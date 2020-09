Marreiros avança com abaixo-assinado para classificar Ponte Nobre de Carvalho como património histórico

Carlos Marreiros vai lançar esta semana um abaixo-assinado para fazer com que a Ponte Governador Nobre de Carvalho – que diz ser “uma bela peça de arquitectura” – seja classificada como património histórico de Macau. Ao chegar às 500 assinaturas, o arquitecto vai apresentar a proposta ao Governo. Mais tarde, Marreiros quer que a ponte desenhada por Edgar Cardoso se transforme no “maior jardim longitudinal do mundo”.

André Vinagre

Carlos Marreiros quer ver a Ponte Governador Nobre de Carvalho classificada como património histórico de Macau e, para isso, vai lançar ainda esta semana um abaixo-assinado para apresentar a sugestão ao Governo, revelou o arquitecto ao PONTO FINAL. Marreiros sugeriu ainda que a ponte deveria, no futuro, ser transformada em parque de lazer, que faria dela o “maior jardim longitudinal do mundo”.

A Ponte Governador Nobre de Carvalho, que liga a península à Taipa desde 5 de Outubro de 1974, foi desenhada pelo arquitecto Edgar Cardoso e actualmente serve apenas as transportes públicos. Tem cerca de 2,5 quilómetros e, segundo Marreiros, é “uma pela peça de arquitectura”. “Historicamente, foi importante para o desenvolvimento das ilhas, foi um grande salto no início do ‘boom’ económico de Macau, ainda estávamos com um estatuto colonial ultramarino, antes da aprovação do estatuto orgânico de Macau”, contextualizou o arquitecto, acrescentando: “Gente local, privados e empresários conseguiram mexer-se muito bem e construir aquela bela ponte que é orgulho da população porquanto marca o início do desenvolvimento recente de Macau”.

Assim, dado que a lei de salvaguarda do património cultural prevê que os residentes da RAEM possam apresentar ao Instituto Cultural propostas para a classificação de bens imóveis “com interesse cultural relevante”, Carlos Marreiros decidiu avançar para o abaixo-assinado. Na opinião do arquitecto, a ponte “merecia ser classificada como monumento histórico”. “Iniciarei esta semana ainda um abaixo-assinado e espero conseguir mais de 500 assinaturas para classificação da ponte”, adiantou.

Para o futuro, Marreiros tem outros planos para a ponte. O arquitecto acrescentou que, quando os novos acessos entre a Taipa e a península forem concluídos, a ponte deve ser transformada em jardim.

Os planos do Governo prevêem a construção de um túnel subaquático a ligar as duas margens do rio, mas Marreiros sugere: “Eu proponho, para além deste túnel, mais uma ponte e a actual ponte [Governador Nobre de Carvalho] ser totalmente ajardinada e infraestruturada”. O arquitecto quer transformar a ponte num espaço de lazer, sem acesso automóvel. Marreiros propõe que, no futuro, a ponte tenha esplanadas, cafés, lojas criativas, espaços verdes e zonas para desporto e cultura.

“É uma proposta que farei pessoalmente e em grupo. Serei magistratura de influência primeiro para a classificação da ponte e a seguir para que venha a ser transformada num jardim público”, afirmou o arquitecto, acrescentando que ainda não auscultou nenhum membro do Governo acerca das suas ideias.

PLANO DIRECTOR NÃO É VAGO, É “GENERALISTA”

Carlos Marreiros comentou também o Plano Director, cujo documento para a consulta pública foi divulgado na passada quinta-feira. O arquitecto começou por descrever o plano como “bem organizado” e destacou a qualidade da tradução para língua portuguesa: “Desta vez, o português é muito escorreito e os termos técnicos – quer de urbanismo, quer de demografia, etc – estão todos muito bem traduzidos”.

“O Plano Director de Macau propõe 18 unidades operativas de planeamento e gestão, para cada uma destas 18 áreas será necessário um plano de pormenor para uma definição mais pormenorizada de todas as acções operativas em termos urbanísticos a desenvolver”, indicou o arquitecto.

Ao PONTO FINAL, a arquitecta Maria José de Freitas tinha descrito o plano como vago e pouco claro. Carlos Marreiros discorda e considerou que o Plano Director, enquanto “documento de síntese”, tem de servir “para que a população esteja bem informada do que se passa na sua cidade, para que os empresários saibam como, onde e quando investir com clareza e para o poder político poder definir”. “Em todo o mundo, [um plano director] é sempre um documento de síntese, um documento de fácil leitura, com clareza e que as opções políticas para a cidade podem ser feitas com alguma celeridade”, completou.

“Não acho que seja vago, é generalista. O Plano Director, nesta fase de consulta pública, é equivalente a um estudo prévio ou um anteprojecto. Se for extremamente pormenorizado, é confuso para o público que poderá ter opiniões sobre o plano, não ter pareceres técnicos”, justificou Marreiros.

Questionado sobre o facto de o plano não prever que o Metro Ligeiro chegue ao centro de Macau, Marreiros disse não concordar com a decisão. “Parece-me mal, porque o projecto do metro demorou mais a construir do que as pirâmides de Gizé, e o Metro Ligeiro localizar-se só num anel para servir turistas ou jogadores no Cotai é francamente curto”. Além disso, o metro deveria ir até Coloane, comentou o arquitecto.

Marreiros pediu ainda melhorias no Plano Director relativamente às zonas de lazer: “Há indicação de zonas de lazer, mas precisamos de mais, porque uma população laboriosa em que os mais velhos contribuíram durante os anos difíceis de Macau – desde a ocupação japonesa até aos anos 70 e a prosperidade dos últimos anos – merece ter uma velhice melhor, e as crianças que estão a nascer merecem também mais espaços de lazer”. “Macau é uma bela cidade mas está a tornar-se claustrofóbica, portanto acho que se tem de investir mais nas zonas de lazer para os locais, não para visitantes”, sugeriu.

Sobre os planos do Governo para a Biblioteca Central, que já não irá ser construída no edifício do Antigo Tribunal e cujo projecto tinha sido atribuído ao ateliê de Carlos Marreiros, o arquitecto continua a dizer que ainda não foi formalmente informado de nada. “Portanto, aguardo olimpicamente”, concluiu.