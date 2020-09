Grande Prémio condicionado e sem ‘prova rainha’

A edição deste ano do Grande Prémio de Macau vai realizar-se sem prova de Fórmula 3, anunciou a organização. O evento terá um orçamento de 250 milhões de patacas e deverá contar com a presença de cerca de 200 pilotos.

O Grande Prémio de Macau (GPM) vai decorrer este ano sem a corrida de Fórmula 3, conhecida como a ‘prova rainha’ do evento, anunciou o coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio, Pun Weng Kun. Em substituição, o GPM contará com uma prova de Fórmula 4, destinada “sobretudo a pilotos que participaram nas corridas de Fórmula 4 na China”, sendo igualmente “bem-vindos” os pilotos de Macau que tenham corrido em eventos daquela categoria e reúnam os requisitos, afirmou Pun Weng Kun, citado pela Rádio Macau.

Agendado para 19 a 22 de Novembro, o GPM vai ter pelo menos seis corridas numa edição muito condicionada pela pandemia do novo coronavírus: o Grande Prémio de Macau de Fórmula 4, a Taça GT Macau, a Corrida da Guia Macau, o 54.º Grande Prémio de Motos de Macau, a Taça de Carros de Turismo de Macau e a Taça GT – Corrida da Grande Baía.

A Taça GT Macau é composta pelas GT3 e GT4 e os pilotos participantes serão seleccionados de entre os participantes das corridas China GT Championship e Taça GT Azia Pacific, os quais irão competir com pilotos de Macau. No caso da Corrida da Guia Macau, os pilotos vão ser escolhidos a partir das provas TCR Azia e Azia Pacific 2.OT, igualmente com a participação de pilotos locais. A Taça de Carros de Turismo de Macau irá manter o formato do ano passado, com as categorias das classes 1600cc Turbo e 1950cc a competirem na mesma pista.

A organização indicou ainda que os pilotos estrangeiros terão de fazer uma quarentena de 14 dias para poderem participar nas provas no Circuito da Guia. Pun Weng Kun garantiu que há pilotos dispostos a vir correr a Macau mesmo que tenham de cumprir observação médica durante duas semanas. Sobre os participantes, o coordenador rejeitou, para já, divulgar nomes que integrem a lista.

Pun Weng Kun referiu ainda que há aproximadamente 200 pilotos interessados em correr no Circuito da Guia. “Se até Novembro vamos ter realmente 200 ainda não sei”, ressalvou. Nas bancadas haverá público, embora com um número de presenças mais controlado. Os preços dos bilhetes mantêm-se: 50 patacas para os treinos (19 e 20 de Novembro) e de 400 a 1.000 patacas para as provas (21 e 22 de Novembro), consoante a bancada escolhida.

Pun Weng Kun garantiu também que a Comissão Organizadora “preparou vários planos alternativos” para fazer face à evolução da pandemia tanto em Macau como no resto do mundo, não descartando a possibilidade de as corridas serem alteradas e até canceladas.