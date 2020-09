Há ou não separação de poderes? Sulu Sou diz que sim, nomeados falam em “predominância do poder executivo”

A discussão em torno da questão da existência ou não de separação de poderes está na ordem do dia em Hong Kong. Ontem, no hemiciclo de Macau, os deputados trouxeram a questão para a RAEM. Davis Fong, Ma Chi Seng e Wu Chou Kit defenderam que o órgão executivo e o órgão legislativo “controlam-se mutuamente e cooperam entre si”. Sulu Sou afirmou que a estrutura política da RAEM foi “concebida com base no espírito da separação de poderes”.

Depois de Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, ter dado início ao debate, na região vizinha, sobre a existência ou não do princípio de separação de poderes na estrutura política da RAEHK, a discussão chegou agora a Macau, pela mão dos deputados nomeados Davis Fong, Ma Chi Seng e Wu Chou Kit, e Sulu Sou.

Recorde-se que Kevin Yeung, secretário para a Educação de Hong Kong, disse, na semana passada, que não havia separação de poderes da RAEHK. Uma afirmação apoiada por Carrie Lam, que depois frisou que o sistema político da região não conta com a separação de poderes executivo, legislativo e judicial, explicando que o poder executivo suplanta os poderes legislativo e judicial. A afirmação provocou polémica e fez com que os deputados pró-democracia da região vizinha criticassem as declarações.

ESTRUTURA POLÍTICA DA RAEM FOI “CONCEBIDA COM BASE NO ESPÍRITO DA SEPARAÇÃO DE PODERES”

Na reunião plenária de ontem na Assembleia Legislativa (AL) de Macau, Sulu Sou usou a sua intervenção antes da ordem do dia para deixar clara a sua posição: “Qualquer poder público tem de sujeitar-se ao controlo e equilíbrio eficazes, sob pena de acabar por gerar corrupção e tirania e por prejudicar a liberdade, segurança e interesses do povo”. Segundo o deputado democrata, a Assembleia Popular Nacional autoriza que a RAEM a “exercer um alto grau de autonomia e a gozar de poderes executivo, legislativo e judicial independente”.

“A existência de um poder mais elevado, acima dos três poderes, ou seja, o poder central, e a ênfase dada repetidamente pelos detentores do poder à predominância do poder executivo, não impedem nem contrariam o facto de a estrutura política da RAEM ser concebida com base no espírito da separação de poderes”, defendeu o democrata.

Sulu Sou indicou que é preciso “aproveitar a divisão, o controlo e a fiscalização mútua entre os diversos poderes” e “evitar o excesso de poder do Governo, que prejudica os direitos e o bem-estar da população”. O deputado eleito pela via directa referiu que “a independência judicial é também um princípio nuclear indispensável ao sistema político”.

Na opinião de Sulu Sou, “o princípio da separação de poderes deve contribuir para a boa governação”. Porém, “os detentores do poder enfatizam repetidamente a predominância do poder executivo, o que agravou o desequilíbrio de poderes”. “Um Governo que não foi eleito por sufrágio universal domina todo o ambiente político, o que tem sido criticado pela sociedade como ‘arrogância executiva’, e o desequilíbrio de poderes também desencadeou conflitos sociais incessantes”, disse Sulu Sou.

“O pior é que, no passado, houve sempre quem sublinhasse a necessidade de articulação mútua entre os três poderes, afectando gradualmente a intenção original do regime de três poderes”, referiu. Segundo Sulu Sou, a “articulação entre os três poderes” tem como objectivo “nada mais do que tentar forçar os órgãos legislativos e judiciais a serem chancelas plásticas, de modo a que quem está no poder possa actuar a seu bel-prazer, para que as pessoas privilegiadas possam ficar acima do interesse público, ou até mesmo não assumam qualquer consequência em caso de destruição do sistema jurídico”.

ÓRGÃOS EXECUTIVO E LEGISLATIVO “CONTROLAM-SE MUTUAMENTE”

Por outro lado, três dos deputados nomeados pelo Chefe do Executivo discordam e acreditam que tem de haver “predominância do poder executivo em Macau”. Numa intervenção lida por Davis Fong e assinada também por Ma Chi Seng e Wu Chou Kit, os deputados dizem ser “necessário reiterar o significado da estrutura política com predominância do poder executivo em Macau”.

“Uma estrutura política com predominância do poder executivo significa que o órgão executivo liderado pelo Chefe do Executivo tem estatuto dominante no exercício do poder político. O órgão executivo e o órgão legislativo controlam-se mutuamente e cooperam entre si”, defendeu Davis Fong, ressalvando que “os órgãos judiciais exercem, independentemente, as suas competências de acordo com a lei, sem quaisquer interferências”. “Na concepção da estrutura política, os órgãos executivo, legislativo e judiciais desempenham cada um as suas funções, mas o Chefe do Executivo ocupa indubitavelmente uma posição nuclear na estrutura política, é o dirigente máximo do Governo da RAEM e também da RAEM, e é responsável perante o Governo Central e a região administrativa especial”, referiu Fong, defendendo que “esta estrutura política é adequada ao estatuto de Macau como região administrativa local subordinada directamente ao Governo Popular Central”.

Para os deputados nomeados, em Macau, “existe divisão de trabalho entre os poderes executivo, legislativo e judicial, mas isto não pode ser equiparado ao sistema de separação de poderes praticado pelos estados soberanos”.

“Há quem entenda que a ‘predominância do poder executivo’, pode resultar em desequilíbrio de poderes ou até em ‘arrogância executiva’”, disseram, respondendo: “Trata-se de um exagero, porque a Lei Básica, ao mesmo tempo que define a predominância do poder executivo, também dispõe sobre uma série de mecanismos de controlo, tais como o direito de interpelação dos deputados, o direito de moção de censura da Assembleia Legislativa, etc.”.

Na intervenção, os deputados fizeram questão de explicar o que, na sua opinião, significa o conceito de “cooperação mútua na estrutura política com predominância do poder executivo”, dizendo que tem como objectivo a “articulação de funções” entre os órgãos executivo e legislativo. “No decurso da cooperação, também existe controlo recíproco, que serve para desenvolver eficientemente o papel dos dois órgãos e para concretizar as necessidades da boa governação”.

Joey Lao e Chan Wa Keong, também eles deputados nomeados pelo Chefe do Executivo, fizeram questão de deixar claro, no início das sua intervenções, que concordavam com Davis Fong. Keong disse mesmo que “a separação de poderes não contribui para o desenvolvimento de Macau e representa impacto que pode afectar negativamente o desenvolvimento de Macau”.