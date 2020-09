Especialistas discutem futuro da indústria do jogo na Fundação Rui Cunha

No âmbito da série de debates MBtv Gaming Series, a Fundação Rui Cunha convidou três especialistas na indústria do jogo para uma troca de ideias e opiniões sobre qual será o rumo a seguir após o fim das actuais concessões das operadoras. Numa altura em que o sector tenta recuperar do impacto causado pela pandemia da Covid-19, o Governo procura alternativas para o actual modelo económico no território.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O regresso dos vistos turísticos individuais, as novas concessões e a revisão da actual lei do jogo em Macau são alguns dos temas que serão abordados hoje por Ben Lee, David Green e Jorge Oliveira na conferência “Macau Gaming – A Reality Check”, organizada pela Fundação Rui Cunha e inserida na série de debates MBtv Gaming Series. O evento, agendado para as 18h00, será moderado por Paulo Azevedo e José Carlos Matias, e terá comentários de Nuno Sardinha da Mata, advogado e sócio da C&C Lawyers.

“Espero uma conferência de grande qualidade com uma análise profunda daquilo que é a realidade do jogo em Macau. No fundo há de ser uma apreciação da realidade actual do jogo e as perspectivas futuras em termos de jogo. Não nos vai fugir a análise daquilo que foi o impacto da pandemia da Covid-19 no sector e as perspectivas de recuperação”, referiu Nuno Sardinha da Mata ao PONTO FINAL.

Conhecedor do quadro legal do jogo no território, Nuno Sardinha da Mata considerou que um dos temas incontornáveis na discussão de hoje será a questão da renovação das concessionárias e o modelo que será adoptado pelo Governo para o futuro. “Ainda não se sabe muito o que é que o Governo está a preparar, neste momento, em termos de concurso público [para as operadoras], mas vai ser interessante ouvir as opiniões dos participantes no painel nessas áreas mais importantes, não só daquilo que é o presente, como daquilo que será o futuro”, referiu Sardinha da Mata, acrescentando que, se houver alterações no modelo de concessão das operadoras, “a lei terá de ser alterada” dado o panorama actual em termos legislativos.

Na opinião de Sardinha da Mata, o modelo de três concessões com mais três subconcessões não irá repetir-se em 2022. “Não me lembro verdadeiramente se já alguém por parte do Governo se pronunciou sobre esse assunto em concreto, mas do ponto de vista de todos os analistas, e de todas as pessoas, é ponto assente que isso é uma coisa que não se vai repetir. Se o Governo quiser manter o número de seis concessionárias vai no fundo atribuir seis concessões”.

Para o advogado, este é um tema “ao qual não se pode fugir” quando se fala do futuro do jogo em Macau. “Estou convencido que haverá perguntas e será discutido esse tema. De qualquer forma, continua a ser uma coisa sobre a qual ainda não existem certezas. Se o Governo quiser manter as seis concessões com certeza que atribuirá essas concessões. Não vai atribuir três para depois haver mais três subconcessões”, frisou Sardinha da Mata.

Um dos especialistas que vai participar na conferência é Ben Lee, sócio-gerente da empresa Igamix Management and Consulting. O especialista na área do jogo comercial vai partilhar o painel com Jorge Oliveira e David Green. “Os dois especialistas que vão falar nessa sessão têm muita experiência e conhecimento sobre Direito do Jogo e possivelmente sobre as direcções políticas que estão no horizonte do Governo. A minha contribuição será mais direccionada no ponto de vista comercial, nomeadamente quais as expectativas do mercado e qual será o impacto potencial de cada um dos cenários que se perspectivam para o futuro tendo em conta o mercado existente, nomeadamente o tipo de jogadores, as operadoras de casino, e os investidores que já investiram muito dinheiro na indústria de Macau”, indicou Ben Lee ao PONTO FINAL.

Questionado sobre a questão do número de concessões em Macau, Ben Lee assinalou que a análise deverá ser “mais focada sob critérios qualitativos do que quantitativos”, até porque “ninguém pode argumentar o contrário de que uma nova operadora no mercado, ou seja, uma sétima, não iria contribuir mais para o mercado do que as actuais seis”.

Segundo Ben Lee, outra das questões que deverá ser abordada está relacionada com a definição dos parâmetros estipulados pelo Governo para a diversificação das actividades fora do âmbito do jogo e que tipo de actividades vão ser exigidas às operadoras que vão a concurso. “Assim que forem seleccionadas as concessões é necessário saber que mecanismos vai ter o Governo para garantir que as operadoras, que venceram o concurso, cumpram as promessas e os compromissos”, disse Ben Lee, acrescentando que a continuidade das operadoras norte-americanas depois de 2022 será outra das incógnitas no futuro modelo de concessões em Macau.