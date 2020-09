Biblioteca Central no Tap Seac pode custar 500 milhões de patacas até 2024

O lote de terreno do antigo Hotel Estoril vai ser utilizado para a construção da Biblioteca Central num projecto que deverá custar cerca de 500 milhões de patacas e ocupar uma área bruta de 10 mil metros quadrados. O Governo invocou razões técnicas e de custo para justificar a escolha da nova localização e considerou que a suspensão do projecto no edifício do antigo Tribunal e do Centro Juvenil vão permitir uma poupança de dois mil milhões de patacas aos cofres públicos. Quatro ateliers de arquitectura europeus de renome internacional apresentaram propostas conceptuais, sendo que só uma será escolhida.

A nova Biblioteca Central de Macau vai ser construída no lote de terrenos do antigo Hotel Estoril e deverá ser inaugurada em 2024, anunciou ontem a presidente do Instituto Cultural, Mok Ian Ian, explicando a razão que levou o Governo a escolher uma nova localização para o projecto. “Após estudo detalhado das diversas propostas, verificou-se que a construção da nova Biblioteca Central de Macau no terreno do antigo Hotel Estoril é mais racional e eficaz em diversos aspectos”, disse Mok Ian Ian.

O Governo entrou em contacto com “mais de dez equipas de concepção arquitectónica nacionais e no estrangeiro que já ganharam prémios internacionais nesta área e projectaram bibliotecas de reconhecida excelência ou instalações culturais de cariz semelhante”, sendo que “quatro dessas equipas foram convidadas a apresentar propostas de projecto conceptual”.

O projecto da nova Biblioteca Central no lote de terreno do Hotel Estoril terá uma área bruta de construção com mais de 10 mil metros quadrados, tornando-se a maior biblioteca de Macau. Os quatro ateliers de arquitectos de renome internacional com prémios de prestígios foram a Mecanoo (Holanda), a ALA (Finlândia), a Grafton Architects (Irlanda) e a Herzog & Meuron (Suíça).

“Essas quatro propostas são muito preliminares, servem apenas de referência do IC. Vamos fazer estudos mais pormenorizados sobre estas quatro propostas e vamos elaborar um plano de obras. Neste momento é difícil dizer quanto é que será o orçamento. É um projecto que pode ter uma área de mais de 10 mil metros quadrados. Vamos ter uma estimativa de 500 milhões de patacas. É muito preliminar pois não afastamos a hipótese de ter uma diferença de montante no futuro”, disse a vice-presidente do IC, Leong Wai Man.

Para os projectos conceptuais da nova Biblioteca Central, o IC exigiu vários componentes específicos tais como: possuir uma aparência emblemática/icónica, conservar os mosaicos existentes, centrar-se no relacionamento interactivo com a Praça do Tap Seac, articular-se com os elementos de estilo “grelha” da fachada existente, utilizar plenamente as funções e o enquadramento paisagístico da Piscina Estoril existente.

No âmbito de funções internas, cada projecto deverá incluir as necessidades de uso abrangentes e diversificadas de bibliotecas modernas e futuras, incluindo a área de leitura, área de periódicos, área infantil, área de exposições, espaço de convívio, cafetaria, pequenas lojas, escritórios e parque de estacionamento com número suficiente de lugares.

Nesta nova área, o Governo quer “criar uma zona cultural que se situe no centro da cidade, conecte os edifícios do Património Mundial, e estabeleça sinergias com os espaços culturais e criativos adjacentes”.

Sobre o facto de ter sido abandonado o projecto de construir a nova biblioteca no edifício do antigo tribunal, Mok Ian Ian assinalou que “o Hotel Estoril tem uma estrutura que irá facilitar as obras de construção, em termos técnicos as dificuldades vão ser diminuídas. Quanto ao estacionamento não vamos ter tantas dores de cabeça porque este espaço é melhor do que o antigo edifício do tribunal, que para instalar seria mais difícil. Esperamos abrir a nova biblioteca em 2024”.

Em relação ao anterior projecto para o antigo tribunal, desenhado pelo atelier do arquitecto Carlos Marreiros, Mok Ian Ian assumiu que foi desembolsado 40% do valor da adjudicação, de 18,6 milhões de patacas. “A equipa do arquitecto Carlos Marreiros não fez parte das 15 empresas consultadas. Queremos empresas experientes e que já tenham obtido prémios de renome internacional. Quisemos seleccionar empresas dentro destes parâmetros para este projecto. Sobre os custos, neste momento já pagámos 40% do valor da adjudicação, 7,4 milhões de patacas”.

Já em relação ao valor que o Governo vai poupar com a suspensão do Centro Juvenil e do antigo tribunal, a vice-presidente do IC, Leong Wai Man, assegurou que “numa estimativa muito preliminar, com o cancelamento do projecto no antigo tribunal e do Centro Juvenil iremos poupar cerca de dois mil milhões de patacas”.

Na mesma conferência de imprensa, o IC apresentou outros projectos, entre os quais o do Teatro Caixa Preta do Centro Cultural de Macau, cujos trabalhos de concepção já começaram e que irá ocupar uma área de cerca de 2.230 metros quadrados.

Além de um piso com uma sala multifuncional para ensaios e pequenos espectáculos, o espaço irá incluir num outro andar dois pequenos teatros com capacidade para 140 e 160 espectadores. O projecto de concepção deverá estar concluído no primeiro semestre de 2021.

O IC informou ainda que está a realizar um estudo sobre a futura revitalização e aproveitamento do terreno da antiga fábrica de Panchões Iec Long, na ilha da Taipa, planeando a abertura parcial daquele espaço ao público, preservando a estrutura e a edificação do imóvel.

Por fim, o instituto anunciou que “pretende dar prioridade ao restauro e revitalização de alguns lotes qualificados na zona dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun” para criar “espaços que se aliam a feiras culturais e criativas, uma praça de lazer, um espaço multifuncional de actividades e a sala de exposições da fabricação de cal, para uso público”.

“Arquitectos locais e os ateliers locais ficaram a olhar para um boi”

Contactado pelo PONTO FINAL, o arquitecto Carlos Marreiros não contestou a decisão do IC, mas lamentou que o Governo não tenha convidado Siza Viera para apresentar uma proposta para a Biblioteca Central. “A escolha de 15 gabinetes internacionais, dos quais quatro apresentaram um estudo prévio, acho que é uma atitude de fuga para a frente, em linguagem de civismo é uma fuga para a frente. Não acho mal, não tenho nada contra o concurso internacional. É uma fuga para a frente porque assim os arquitectos locais e os ateliers locais ficaram a olhar para um boi. Este projecto já não tem nada a ver connosco, arquitectos autóctones”, começou por dizer Carlos Marreiros.

Apesar de reconhecer uma “excelente” relação com o IC durante a elaboração do projecto para o antigo Tribunal, o arquitecto macaense assegurou que declinaria o convite caso tivesse sido convidado para participar no estudo prévio. “Mesmo que fosse convidado a participar não participaria porque não sou masoquista. A Biblioteca Central só não avançou por causa da ‘burocatrice’ dos empatas, dos zombies, e de elementos que frequentam algumas das nossas direcções gerais que não decidem, e as coisas empastelam-se”, afirmou. “O nosso projecto fizemos. Cumprimos toda a tramitação contractual. Nós cumprimos sempre”, frisou Carlos Marreiros, acrescentando que, neste caso, o projecto poderia ter sido entregue ao atelier de Siza Viera. “Seria de bom tom que fosse o Siza Vieira a fazer, sem concursos, sem perder tempo. Só o processo dos empatas e da burocratice nos departamentos públicos permitiram que tudo se atrasasse”, considerou o arquitecto macaense.

Mecanoo

Vencedor do Prémio RIBA Internacional 2014 e 2016, a equipa holandesa tem uma grande experiência na concepção de edifícios públicos, especialmente bibliotecas e escolas, integrando os conceitos de projecto na tecnologia de engenharia, necessidades humanas e busca da diversão. Para além disso, apresentam uma análise cuidadosa dos impactos do edifício sobre o ambiente envolvente procurando a qualidade estética da arquitectura. No projecto apresentado ao Governo, o atelier holandês investigou o estilo moderno do elemento “grelha” da fachada do edifício antigo para reinterpretá-lo e reconstruí-lo com técnicas contemporâneas. A “grelha” definida para a nova fachada apresenta uma maior densidade que a antiga, tendo sido desenhada segundo um plano inclinado. Os alçados frontal e lateral são parcialmente “levantados”, dando às pessoas a sensação de folhear as páginas de um livro. As estantes interiores altas vão do pavimento ao tecto em rectícula formando as paredes divisórias múltiplas. Quando a luz do sol incide sobre estes elementos, cria uma projecção de luz e sombra interessante.

ALA Architects

Vencedor do Prémio Internacional de Projectos Urbanos de 2019 e do Prémio Estatal Finlandês de Arquitectura de 2012, a ALA Architects possuiu uma vasta experiência na concepção de bibliotecas e edifícios públicos. A abordagem do projecto enfatiza a simplificação da construção. No projecto para a Biblioteca Central de Macau, o atelier finlandês apresentou uma série de coberturas curvas com jardins em terraço e espaços semi-exteriores que recuam em direcção ao interior de forma hierárquica. Mantiveram o elemento “grelha” da fachada do edifício antigo e propõem que um novo átrio de entrada principal à esquerda.

Grafton Architects

Vencedor do Prémio Pritzker de Arquitectura 2020, o atelier irlandês desenvolveu projectos especializados para instituições de ensino superior com características de construção distintas, solenes e espaçosas. No projecto para a Biblioteca Central mantiveram o elemento “grelha” da fachada do edifício antigo e centraram-se no “espaço interligado” interno: a conexão visual, a luz e o espaço interior e exterior do edifício entrelaçam-se, enfatizando as transições entre diferentes pés-direitos e a integração dos espaços internos. O projecto consiste em vários pequenos terraços para leitura ou uso em espaço aberto.

Herzog & Meuron

Vencedor do Prémio Pritzker de Arquitectura 2001, o atelier suíço tem uma grande experiência na concepção de edifícios públicos e sustentáveis. O método do projecto é baseado principalmente na singularidade e no contexto local, com abordagens personalizadas e soluções direccionadas. Um dos projectos mais emblemáticos da dupla suíça foi o Estádio Nacional do “Ninho de Pássaro” de Pequim, construído para os Jogos Olímpicos de 2008. Para o projecto da Biblioteca Central de Macau, a dupla helvética preservou a entrada original do antigo edifício para torná-la na nova entrada e acesso ao átrio central. O elemento “grelha” da fachada estende-se à cobertura inclinada única. Quando o sol incide na cobertura, o espaço interior no último andar apresenta uma projecção sombreada da estrutura recticulada. Os grandes vãos definidos pela “grelha” na fachada configuram vários espaços de leitura independentes voltados para a Praça do Tap Seac, piscina, Colina da Guia e farol, permitindo aos cidadãos desfrutar da paisagem exterior ou assistir a outros eventos enquanto realizam actividades de leitura e de estudo num espaço mais privado, estreitando a relação entre o interior e o meio envolvente.