Ho Iat Seng lidera comitiva de Macau em Hainão para cimeira regional

Uma comitiva de Macau liderada pelo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, viaja amanhã para a cidade de Sanya, na província de Hainão, onde vai decorrer a cimeira regional “Reunião Conjunta das Lideranças Executivas no contexto da Cooperação Regional do Pan-Delta do Rio das Pérolas de 2020” no dia 18 de Setembro.

De acordo com um comunicado do Governo, Ho Iat Seng vai reunir-se com responsáveis de algumas províncias do Pan-Delta do Rio das Pérolas “tendo como objectivo debater assuntos de interesse comum”.

No topo da agenda estão três questões de interesse comum em relação à construção do porto franco de Hainão. “Na reunião, os responsáveis do grupo ‘9 + 2’ vão discutir três questões de interesse comum, que são: partilhar as novas oportunidades da abertura do porto franco e construir uma plataforma para a integração e inovação do sistema; construir uma rede de transportes moderna composta por portos, corredores e centros de grande escala, promover o desenvolvimento de elevada qualidade da cooperação regional Pan-Delta do Rio das Pérolas”, indica o comunicado do Governo.

A delegação oficial de Macau é composta pelo secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, a chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, Hoi Lai Fong, a directora do Gabinete de Comunicação Social, Inês Chan, a coordenadora do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exteriores, Lei Iut Mui, entre outros membros do Executivo. Durante a ausência de Ho Iat Seng, o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, vai exercer, interinamente, as funções de Chefe do Executivo entre 16 e 18 de Setembro.

A Reunião Conjunta das Lideranças Executivas no contexto da Cooperação Regional do Pan-Delta do Rio das Pérolas é uma plataforma de cooperação regional criada em 2004 que congrega os governos de nove províncias da China e das duas regiões administrativas especiais, com a abreviatura “9 + 2”.

Subordinada ao tema “Compartilhar as oportunidades do porto franco de Hainão e promover o desenvolvimento conjunto do Pan-Delta do Rio das Pérolas”, a cimeira vai contar com representantes das províncias de Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainão, Sichuan, Guizhou e Yunnan, para além de representantes de Macau e Hong Kong.

Na reunião serão ainda relatados os avanços registados, desde 2019, nos trabalhos e cooperação, bem como a avaliação do relatório do Secretariado do Fórum de Cooperação Regional do Pan-Delta.