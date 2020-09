Regresso à normalidade justifica testes obrigatórios no Dia Nacional, diz André Cheong 

O secretário para a Administração e Justiça defendeu a obrigatoriedade de testes de ácido nucleico a todos os participantes da cerimónia do Dia Nacional e justificou a medida com um ponto de equilíbrio entre o regresso à normalidade e o combate à epidemia. “Os participantes na recepção do Dia Nacional têm de fazer o teste de ácido nucleico. São as medidas para ganhar esse equilíbrio [entre o combate à epidemia e o regresso à normalidade], especialmente para o espaço interior”, disse André Cheong na conferência de imprensa do Conselho Executivo, citado pela Rádio Macau.

“É muito difícil obter informações sobre o número de convidados que vão apenas ao içar da bandeira ou à recepção, apesar de normalmente menos pessoas irem à cerimónia do içar da bandeira. Os Serviços de Saúde são profissionais nesse âmbito e, por isso, já estão a dar essas opiniões profissionais”, acrescentou o representante do Governo sobre as cerimónias oficiais do dia 1 de Outubro, em que até os jornalistas que farão a cobertura do evento têm de apresentar um resultado negativo à Covid-19. Sobre a possibilidade de cancelar o evento para evitar a concentração de pessoas, André Cheong descartou esse cenário e assinalou a necessidade de a sociedade regressar à normalidade, respeitando as medidas de prevenção que têm sido um sucesso na prevenção da propagação do novo tipo de coronavírus.

Recorde-se que os participantes das comemorações do Dia da Implantação da República Popular da China, assinalado a 1 de Outubro, serão obrigados a fazer um teste de ácido nucleico, anunciaram os Serviços de Saúde na conferência de saúde sobre o novo tipo de coronavírus de quinta-feira. A medida, explicou Lo Iek Long, vem no seguimento das regras de prevenção da covid-19. “A realização de teste de ácido nucleico não se destina só à comunicação social, todos os participantes terão que passar pelo teste de ácido nucleico e a razão é muito simples: temos que cumprir com as medidas de prevenção e controlo da epidemia. E se tudo correr bem, a partir do dia 29 de Setembro todos os vistos individuais para entrada em Macau serão alargados a todo o país”, disse o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário.