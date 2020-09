“Queremos acreditar que os tribunais são independentes”, diz Neto Valente

A propósito da discussão, em Hong Kong, sobre a existência ou não de separação de poderes, Jorge Neto Valente disse querer acreditar que os tribunais de Macau são independentes.

O secretário para a Educação de Hong Kong disse, na semana passada, que não havia separação de poderes da RAEHK. Uma afirmação apoiada pela Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, que depois frisou que o sistema político da região não conta com a separação de poderes executivo, legislativo e judicial, explicando que o poder executivo suplanta os poderes legislativo e judicial.

A afirmação provocou polémica e fez com que os deputados pró-democracia da região vizinha criticassem as declarações. Além disso, as declarações fizeram com que a Associação dos Advogados de Hong Kong reagisse em comunicado: “A Associação dos Advogados de Hong Kong considera que a sugestão da Chefe do Executivo e do Secretário para a Educação de que nenhum princípio de separação de poderes opera em Hong Kong é infundada e inconsistente com as disposições inequívocas da Lei Básica, que prescreve e delineia as funções dos três órgãos de Governo”.

Jorge Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM), comentou ontem a polémica à margem da tomada de posse de Jorge Duarte como delegado do Procurador do Ministério Público. “Eu acho que a Lei Básica é clara quando diz que as instituições de Macau são lideradas pelo Executivo. É isso que está na Lei Básica e é isso que tem sido feito”, afirmou Neto Valente, citado pela Rádio Macau. O presidente da AAM acrescentou: “É o Executivo que tem o [papel] preponderante, embora nós queremos acreditar que os tribunais são independentes”.

Neto Valente lembrou que, em 2017, Zhou Qiang, presidente do Supremo Tribunal Popular, pediu, em Macau, aos juízes chineses que não seguissem a separação de poderes. Um presidente do Supremo Tribunal Popular, quando visitou Macau, exortou os magistrados a apoiarem o Governo. Com certeza, na maneira de ver dele, [os tribunais] não serão tão independentes assim”, comentou o advogado, citado pela Rádio Macau.

Depois da polémica em Hong Kong, o Gabinete para os Assuntos de Macau e Hong Kong veio a público defender que não existe separação de poderes nas duas regiões administrativas especiais. Num comunicado citado pelo South China Morning Post, o gabinete considera que a ideia de que existe separação de poderes em Hong Kong tem sido disseminada por pessoas “que querem confundir o público” e com o objectivo de “minar a autoridade da Chefe do Executivo da RAEHK, rejeitar a jurisdição abrangente de Pequim sobre Hong Kong”, de forma a “transformar Hong Kong numa entidade política independente”. Mais tarde, o Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEHK também divulgou um comunicado a apoiar as declarações de Carrie Lam.

Neto Valente também comentou o caso do grupo de jovens que está detido em Shenzhen, depois de terem tentado ir de Hong Kong para Taiwan através de uma embarcação. Um dos 12 elementos do grupo tem passaporte português, mas Neto Valente lembrou que “o facto de haver um detido na China que tem nacionalidade portuguesa não é muito significativo porque a China não reconhece dupla nacionalidade” e que, “mesmo quando um Estado reconhece mais do que uma nacionalidade – como acontece com Portugal – é uma regra aceite por todos [os países] de que (…) a pessoa não pode invocar a outra nacionalidade”, cita a Rádio Macau. Sobre o facto de o grupo ainda não ter tido acesso a advogados, Neto Valente disse que “na China não é como em Macau ou Hong Kong” e concluiu que “há muitas restrições ao trabalho dos advogados que possam encontrar detidos nestas circunstâncias e, portanto, não vejo que se possa fazer muito, além de notarmos que se deve dar assistência a quem precisa dela”.