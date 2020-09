“Macau foi onde comecei a me descobrir como compositor”

Tocou no Hard Rock Cafe e em muitos outros palcos de Macau. Participou em quatro discos de originais para a Casa de Portugal. Interpretou uma canção em patuá a partir de um poema de Adé dos Santos Ferreira e, agora em Portugal, alia a música a um restaurante de sushi que abriu em Cascais. Felipe Fontenelle passou quase cincos anos no território que lhe abriu as portas da composição musical mas que não o completou: “Sempre achei que não havia um circuito ou um reconhecimento pela arte ou pela música”.

Hélder Beja

A velha história das crises que são também oportunidades nunca é linear. O músico Felipe Fontenelle – nascido no Brasil, criado em Portugal e passado por Macau na última década – viu os seus espectáculos serem cancelados um pouco por toda a parte devido à pandemia de covid-19. No Brasil, nos EUA, em Portugal, a música parou mas a vida não podia esperar. E Fontenelle, fazedor por natureza, apostou num novo projecto: Suki, um sushi cafe em Cascais, onde agora alia a música à gastronomia. Macau, essa, continua bem presente no seu trabalho.

Deixou Macau há três anos. O que é que tem feito a nível musical?

O último álbum que eu fiz foi o M de Memória. Depois comecei a preparar alguns singles, chamei a Joana Espadinha para cantar comigo. Ela é uma cantora de jazz portuguesa mais indie. Fiz esse dueto com ela [‘É o Mar, É o Sal, É o Sol’] e, quando começou a pandemia, a gente teve a ideia de fazer um vídeo em que as pessoas nas suas casas contribuíam com vídeos ‘home made’. Depois gravei uma outra música, é o último single que eu fiz. Chama-se ‘I Think I Love’ e está na playlist da Smooth FM em Portugal. Já estou trabalhando numa outra música também, que vai sair este mês. Estou também fazendo outras coisas. Vim para Portugal e abri um sushi café, o Suki, no centro de Cascais, e então virei também meio empresário. Foi uma aposta que na verdade surgiu um pouquinho em consequência da pandemia e de como inicialmente ficou muito parada a questão dos espectáculos e da música. A gente fez um investimento para poder fazer uma coisa diferente e correu super bem. A gente está aqui há dois meses e é aquilo que neste momento até me está consumindo mais tempo. Além disso continuo fazendo trabalho de agenciamento de bandas, como faço ainda em Macau para hotéis. Essa é uma das coisas que também está funcionando.

Chegou a Macau em 2012 e ficou praticamente cinco anos. Como é que surgiu essa oportunidade?

A nossa ida para Macau começou através de uma parceria com o Hard Rock Cafe. A nossa banda tocava no Hard Rock Lisboa e a Vera Fernandes, que tinha trabalhado em Lisboa mas estava trabalhando no Hard Rock Macau, estava à procura de uma banda portuguesa que pudesse fazer uma temporada de três meses ali. A nossa banda [Sunny Side Up] acabou sendo escolhida para fazer essa temporada que de três meses virou seis. Depois eles queriam que a gente até desse continuidade lá no Hard Rock. Na altura eu e o pessoal da banda não tivemos muita vontade de dar continuidade naquele ritmo de fazer seis vezes por semana rock e aquele conceito. A gente voltou para Portugal e logo a seguir, com os contactos que a gente fez na nossa estadia em Macau, voltámos com outras condições, trabalhando para a Casa de Portugal e fazendo espectáculos através da Casa de Portugal e parcerias com o Governo e com o Turismo de Macau. A gente começou também a desenvolver trabalho de música original para a Casa de Portugal. Enquanto estive aí com o pessoal da banda fizemos quatro discos de originais. Fizemos o Tributo a Macau, fizemos um tributo a Pessoa, fizemos um disco com poemas do 25 de Abril e o Castelos no Ar, um projecto mais virado para o lado infantil.

Há pelo menos uma música no seu percurso a solo muito ligada a Macau, a ‘Música de Encantar’, com poema do Adé dos Santos Ferreira. Há outras músicas suas que espelhem esta passagem por Macau ou esta é a única?

O M de Memória foi o meu segundo depois de um primeiro em 2007. Quando resolvi sair de Macau e experimentar outros lugares, conhecer outros mundos, eu achei que também nesse segundo disco a solo queria ter uma referência daquilo que tinha sido a minha vida. Então escolhi essa canção, mais estilo world music, e fiz uma regravação da música que já tinha gravado no álbum Tributo a Macau. Na verdade, de todas as músicas que têm a ver com Macau, essa foi a que eu escolhi. Obviamente que nos meus espectáculos acabo sempre cantando algumas coisas que gosto muito e que também fiz em Macau, não deixo isso de lado. Essas músicas ficaram na história da minha passagem por Macau e quando faço os meus shows eles são como que um apanhado daquilo que tem sido a minha vida.

Como chegaram ao poema de Adé dos Santos Ferreira que escolheram para a música?

A gente começou a pesquisar alguns livros, poemas sobre Macau. Como nos propusemos a fazer esse projecto Tributo a Macau, todos começámos a pesquisar e a tentar encontrar algum material que já tivesse sido feito. Este poema encontrámo-lo numa antologia sobre Macau. A escolha foi também por alguma coisa que fosse musicável. Há coisas que até são musicáveis mas depois não são assim tão interessantes, porque a conjugação da música com a letra, para mim e para a forma como comecei a compor, é muito importante. Aliás, Macau foi um dos lugares onde comecei a compor mais, talvez porque tinha mais paz de espírito, mais tempo, menos preocupações. Foi quando eu comecei a me descobrir como compositor, a experimentar coisas. Há aliás uma história gira: eu estava tratando da produção do espectáculo do Miguel Araújo quando ele foi a Macau com a Luísa Sobral, e eu já conheço o Miguel há 20 anos ou mais do meio musical. Eu estava conversando com ele e pedindo conselhos, queria saber se existe algum método que a gente possa aprender para compor música e foi giro porque ele começou a explicar que a forma como fazia era estar sempre atento – ao que o rodeava, a possíveis melodias, coisas que pudessem surgir na sua cabeça a qualquer hora. Ele dizia: “Eu gravo as minhas ideias todas no telefone. Ideias, palavras, frases e estou sempre a guardar”. E foi assim que eu comecei também a compor, foi assim que surgiu uma das músicas do Tributo a Macau. Eu estava literalmente em baixo da chuva e a música [‘Na Hora Certa’] começa: “Onde você estava quando eu sempre precisei / a chuva lhe molhava / quis voltar pra Fai Chi Kei”. Comecei a cantarolar uma melodia enquanto estava à procura de um táxi – e é sempre difícil encontrar táxis quando começa a chover em Macau. Eu estava com o Miguel à espera e quando a gente entra eu começo a escrever no telefone. Fiz a música em cinco minutos. Esse processo de conseguir deixar fluir as ideias que surgem na nossa cabeça foi uma coisa que também fui aprendendo. Eu sou muito autocrítico e muitas vezes isso é prejudicial, porque se a gente fica pensando de mais a gente se bloqueia, você não deixa fluir uma ideia porque já está preocupado com coisas que não devia pensar naquele momento, coisas para pensar depois, não durante o processo. Eu me policiava de mais e isso não facilitava com que eu conseguisse estar mais solto e despreocupado.

Como foi cantar em patuá?

Nessa parte tive ajuda do Miguel Senna Fernandes, porque pelo menos da história que eu soube havia umas 50 pessoas que ainda dominavam o patuá. Foi ele que me ajudou para que não ficasse uma coisa muito mal dita, no sentido de eu ter uma referência sonora forte. Foi ele que me encaminhou para fazê-lo o mais fiel possível.

Quando olha para trás, e já passaram três anos desde a sua partida, o que é que ainda traz consigo da passagem por Macau?

Para mim, as viagens são aquilo que nos alimenta, nos aquece a alma com vivências e experiências. A ideia de ficar tanto tempo em Macau foi exactamente para conhecer outra realidade. Faz bem conhecer culturas tão diferentes e tão distantes. Não conhecia nada da Ásia antes de ir para Macau e com Macau tive a oportunidade de conhecer outros lugares. Toda essa cultura faz com que a gente tenha uma visão diferente do mundo. Eu sempre fui trabalhador e uma pessoa que faz, não fico à espera que façam por mim. A decisão do sushi café, por exemplo, tomei numa semana. Surgiu uma oportunidade e eu pensei “e porque não?”. Agora, vou ter de entrar nisto a 500 por cento, porque isto tem que funcionar, não quero fazer uma coisa só porque é giro fazer, não tenho vida para isso, não nasci num berço de ouro. A gente faz porque precisa, porque tem de encontrar novos caminhos. Isto para você ver como o facto de ter estado em Macau me abriu muito horizontes e a cabeça, me fez pensar que afinal o mundo é todo um só e todos os lugares têm os seus lados maus e bons.

Que lugar tem reservado para a música agora, com todos os seus outros projectos?

Para mim a música é e sempre foi arte, mas tem um lado de subsistência também, o que às vezes não liga muito bem. Se você depender só da música para viver, se calhar vai ter de fazer concessões que não são positivas para o lado artístico. E o que tenho sentido agora nesses últimos dois meses, em que tenho o restaurante que faz sushi e que graças a deus está funcionando muito bem, é que enquanto tenho um coisa que me propõe ter um salário, ter uma fonte de rendimento, você pode deixar a música para ser uma coisa só pela arte. Posso ir fazer um espectáculo sem estar a pensar na parte da remuneração, posso até querer fazer uma coisa gratuita se me der prazer. Essa dissociação de uma coisa com a outra está fazendo com que seja até melhor para a minha música. Acho que a minha forma de encarar os concertos e a música é agora menos tensa. Claro que quero que as pessoas me ouçam, que gostem de mim, da minha música, da minha voz, mas já não tem que pensar “se o contratante não gostou assim, se calhar tenho que me adaptar um bocado a ele”. Eu não tenho de me adaptar muito a ele, ele é que tem de se adaptar a mim se quiser me ter, se não quiser me ter, não tenha, não me contrate. Esse lado de você poder separar as águas, vejo como uma coisa muito positiva. Não pretendo parar nunca a música e acho que estou até fazendo mais agora. Estou finalizando uma música que gravei em estúdio, um tema que foi gravado pelo Chet Baker também, o ‘But Not For Me’, uma música jazz numa versão brasileira com influências africanas. A música está muito gira e vou tentar divulgar, colocar nas rádios. O ‘I Think I Love’ foi uma música que eu mostrei para a Smooth FM que é uma rádio que eu gosto muito aqui em Portugal e eles ficaram apaixonados pela música, meteram na playlist e todos os dias toca na rádio.

E onde é que tem tocado ao vivo?

Hoje foi tocar numa área de esplanadas na Quinta da Fonte. No domingo toquei na Feira do Livro de Lisboa e estou sempre atento para ver o que aparece. Às vezes faço uma brincadeira aqui no restaurante, estou trabalhando aqui com a minha mulher quando não tem espectáculos, tenho sempre um violão e quando se proporciona um ambiente giro eu toco. E é disso que estou falando: é uma coisa tão despretensiosa e tão livre que é até mais interessante. Pelo menos posso mostrar a minha arte e ser ouvido sem ter de impor nada a ninguém.

Vê-se a regressar a Macau para tocar?

Em termos de mercado, e isso foi uma das coisas que me fez querer sair, por mais que houvesse trabalhos dentro da minha área musical, sempre achei que não havia um circuito ou um reconhecimento pela arte ou pela música. Eram mais as entidades que faziam espectáculos, mas em termos do que as pessoas gostam, se lhes toca na alma o que você está fazendo, nunca senti muito isso. Nunca me senti preenchido artisticamente com os espectáculos que fazia. Claro que a gente quando tinha a apresentação de um disco, numa sala boa e nobre como o Centro Cultural, aí você tem uma outra visibilidade. Mas Macau é tão pequenininho que você vai fazer uma vez por ano. Então, você para viver da música e ter prazer em as pessoas te ouvirem e darem valor ao teu trabalho, você precisa de estar num lugar em que as pessoas vibrem com essa tua música, vibrem com a tua voz, com a arte em si. Não senti muito essa vibração em Macau, confesso. Então eu ficava pensando: “Onde é que eu vou estar daqui a dez anos?”. Não sou hipócrita, estava ganhando bom dinheiro com os trabalhos que ia fazendo e isso foi também o que me fez ir ficando, mas comecei a ponderar se a vida é só dinheiro. A minha vida dez anos depois ia ser exactamente o que ela já era. E eu precisava de mais, precisava de sentir mais coisas. Eu não queria deixar a chama morrer. Não é por ter sido Macau, é por ter sido muito tempo num lugar só. É uma coisa minha, esse lado de sentir para mim é muito importante. Quero sentir as pessoas, sentir os lugares. E eu, na medida do possível, senti esses anos que passei em Macau.