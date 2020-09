Governo diz que não há mais localizações disponíveis para estacionamento de pesados

Ella Lei questionou o Governo acerca da falta de espaços para o estacionamento de veículos pesados. Na resposta, o Governo lembrou que foram entregues terrenos para estacionamento temporário de vários tipos de veículos e que estes foram todos aproveitados. Porém, não existem mais localizações disponíveis. O Executivo diz ainda que no próximo ano vai entrar em processo legislativo o diploma que vai regular os parques de estacionamento.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Não existem mais localizações disponíveis para servirem como estacionamento temporário de automóveis, indicou o Governo, numa resposta a uma interpelação escrita apresentada pela deputada Ella Lei. Além disso, é adiantado que a proposta de lei que vai regular os parques de estacionamento deverá entrar em processo legislativo em 2021.

Na interpelação, cuja resposta do Governo foi encaminhada ontem às redacções, Ella Lei começou por recordar que “os veículos pesados desempenham um papel indispensável no desenvolvimento socioeconómico de Macau” e que a “construção de edifícios e as empreitadas de aterros contam sempre com a participação de veículos pesados”, além de que os “autocarros de turismo também estão a sustentar o desenvolvimento do sector do turismo”.

Segundo os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), até Maio deste ano existiam 7.286 veículos pesados, “mas os lugares de estacionamento legais para esses veículos são extremamente insuficientes”.

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) entregou à Direcção para os Assuntos de Tráfego (DSAT) terrenos que ainda não foram desenvolvidos para serem temporariamente usados para o estacionamento de veículos pesados de mercadorias e de autocarros de turismo, recorda Ella Lei, que refere: “Com a conclusão sucessiva das obras de aterro e a recuperação de muitos aterros não aproveitados, acredita-se que há condições para a criação de zonas de estacionamento provisório para os veículos pesados”. E questiona: “Os serviços competentes vão rever a situação, no sentido de criar mais zonas para o estacionamento provisório de veículos pesados?”.

Na resposta, a DSAT indica apenas que “os terrenos do Governo por desenvolver que foram disponibilizados pela DSSOPT para a DSAT para estacionamento temporário de vários tipos de automóveis, foram todos aproveitados, não havendo, neste momento, uma nova localização disponível”.

Além disso, o Governo diz que, “após coordenação com o departamento jurídico, entende-se que o regulamento do Serviço Público de Parques de Estacionamento deve ser revisto de acordo com a lei”. “Neste momento, encontra-se em fase de elaboração o texto da proposta de lei, prevendo-se a sua entrada em processo legislativo em 2021”, adianta.

A deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) lembra que os “organismos ou empresas que importam veículos pesados de passageiros devem dispor de local próprio para o respectivo estacionamento” e diz que os “serviços competentes devem adoptar medidas para assegurar que as empresas assumam efectivamente a responsabilidade de resolver a questão do estacionamento desses veículos e não passem essa responsabilidade para os motoristas”. “Nestes últimos anos, foram apreciados e autorizados pedidos de importação de veículos pesados, então, qual é o ponto de situação da aplicação da referida regra?”, questiona Ella Lei.

A DSAT diz que todos os pedidos de empresas para a importação de veículos pesados dispuseram de locais para estacionamento. Caso uma empresa declare a importação de mais do que um veículo pesado de passageiros para o mesmo lugar de estacionamento, “a sua importação e matrícula não serão autorizados”, conclui a DSAT.