Sulu Sou propõe redução de turmas no ensino particular com contratação de mais professores

O deputado pró-democracia considerou que a escassez de professores no ensino particular vai afectar a qualidade do ensino e pediu medidas ao Governo para encorajar a contratação de docentes. Numa interpelação escrita, Sulu Sou questionou ainda o Executivo sobre políticas para melhorar a protecção dos direitos dos professores.

O vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, está preocupado com a falta de professores em Macau e pediu medidas ao Governo que encorajem a contratação de docentes para as escolas particulares. Através de uma interpelação escrita enviada hoje ao Executivo, Sulu Sou questionou o progresso da implementação de cláusulas nos regulamentos de avaliação das escolas particulares, que permitem substituir a indemnização aos docentes despedidos pelo fundo de previdência para o pessoal docente.

No documento enviado ao Governo, Sulu Sou considerou que a “crise de escassez de lugares na escola” irá afectar a qualidade do ensino, e que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) espera uma situação “mais grave no ano lectivo de 2020/2021”. “Muitas escolas só podem aliviar a pressão sobre o número de vagas aumentando o tamanho das turmas, mas isso poderá afectar a qualidade de ensino nas turmas pequenas, o que irá resultar em maiores dificuldades de aprendizagem para os estudantes relativamente desfavorecidos, nomeadamente a dos alunos com necessidades especiais, para além de agravar a situação já sobrecarregada dos professores”, refere Sulu Sou.

Perante a situação, o deputado pediu soluções ao Governo para melhorar o rácio professor-aluno e o rácio classe-professor. “Haverá políticas e medidas para encorajar as escolas privadas a recrutar razoavelmente mais professores [incluindo professores de recursos para estudantes com necessidades especiais], melhorando gradualmente o rácio professor-aluno e o rácio classe-professor, e melhorando a qualidade do ensino?”, questionou o deputado.

Sulu Sou recordou que “muitas escolas particulares contratam funcionários estrangeiros, especialmente do continente”, e pediu mais oportunidades de progressão de carreira aos professores locais. “De acordo com a Lei nº 12/2015, o Governo recrutou ‘Professores do Interior’ sob a forma de ‘funcionários públicos contratados externamente’ ao abrigo do sistema de contrato de trabalho pessoal para virem para Macau ocupar uma ‘posição técnica profissional’. Alguns completaram o trabalho de ‘intercâmbio de entrada’ de um a três anos do plano e foram mantidos na DSEJ e não saíram de Macau. Haverá uma revisão e uma redução adequada da proporção de pessoal docente estrangeiro, assim como a adesão aos princípios da prioridade do emprego local e da localização do ensino, e proporcionar aos profissionais da educação local mais oportunidades de entrada e de progressão na carreira?”, perguntou Sulu Sou.

Sobre os regulamentos de avaliação entregues pelas escolas particulares referentes ao fundo de previdência para o pessoal docente, o deputado defendeu que é necessário a correcção de algumas das cláusulas que permitem a substituição da indemnização aos docentes despedidos pelo fundo de previdência para o pessoal docente. “Qual é o actual progresso da implementação destes regulamentos por várias escolas, e quando se espera que a supressão das cláusulas relevantes e o reembolso das despesas sejam completados?”, questionou Sulu Sou.