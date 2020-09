André Cheong assegura independência dos tribunais, apesar de não haver “separação óbvia de poderes”

O secretário para a Administração e Justiça assumiu que não há uma “separação óbvia” de poderes em Macau, mas vincou que os tribunais no território são independentes. André Cheong assinalou também que a situação está prevista na Lei Básica e que os três poderes conseguem “colaborar entre si”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A predominância do poder executivo face ao legislativo e judicial não coloca em causa a independência dos tribunais de Macau, assegurou na sexta-feira o secretário para a Administração e Justiça. André Cheong afirmou que Macau não tem uma “separação óbvia de poderes” no sentido “clássico” e defendeu que os órgãos Executivo, Judicial e Legislativo colaboram entre si, algo que está previsto no regime político local e na Lei Básica. “Não digo que em Macau haja uma separação óbvia entre os poderes Executivo, Legislativo e Judicial apesar de cada parte responsabilizar-se pelas suas tarefas. Desses três, não digo que haja uma separação de poderes no sentido clássico, mas entre eles há uma inter-fiscalização, cooperação e coordenação”, afirmou André Cheong numa conferência de imprensa de apresentação do Conselho Executivo, do qual é também porta-voz.

O secretário para a Administração e Justiça explicou depois que o actual regime político em Macau e a Lei Básica “definem muito claramente” esta situação, e que a inter-fiscalização e cooperação entre poderes trouxe muitos benefícios à sociedade. “Será que existe a separação de poderes? Na verdade, depois da criação do Governo da RAEM, é muito clara a predominância do poder executivo. Nós temos três órgãos que colaboram e o mais importante é essa colaboração entre Executivo, Legislativo e Judicial. Este tipo de regime político de Macau já existe há mais de 20 anos e trouxe muitos benefícios para a região pois permitiu uma estabilidade da sociedade. A maioria concorda e reconhece esta forma de funcionamento”, frisou André Cheong.

Em relação às preocupações levantadas pelo deputado Sulu Sou sobre a independência dos tribunais perante a predominância do poder Executivo face ao Legislativo e Judicial, André Cheong assegurou que as decisões nos tribunais são tomadas “de forma independente”, assim como no Ministério Público. “O tribunal funciona independentemente, ou seja, toma uma decisão independente. Esses órgãos judiciários têm as suas competências, e as suas competências são asseguradas pelas legislações. Por exemplo, temos alguns recursos administrativos de casos relacionados com terrenos. Caso haja algum recurso, cabe ao tribunal tomar um julgamento”, indicou André Cheong, acrescentando que a Administração cumpre sempre as decisões dos tribunais, mesmo que lhes sejam desfavoráveis.

Separação de poderes em Macau é mitigada, diz Neto Valente

Em declarações à TDM, o presidente da Associação dos Advogados, Neto Valente, reconheceu que o princípio de separações de poderes prevista na Lei Básica é mitigado, e que não tem correspondência com o se passa nas democracias liberais do Ocidente. “É indiscutível que, no sentido ocidental, em que se fala de separação de poderes tal não existe em Macau. Isso já tinha sido dito pelo grande líder, Deng Xiaoping, que, em 1988, disse que o facto de se definir o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ não significa que Hong Kong e Macau fossem adoptar o modelo ocidental da separação de poderes”, referiu Neto Valente em entrevista ao Canal Macau.

Instado a comentar as declarações do secretário para a Administração e Justiça sobre a ausência de separação de poderes no sentido clássico em Macau, Neto Valente disse concordar com André Cheong. “Se o sentido é que não há uma separação tão forte, tão profunda dos poderes, em sentido ocidental, concordo perfeitamente, pois trata-se de uma separação muito mitigada. É curioso que logo a epígrafe das disposições da Lei Básica fale de órgão Executivo e não de poder executivo, diz órgão Legislativo e depois diz órgão Judicial. E só no artigo 83° da Lei Básica se diz que os tribunais exercem, independentemente, a função Judicial. Com um pouco de boa vontade podemos entender que isto assegura a separação da função judicial sendo livres os tribunais de qualquer interferência estando apenas sujeitos à lei”, comentou Neto Valente.

Conselho Executivo aprovou aumento da lista de substâncias e estupefacientes proibidos

O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre a proposta de lei que prevê o aumento da lista de substâncias e estupefacientes proibidas em Macau. A proposta de lei será submetida à apreciação da Assembleia Legislativa e vai acrescentar 10 novas substâncias à lista, sendo que sete são estupefacientes e substâncias psicotrópicas e três materiais usados para o fabrico de droga. “Em 2019, a Comissão das Nações Unidas para os Estupefacientes decidiu classificar 12 substâncias como substâncias sujeitas ao controlo internacional, 10 das quais ainda não estão sujeitas à actual Lei de combate à droga. Para cumprir as obrigações decorrentes das convenções internacionais e seguir os padrões internacionais e das regiões vizinhas em termos das substâncias sujeitas ao controlo em Macau, assim como aumentar conjuntamente a eficácia no âmbito da prevenção e combate à criminalidade ligada à droga, a RAEM elaborou a presente proposta de lei”, justificou André Cheong. Já Sit Chou Meng, director da Polícia Judiciária, explicou que entre os precursores usados para fabrico de droga estão elementos que podem ser utilizados para fabricar drogas como ketamina, ou ICE. O Conselho Executivo aprovou também na sexta-feira uma proposta de lei que irá ajustar as atribuições de protecção civil dos Serviços de Polícia Unitários.