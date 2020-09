Testes de ácido nucleico obrigatórios para participantes do Dia da China

Todos os participantes das comemorações do Dia da Implantação da República Popular da China, assinalado a 1 de Outubro, serão obrigados a fazer um teste de ácido nucleico, garantiu ontem o Governo na conferência de saúde sobre o novo tipo de coronavírus.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Aqueles que participarem nas comemorações do Dia da Implantação da República Popular da China, a 1 de Outubro, vão ter de realizar um teste de ácido nucleico, inclusive os jornalistas, segundo referiu ontem o Governo no decorrer da conferência de saúde sobre o novo tipo de coronavírus. A medida, explicou Lo Iek Long, vem no seguimento das regras de prevenção da covid-19.

“A realização de teste de ácido nucleico não se destina só à comunicação social, todos os participantes terão que passar pelo teste de ácido nucleico e a razão é muito simples: temos que cumprir com as medidas de prevenção e controlo da epidemia. E se tudo correr bem, a partir do dia 29 de Setembro todos os vistos individuais para entrada em Macau serão alargados a todo o país”, disse o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário.

Lo Iek Long lembrou que tirar a máscara durante o jantar de comemoração “é inevitável”, e que, por isso, será aplicada “esta exigência em cumprimento e observação com as medidas de controlo”. O médico do Conde de São Januário acrescentou ainda que Macau leva já 165 dias consecutivos sem casos locais e 76 dias sem casos importados.

A partir de hoje, recorde-se, irá iniciar-se uma nova ronda de máscaras na qual será possível a aquisição de 30 máscaras infantis, medida que foi implementada no seguimento do recomeço das aulas. “Temos máscaras suficientes para a 21.ª ronda. A partir de amanhã [sexta-feira], todas as crianças com três e quatro anos de idade poderão optar por comprar 30 máscaras para crianças. Aquelas crianças que já compraram máscaras podem deslocar-se aos centros de saúde para trocar as máscaras já compradas por máscaras para crianças”, recordou Lo Iek Long.

Relativamente à observação médica, a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Leong Iek Hou, referiu que mais de 185 indivíduos foram submetidos a observação médica entre os dias 7 e 9 de Setembro. No total, foram enviadas para observação médica 13.424 pessoas até 9 de Setembro, havendo 1.149 em observação médica nos hotéis designados.

Em resposta a um jornalista, Leong Iek Hou lembrou ainda que os residentes permanentes de Hong Kong podem entrar em Macau, após serem submetidos a uma observação médica de 14 dias. Os residentes não permanentes, porém, não poderão fazê-lo já que necessitam de passaporte para entrada na RAEM, e, actualmente, os detentores de passaporte estrangeiro não estão autorizados a entrar em Macau.