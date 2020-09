Cotrim Figueiredo: “Há um manto de silêncio na diplomacia portuguesa [sobre o caso de Tsz Lun Kok]”

O deputado da Iniciativa Liberal (IL) lamenta o pouco interesse que se percepciona na sociedade portuguesa após a prisão com contornos pouco claros de um português, ao abrigo da nova Lei de Segurança Nacional em Hong Kong. Diz que o jovem de 19 anos cometeu um único crime: “Lutar pela liberdade”.

João Carlos Malta

O partido representado no Parlamento pelo deputado único, João Cotrim Figueiredo, questionou recentemente o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre se pode assegurar “que Tsz Lun Kok se encontra a ser dignamente tratado desde a sua detenção”, e se o ministro Augusto Santos Silva está “a diligenciar no sentido de assegurar que Tsz Lun Kok tenha acesso ao seu advogado”.

Em entrevista ao PONTO FINAL, Cotrim Figueiredo critica a postura reverencial e temerosa da diplomacia portuguesa em relação à China. O deputado promete não deixar cair o caso no esquecimento. Teme que se ninguém mostrar indignação, Macau venha a conhecer leis tão restritas como as que Hong Kong agora enfrenta.

Porque é que sentiu a necessidade de questionar o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a situação que está a ser vivida pelo cidadão de passaporte português residente em Hong Kong?

Deve-se a uma preocupação que gostaria que fosse partilhada por todos. Há um cidadão português que está detido sem que nós conheçamos a real situação dele e nem sequer os motivos pelos quais ele foi detido. Os factos ter-se-ão passado no final de Agosto, quando foi interceptada uma embarcação provinda de Hong Kong com 11 ou 12 activistas que se dirigiriam supostamente a Taiwan. A primeira notícia da detenção soube-se apenas uma semana depois. E quase duas semanas depois continuamos sem saber o que se passa com este nosso concidadão de 19 anos, estudante na Universidade de Hong Kong, cujo o único crime foi o de lutar pelas liberdades e democracia no território em que vivia. Foi uma das primeiras vítimas da Lei de Segurança Nacional que o regime do Partido Comunista Chinês (PCC) impôs ao território, no final de Junho, e que nós tememos que se não for confrontado e questionado, em todos os seus momentos, acabem por o poder conduzir à implementação de uma lei similar no território de Macau, no qual Portugal tem especiais responsabilidades.

Isso devia ser um factor adicional de alerta?

Estranhamos muito que as autoridades portuguesas, seja através do Consulado-geral de Macau, o Consulado-geral de Shenzhen, onde aparentemente o Tsz Lun Kok estará detido, e a própria embaixada de Portugal em Pequim não consigam dizer mais nada do que: “Estamos a envidar os melhores esforços”.

Acha que há um manto de silêncio neste caso da diplomacia portuguesa?

Creio que sim. O que nos preocupa sobretudo é que esse manto de silêncio vai muito para além daquilo que podiam ser cuidados diplomáticos, e corresponde a um certo padrão de um temor reverencial perante o regime comunista chinês que se tem manifestado em vários momentos e de diversas formas, e com o qual achamos que não devia haver contemplações. Quando se trata de um concidadão nosso, Portugal não devia ter qualquer tipo de pejo, nem hesitação de pedir explicações, e em querer saber do bem-estar desse nosso concidadão. Devíamos querer perceber se está a ser tratado com dignidade, e se já teve acesso a aconselhamento jurídico e a um advogado. Nem isso sabemos. Quando passa tanto tempo sem termos informação sobre qualquer destas dimensões, perguntamos se não estamos perante uma atitude de medo e de reverência perante o regime do PCC, que, neste particular das liberdades individuais e dos direito humanos, não merece respeito.

Falou do advogado, soubemos agora que este tem sido pressionado para deixar a defesa de Tsz Lun Kok. Como avalia esta situação?

Não conhecia essa informação, mas se assim for é mais uma razão para preocupação. Além das condições em que está detido − e das razões muito pouco claras pelas quais foi detido − tem dificuldades em obter representação jurídica adequada. Verificamos que estamos perante um conjunto de atropelos em relação aos seus direitos individuais, e Portugal devia, a bem dos direitos humanos e das democracias liberais, ter uma posição bastante mais firme perante o regime do PCC.



Identificou a falta de pressão da diplomacia portuguesa, mas a verdade é que o resto dos partidos e a sociedade portuguesa parecem passar ao lado desta situação…

É verdade, e é com tristeza que registo que a IL tem sido a única, consistentemente, a chamar a atenção para estes atropelos, e devo dizer que não é só na RPC, mas também na Bielorrússia. Os atropelos às liberdades não deixaram de preocupar as pessoas, como se estivessem garantidas e não precisassem de uma defesa permanente. As liberdades que hoje desfrutamos não caíram do céu. Foram resultado de uma luta árdua e difícil pelos quais muita gente sacrificou muita coisa. É nossa responsabilidade manter essa luta e essa defesa. Sem ela, o desenvolvimento pleno das nossas sociedades não ocorrerá, ou dar-se-á à custa do que há mais sagrado, que é a capacidade das pessoas decidirem sobre o seu próprio destino. A IL lamenta estar sozinha nestas lutas, mas não é por isso que deixaremos de o fazer.

Fez algum esforço para contactar com o detido, ou alguém que lhe seja próximo, como a família?

Fizemos algumas “démarches”, a nível diplomático, as quais preferia não dar detalhes.

Num quadro maior, como é que a IL vê aquilo que se passa hoje em dia em Hong Kong, em especial depois da aprovação da Lei de Segurança Nacional?

A Lei de Segurança Nacional é uma evidente violação dos acordos que a China tinha celebrado com o Reino Unido. Esse é um documento muito similar, em muitos aspectos, ao que vigora em Macau. Portanto, não só estamos preocupados com o que se passa em Hong Kong e com o que os activistas pró-democracia que tanto têm sido perseguidos, como estamos preocupados que se este tipo de atitude não merecer a mais inequívoca condenação da comunidade internacional a começar na União Europeia e os estados-membro que a compõem, esta possa estender-se ao território de Macau. Registo com algum agrado que a posição da União Europeia tem vindo a tornar-se mais clara sobre estas situações da RCP, mas até à data sem muito efeito prático. É importante que todos, cada um de nós, os partidos em que nos revemos, os países e a UE também tenham uma atitude muito firme de condenação para evitar que a China use o poder que tem sobre outros territórios que não estão para já sobre a sua jurisdição, e aplique medidas como em Hong Kong.

Já disse que Macau pode sofrer com o apertar das leis em Hong Kong, chegou-lhe alguma notícia ou informação que considere preocupante a esse nível?

Não. Recebemos muitas manifestações de apreço pela nossa posição vindas de Macau e de Hong Kong, mas situações concretas de atropelos de Macau ainda não nos enviaram. Não deixaremos de dar devido encaminhamento se se vier a verificar. Macau é um território sobre o qual temos responsabilidades históricas e sobre o qual temos de estar ainda mais atentos.

Para finalizar, o que pretende que aconteça com este requerimento que apresentou?

O objectivo era confrontar o Governo português através do MNE com os silêncios que têm de passar a ser incómodos para que o assunto passe para a opinião pública, para os debates parlamentares. E para que o Governo perceba que o silêncio, nestes casos, não só não é benéfico a longo prazo para a saúde da nossa democracia, como não equivale a uma anuência tácita àquilo que a China está a fazer. Queremos que seja cada vez mais difícil ficar em silêncio perante estes casos de violação dos direitos humanos e de liberdade individuais, ocorram elas onde ocorram.