, o homem voltou para Macau, mas foi interceptado pela polícia nas Portas do Cerco. Confrontado com a queixa, o arguido recusou a prática do crime, mas depois da nossa investigação apurámos que há uma grande probabilidade da prática de coação sexual. Foi detido e presente ao Ministério Público a 14 de Setembro”, anunciou a PJ.

Professora do ensino especial burlada em mais de 700 mil dólares de Hong Kong

A Polícia Judiciária está a investigar um caso de burla de valor elevado que causou um prejuízo de 709.604 dólares de Hong Kong a uma trabalhadora não-residente de Taiwan. A queixa foi apresentada por uma professora de ensino especial de 33 anos depois de ter feito nove transferências para um alegado soldado norte-americano que queria transportar meio milhão de dólares para Macau.

A vítima conheceu um homem nas redes sociais em Maio deste ano e, após vários contactos o alegado soldado norte-americano, disse à vítima que queria transportar meio milhão de dólares para Macau e pediu-lhe para receber a encomenda. “O alegado soldado pediu à mulher para abrir uma conta na aplicação QQ, a vítima seguiu a indicação e recebeu uma mensagem de uma empresa de transportes a avisá-la que que iam transportar uma encomenda em nome dela”.

No entanto, a mulher teria de pagar a quantia de cinco mil dólares para poder recebê-la. “A mulher depositou os cinco mil dólares e mais tarde, no dia 25 de Junho, foi informada pela alegada empresa que deveria pagar 10 mil dólares devido às taxas alfandegárias da Indonésia”. A 30 de Junho, a mulher voltou a ser contactada pela alegada empresa para fazer mais um pagamento, desta vez de 20 mil dólares e por causa da alfândega de Taiwan. “No dia 1 de Julho, o alegado soldado norte-americano pediu 50 mil dólares para converter na moeda de Taiwan. A mulher disse que não tinha dinheiro suficiente e só pagou 16.200 dólares. A 6 de Junho, o homem disse que era um soldado norte-americano que queria reformar-se mais cedo e que tinha pedido ao seu superior a reforma antecipada, mas que teria de pagar para a conseguir. Nos dias 6, 9, 15, 23 e 26 de Julho, a mulher transferiu, respectivamente, 38.750, 126.000, 125.554, 46.500 e 50.300 dólares. No total de nove transferências, a mulher perdeu 709. 604 Hong Kong dólares”, informaram as autoridades.