Macau e Hong Kong não têm base para governação semelhante à de um Estado, diz especialista

A estrutura política das Regiões Administrativas Especiais de Macau e Hong Kong é “uma inovação” que não pode ser comparada aos modelos políticos ocidentais. Para Stanley Xu, professor do Centro de Estudos “Um País, Dois Sistemas”, o conceito de separação de poderes só se pode aplicar em Estados soberanos.

O especialista em Lei Básica e professor do Centro de Estudos “Um País, Dois Sistemas”, Stanley Xu, defendeu que Macau e Hong Kong não se podem equiparar a um Estado soberano quando se discute a separação dos poderes Executivo, Legislativo e Judicial. Em entrevista à Rádio Macau, o investigador catedrático assumiu que a teoria política ocidental foi aplicada em Hong Kong para equipar a região vizinha a um Estado, mas que nenhuma das Regiões Administrativas Especiais da China tem uma estrutura política que possa ser comparada a um Estado soberano quando se aborda a separação de poderes.

“Há quem julgue que as competências da RAEHK são superiores à de estados dentro dos Estados Unidos porque Hong Kong tem o poder de emitir moeda, tem um sistema monetário, financeiro e até ideológico, diferente”, afirmou Stanley Xu em declarações à Rádio Macau quando questionado sobre a recente posição tomada pelo Executivo de Carrie Lam e do Conselho de Estado de eliminar a expressão “separação de poderes” de manuais escolares.

Stanley Xu assinalou que o conceito e “as expressões ‘separação de poderes’ e ‘freios e contrapesos’ têm uma definição muito popular na teoria dos países ocidentais” e, por isso, não podem ser aplicadas às regiões. “A estrutura política de Hong Kong e Macau é uma inovação. Não tem um modelo precedente que possa seguir uma vez que falamos de um ‘alto grau de autonomia’”, reforçou Stanley Xu, acrescentando que a separação de poderes só deve ser aplicada a Estados Soberanos. “Hong Kong e Macau são apenas governos locais. Não têm base para criar uma fórmula [de governação] semelhante à de um Estado”, frisou.

Embora reconheça que não haja separação de poderes em Macau e Hong Kong, o especialista considerou que “há uma distribuição de poderes” nos órgãos Executivo, Legislativo e Judicial. “Há alguma divisão. [Os três órgãos] têm diferentes funções, que estão divididas na Lei Básica, de Hong Kong e Macau. É a estrutura política. Temos de dizer que há uma certa divisão e distribuição de poderes”, indicou Stanley Xu, reiterando que “as expressões ‘separação de poderes’ e ‘freios e contrapesos’ têm uma definição muito popular na teoria dos países ocidentais”.

No entanto, Stanley Xu recordou que “o Governo [Central] e os académicos chineses sempre insistiram que em Hong Kong e Macau há predominância do poder Executivo” perante “uma parte da sociedade que identifica um sistema de separação de poderes na estrutura política” das regiões.

“A separação de poderes e o sistema de freios e contrapesos é uma fórmula muito popular para descrever a estrutura política de um Estado nacional. Mas as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau são apenas governos locais; são poderes políticos locais. Hong Kong e Macau não conseguem resolver todos os conflitos políticos através dos três poderes locais. O Governo Central autoriza os três órgãos a exercer um alto grau de autonomia, mas continua a ter o poder supremo para controlar e supervisionar”, defendeu Stanley Xu.

Sobre a independência dos órgãos judiciais, o especialista em Lei Básica afirmou que os tribunais não têm jurisdição sobre os actos de Estado, como os relacionados com a defesa nacional. “Há, portanto, matérias que têm de ser resolvidas pelo Governo Central. Não apenas entre os três poderes. Há um quarto poder [Governo Central] que cobre todos”, indicou Stanley Xu.

Na questão de soberania e questionado sobre a posição da Associação de Advogados de Hong Kong que entende que o facto de o Chefe do Executivo ter um poder predominante não invalida a existência da separação dos poderes ao nível local, Stanley Xu defende que as duas ideias estão relacionadas. “A estrutura política de Hong Kong tem a sua base no arranjo constitucional: não pode ser feita uma divisão. As competências de cada um dos três poderes provêm das autoridades centrais. A Assembleia Popular Nacional (APN) autoriza os tribunais de Hong Kong a exercer o poder judicial, incluindo o de julgamento em última instância. A APN aprovou a Lei Básica para autorizar o poder legislativo local a rever leis ou fazer novas leis – é um poder que vem das autoridades centrais. Também o Chefe do Executivo está sob direcção do Governo Central”, concluiu.