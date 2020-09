Propostas europeias para a Biblioteca Central elogiadas pelos arquitectos locais

Foram anunciadas na semana passada quais seriam as equipas que iriam desenhar a nova Biblioteca Central de Macau, que passou para o edifício do antigo Hotel Estoril. As ideias das equipas europeias agradam aos arquitectos locais, que deixam ainda elogios à nova localização escolhida pelo Governo. Apesar dos elogios, Nuno Soares deixou críticas ao processo de escolha, dizendo que não foi “transparente”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em 2024 o edifício do antigo Hotel Estoril vai mudar de figura e albergar a nova Biblioteca Central de Macau. Aqui entram quatro ateliers europeus que querem projectar a maior biblioteca da cidade junto à praça do Tap Seac. Ao PONTO FINAL, os arquitectos de Macau deixaram elogios aos projectos para a nova biblioteca e à localização escolhida pelo Governo. Nuno Soares aproveitou para deixar críticas ao processo de escolha que diz não ser transparente.

A concurso está a holandesa Mecanno, que venceu o prémio RIBA Internacional em 2014 e 2016. No projecto apresentado ao Governo, o atelier holandês investigou o estilo moderno do elemento “grelha” da fachada do edifício antigo para reinterpretá-lo e reconstruí-lo com técnicas contemporâneas. A “grelha” definida para a nova fachada apresenta uma maior densidade que a antiga, tendo sido desenhada segundo um plano inclinado. Além disso, as estantes interiores altas vão do pavimento ao tecto em rectícula formando as paredes divisórias múltiplas.

Também a ALA Architects, atelier da Finlândia, tem uma proposta para a Biblioteca Central. O atelier finlandês apresentou uma série de coberturas curvas com jardins em terraço e espaços semi-exteriores que recuam em direcção ao interior de forma hierárquica. Mantiveram o elemento “grelha” da fachada do edifício antigo e propõem que um novo átrio de entrada principal à esquerda.

Os irlandeses da Grafton Architects venceram o Prémio Pritzker de Arquitectura 2020 e querem agora projectar a nova biblioteca de Macau. No desenho, a equipa da Irlanda quis manter o elemento “grelha” da fachada do edifício antigo e centraram-se no “espaço interligado” interno: a conexão visual, a luz e o espaço interior e exterior do edifício entrelaçam-se, enfatizando as transições entre diferentes pés-direitos e a integração dos espaços internos. O projecto consiste em vários pequenos terraços para leitura ou uso em espaço aberto.

Por fim, o atelier suíço da Herzog & de Meuron também apresentou um projecto. Os suíços, que venceram o Prémio Pritzker de Arquitectura 2001, apresentaram um projecto que quer fazer com que a “grelha” se estenda à cobertura inclinada para que, quando o sol incidir na cobertura, o espaço interior no último andar apresente uma projecção sombreada da estrutura recticulada.

“QUATRO PROJECTOS DE MUITA QUALIDADE”

Ao PONTO FINAL, Nuno Soares elogiou os projectos a concurso e começou por comentar o desenho da Mecanoo: “É um projecto que dá muita importância à iluminação natural e faz uma fachada com o padrão irregular que permite ter uma sensação luminosa dinâmica quando se está no interior”. À iluminação natural do espaço, a Mecanoo juntou uma “nova grelha com padrão irregular”. “É um projecto muito forte no que diz respeito à qualidade da luz no espaço interior”, considerou o arquitecto.

Já sobre o projecto da ALA, Nuno Soares destacou o terraço, que “cria uma geografia de terraços no terraço”. “É um projecto que também é muito interessante na forma como transforma os terraços do edifício num espaço potencialmente utilizável”, explicou. Já quanto ao projecto dos irlandeses da Grafton, Soares notou que é “um projecto de grande complexidade”. É “um programa que é muito rico e muito complexo do ponto de vista interior, com espaços muito variados”, descreveu. Por fim, Nuno Soares comentou o projecto dos suíços da Herzog & de Meuron: “Trabalha muito com a permeabilidade visual, aumentando o espaço público. E tem um espaço interior com grande dimensão e impacto”.

“São quatro projectos de muita qualidade”, afirmou Nuno Soares, acrescentando: “Todos eles lidam com a história do edifício existente apresentando uma margem futura, todos eles estão ligados ao espaço público e ampliam o espaço público, e todos eles têm muita iluminação natural e são espaços que são muito voltados para a qualidade de utilização, são espaços todos eles muito qualificados para uma biblioteca”.

Além disso, a escolha do antigo Hotel Estoril como nova biblioteca também mereceu elogios por parte do arquitecto de Macau, que explicou: “É um local que tem uma praça emblemática, tem várias escolas que estão por perto”. “Tem a dignidade institucional, tem a centralidade necessária para que a biblioteca tenha um papel para toda a cidade e para a comunidade escolar que se situa naquela zona central da península”.

CRÍTICAS À “FALTA DE TRANSPARÊNCIA”

Ainda assim, apesar dos elogios à localização e aos projectos a concurso, Nuno Soares deixou críticas ao processo. Recorde-se que o Instituto Cultural (IC) revelou ter contactado 15 equipas de design arquitectónico do interior da China e estrangeiras com renome internacional. Das 15, quatro quiseram apresentar projectos.

Nuno Soares criticou a atribuição de obras públicas por adjudicação directa. “A adjudicação directa não favorece a excelência arquitectónica. Além de não favorecer a excelência arquitectónica, favorece a corrupção. A adjudicação directa, como regra, para o futuro das obras públicas em Macau, deve mudar”, afirmou.

“É muito importante que este novo Governo mude o paradigma no que diz respeito a concursos públicos”, reiterou, pedindo um formato de “concurso de ideias”. “Cada projecto público que tivermos em Macau deve ter um concurso de ideias que deve ser aberto, em princípio e em primeiro lugar, aos arquitectos locais, que são os arquitectos que estão licenciados para exercer arquitectura em Macau, que são os arquitectos que são conhecedores da realidade local, do ponto de vista social, do ponto de vista de toda a legislação, e do ponto de vista da indústria da construção”.

“Este não é um processo transparente e não é um processo que promova a excelência arquitectónica, ao contrário do que parece”, reforçou, lembrando que há “muitos arquitectos locais que são conhecedores do local, que são extremamente capazes, temos uma escola de arquitectura que forma todos os anos jovens arquitectos talentosos que não têm possibilidades de participar em concursos públicos para fazer arquitectura em Macau”.

HOTEL ESTORIL É “BEM MELHOR” QUE O ANTIGO TRIBUNAL

O arquitecto Sérgio Spencer também disse concordar com a localização da Biblioteca Central no edifício do antigo Hotel Estoril. Para Spencer, este local é “bastante melhor” do que o edifício do Antigo Tribunal, onde estava anteriormente prevista a construção da biblioteca, já que “está muito bem fornecido do ponto de vista dos transportes e tem um posicionamento perante uma zona da cidade que tem um tipo de população que utilizará a biblioteca.

Para Spencer, há dois projectos que se destacam: Grafton e Herzog & de Meuron. “Os Grafton levantam um pouco o edifício – o passeio ali é muito estreito – e eles no fundo permitem um prolongar”, considerou, notando que, nos desenhos da equipa irlandesa apresentados na passada semana, não existe a estrada que passa à frente do antigo hotel: “Pelo que percebi eles não representam a estrada. Não sei se é uma coisa intencional ou se eles se propõem a redireccionar o trânsito”.

Sobre a proposta suíça, Spencer disse que traz “transparência e continuidade, não só visual como física, entre a praça, entrando pelo edifício adentro e de alguma maneira estabelecendo uma relação com aquilo que será depois parte do interior da piscina”.

“Herzog dá enormes garantias de qualidade, são indivíduos super premiados e muito reconhecidos dentro da classe dos arquitectos. Os Grafton não estão ao mesmo nível mas também dão grandes garantias de qualidade e o projecto aparenta ser bem conseguido”, considerou.

Sérgio Spencer, por seu lado, aproveitou para dar os parabéns ao Governo de Macau, por ter “tido a coragem de chamar equipas de renome internacionais e ter uma aposta um bocadinho mais arrojada”. Apesar dos elogios às autoridades de Macau, Spencer também disse que “talvez não fosse preciso tanto secretismo” e que “o processo poderia ser talvez um pouco mais aberto”.

Questionado sobre o facto de o atelier de Carlos Marreiros ter sido colocado de parte na execução de projectos para este espaço junto ao Tap Seac, Spencer referiu: “Não é no mesmo sítio, as condicionantes são completamente diferentes, os projectos não se transportam de um sítio para outro”.

PROJECTOS TÊM POTENCIAL PARA DIGNIFICAR” MACAU

“Eu acho que é uma localização excelente”, considerou o arquitecto Francisco Ricarte, justificando que a biblioteca “é um equipamento de grande expressão para a cidade e é um equipamento de grande significado, e a praça do Tap Seac ajudará, com certeza, a dignificar o equipamento e o equipamento dignificará a praça”. “No Tap Seac, penso que as características de acessibilidade, potencial de estacionamento, usufruto em consonância com outros equipamentos que estão lá localizados, poderá ajudar a criar essa zona do Tap Seac um centro de informação e conhecimento”, justificou.

Ricarte também considerou que é uma melhor localização do que o edifício do Antigo Tribunal. Além disso, o facto de o edifício do Antigo Tribunal vir a servir o Tribunal de Última Instância “pode potenciar também a qualificação do edifício e o seu reposicionamento como um imóvel de significado na cidade”.

Na opinião de Francisco Ricarte, todas as quatro equipas “têm potencial para dignificar a função pretendida e dignificar o contexto urbano em que se inserem”. Não querendo dizer qual é o seu projecto preferido, Ricarte apontou: “Todos eles, a partir de diferentes metodologias e abordagens diferentes, sob o ponto de vista da pele e da estética que estão indicadas, têm valores positivos”. “A cidade ficará nitidamente a ganhar com qualquer um destes projectos”, afirmou.

Ricarte também questionou o facto de só terem surgido quatro ateliers com propostas para a biblioteca: “À partida, esperaria que pudessem ter aparecido muito mais, porque é um processo desafiante, é um programa extremamente interessante, é uma cidade que tem capacidade de realização. À partida seria levado a concluir que mais equipas seriam tentadas a participar no processo”.

“HÁ UMA LÓGICA” NA LOCALIZAÇÃO

Francisco Vizeu Pinheiro concorda que a nova localização da Biblioteca Central “realmente faz sentido”. “Está em frente da outra biblioteca, dos serviços culturais, portanto há uma lógica”, justificou. Para o arquitecto, uma biblioteca central tem de ter “diferentes espaços de leitura para diferentes níveis etários” e “espaços públicos de café”, por exemplo.

Vizeu Pinheiro comentou cada um dos quatro desenhos. Sobre o projecto holandês da equipa Mecanoo, o arquitecto destacou que “a modelação da fachada tem uma dimensão semelhante à existente”. “Acho que não é muito atractiva em termos de fachada”, considerou, acrescentando que, no interior, tem espaços organizados e em que “o jogo da luz e dos materiais parece ser também interessante”. “Não me parece que jogue assim muito bem com os outros edifícios da praça”, referiu.

Já o projecto finlandês da ALA Architects merece mais elogios: “É um projecto que respira, a fachada respira um bocado mais, mantém-se o ícone do hotel, o mural. Parece prever uma circulação bipolar subterrânea, o que parece que é boa ideia”.

Quanto ao projecto da Grafton, Vizeu Pinheiro começou por dizer que “não se nota muito a intervenção moderna” e que “faz uma boa ligação entre a praça e a piscina”. “Tem um bom jogo de alturas e de pátios interiores, que torna a proposta interessante”, salientou. Já o desenho de Herzog & de Meuron “cria uma malha que torna o edifício um bocado vulgar”, afirmou, acrescentando que é “mais uma peça de engenharia do que propriamente de arquitectura”. Para Vizeu Pinheiro, as propostas finlandesa e irlandesa são a mais interessantes.