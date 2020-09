À boleia do Plano Director, Mak Soi Kun pede “embelezamento” dos cemitérios

Foram vários os deputados que aproveitaram a reunião plenária de ontem na Assembleia Legislativa (AL) para darem a sua opinião sobre o Plano Director, apresentado pelo Governo na semana passada. Um deles foi Mak Soi Kun, que se focou nos cemitérios: “O Governo deve ponderar, de forma prospectiva, sobre a realização de obras nos cemitérios, nomeadamente vedá-los com mais espaços verdes, em prol do seu embelezamento e da sua serenidade”.

Na opinião de Mak Soi Kun, o Plano Director, que está em consulta pública até Novembro, deveria prever “locais calmos onde seja possível criar zonas de protecção para a construção de columbários e cemitérios perpétuos, para que os mortos descansem em paz”.

Agnes Lam também quis deixar a sua opinião em relação ao Plano Director. A deputada diz que o documento apresenta uma descrição ambígua dos planos demográficos por zona”. “Como não há dados concretos sobre a divisão em zonas e a dimensão populacional, não é possível assegurar que uma zona tenha alta ou baixa densidade”, referiu Agnes Lam, acrescentando que “é também duvidoso que no futuro zoneamento os responsáveis sejam capazes de definir com precisão os indicadores e tipos de instalações comunitárias necessárias por zona”. “Convém classificar as instalações públicas”, pediu.

Ho Ion Sang indicou que o planeamento global deve articular-se com o Centro Histórico de Macau, “com vista a assegurar o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a conservação cultural, e a construir uma paisagem urbana verde”. Assim, o deputado pediu a protecção ambiental da colina da Ilha Verde e de Coloane.

Si Ka Lon falou sobre o desígnio do Governo, para que Macau se torne numa cidade inteligente. “Os novos aterros urbanos são zonas preciosas de Macau, portanto, há que ter como ponto de partida exigências e critérios elevados para transformar os novos aterros numa cidade inteligente e num modelo de cidade com condições ideais de vida”, indicou, acrescentando que é preciso “coordenar os terrenos existentes de Macau com os da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, e distribuir bem o espaço entre Macau e Hengqin para a diversificação das indústrias”.

A.V.