Alteração às remunerações das forças de segurança aprovada para aumentar moral dos agentes, diz Governo

Foi aprovada na especialidade a proposta de alteração à lei das remunerações acessórias das forças e serviços de segurança. Durante a discussão, José Pereira Coutinho disse que o diploma “viola o princípio de igualdade” e pode afectar o moral dos serviços. “O que acontece é precisamente o contrário, queremos contribuir para a subida do moral”, respondeu Wong Sio Chak, secretário para a Segurança.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os deputados aprovaram ontem, na especialidade, o diploma de alteração à lei das remunerações acessórias das forças e serviços de segurança. O novo regulamento prevê que, se o horário semanal de trabalho exceder 44 horas, por razões de situações especiais no trabalho, pode ser conferido aos trabalhadores o direito a uma remuneração suplementar.

O deputado Pereira Coutinho criticou as alterações: “Acho que se trata de uma norma que viola o princípio da igualdade, não é justa e pode gerar consequências no futuro, e isso vai afectar a moral e a estabilidade dos serviços e corporações”. “Trabalhar muitas horas afecta a produtividade e a eficácia no trabalho”, disse o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), acrescentando: “Somos todos seres humanos, temos família que temos de cuidar”.

Na resposta, Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, disse que, com a nova lei, “o que acontece é precisamente o contrário”. “Queremos contribuir para a subida do moral”, afirmou o governante. A lei serve “para evitar injustiças, porque os trabalhadores trabalham, depois têm de ser compensados, assim, pretende-se com esta norma estabelecer uma relação entre trabalho e remuneração. É precisamente o contrário do que disse o deputado”, disse Wong Sio Chak.

Na sua intervenção, Pereira Coutinho tinha questionado também a razão pela qual não estava definido um limite máximo no número de horas de trabalho. O secretário respondeu que “são raros os casos de um número elevado de horas” de trabalho. O deputado nomeado Ma Chi Seng também saiu em defesa do Executivo: “Se não há limite, não quer dizer que tempo de trabalho é ilimitado, isso também foi discutido. Quando houver aumento ligeiro acima de 44 horas também há esse direito”.

O secretário para a Segurança falou ainda sobre o excesso de trabalho das forças de segurança durante a pandemia: “Muitas vezes durante a epidemia o pessoal das forças de segurança envidou muitos esforços para trabalhar e estavam muito cansados, mas a duração de trabalho era entre 44 e 48 horas”. Wong Sio Chak deu-se a si mesmo como exemplo: “Há alguns trabalhadores que estavam em estado de excesso de cansaço, por exemplo, os directores que tiveram de realizar reuniões várias vezes e eu também”.

Na reunião plenária de ontem, foi ainda aprovado, na especialidade, o regime de registo e exercício da profissão de contabilistas. O diploma prevê a criação de uma comissão profissional dos contabilistas, que fica responsável por regular os profissionais do sector. Esta comissão motivou debate na AL, com vários deputados a questionarem Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, sobre quais os critérios para os membros da comissão.

“Qual é o número de membros, quais os representantes?”, questionou Leong Sun Iok, notando que o artigo 8.º do diploma diz que a comissão “é constituída por representantes da Administração Pública e por profissionais e académicos”. Leong Sun Iok quis saber se estes “profissionais e académicos” são da área da contabilidade. Sulu Sou, Au Kam San e Agnes Lam partilharam das mesmas dúvidas. Ng Kuok Cheong descreveu a lei como “retrógrada”.

Lei Wai Nong esclareceu que os “profissionais e académicos” se referem ao sector da contabilidade. Porém, não deu detalhes quanto ao número de membros da comissão. Ontem, os deputados também aprovaram na especialidade uma lei relativa ao sector da actividade seguradora.