‘Olhos no Céu’ detectou suspeito de importunação sexual à porta de uma escola 

Um residente de Macau de 24 anos com historial de assédio sexual foi detido ontem pela Polícia Judiciária por suspeita de importunação sexual a um estudante à porta de uma escola secundária da Zona Norte da cidade. Segundo as autoridades, o detido tem uma obsessão por tornozelos masculinos e cumpriu recentemente pena de prisão no interior da China por assédio sexual. O caso já foi entregue ao Ministério Público para investigação.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária deteve um homem de 24 anos por suspeita de importunação sexual de um estudante do ensino secundária à porta de uma escola na Zona Norte. As autoridades foram alertadas para o caso na sexta-feira passada através da “Rede de Comunicação com as Escolas”. Depois de ter sido localizado pelo sistema de videovigilância, o homem terá admitido ter cometido os crimes.

“Recebemos um relatório de uma escola secundária da Zona Norte de Macau com a denúncia de um caso suspeito de importunação sexual a um estudante. De acordo com a queixa apresentada, um homem aproximou-se de um estudante e tocou-lhe no tornozelo repetidamente enquanto o rapaz tentava encaminhar-se para a escola após a hora de almoço”, disse um porta-voz da PJ.

Segundo a polícia, o homem foi identificado através do sistema de videovigilância das lojas circundantes. “Conseguimos identificar o homem com o sistema de videovigilância ‘Olhos no Céu’ e procedemos à detenção para interrogatório”. Após a detenção, o suspeito terá admitido ter cometido os actos de que tinha sido acusado e justificou-se com a “necessidade de satisfazer os seus impulsos sexuais”. Durante o interrogatório, o suspeito, de apelido Lam, admitiu ainda ter sido condenado no interior da China pela prática de crimes de importunação sexual, segundo as autoridades. “O suspeito já tinha cometido o mesmo acto no continente, tendo sido condenado a um ano de prisão por um tribunal local. Depois de cumprir um ano de prisão na China, o homem saiu em liberdade e regressou a Macau”, assinalou o porta-voz da PJ.

De acordo com a informação veiculada, o suspeito conta no seu registo criminal mais de 20 casos de importunação sexual. “Após a sua libertação, o suspeito voltou a cometer crimes da mesma natureza, sendo que já conta no seu registo criminal com mais de 20 casos. Entre Maio deste ano e Setembro, o suspeito tem no seu registo criminal 10 casos de importunação sexual na Zona Norte de Macau. O suspeito foi presente ao Ministério Público sob acusação de importunação sexual “, explicou a PJ em conferência de imprensa.

Para o crime de importunação sexual, o Artigo 164.º-A do Código Penal de Macau prevê que “quem importunar outra pessoa constrangendo-a a sofrer ou a praticar, consigo ou com terceiro, contacto físico de natureza sexual através de partes do corpo ou objectos, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal”.