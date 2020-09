Linha de metro no centro de Macau não está nas prioridades do Governo, assume Rosário

A construção de uma linha de metro no centro da cidade não consta no Projecto do Plano Director de Macau para os próximos 20 anos. O secretário para os Transportes e Obras Públicas frisou que as prioridades do Governo estão bem definidas, mas não descartou por completo o projecto, assinalando que, no futuro, “o entendimento poderá ser outro”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, admitiu que a construção de uma linha de Metro Ligeiro no centro da península de Macau não está nos planos dos Governo a “curto prazo” e assinalou que as prioridades, para os próximos 20 anos, estão bem definidas no projecto do Plano Director de Macau apresentado ontem aos deputados.

Em declarações à margem de uma sessão de apresentação do projecto do Plano Director que está em consulta pública, juntamente com o Projecto da Linha Leste do Metro Ligeiro, Raimundo do Rosário explicou porque considera a construção de uma linha de metro no centro da península de Macau “difícil”. “Neste plano [director] não está, mas também penso que é muito difícil fazer o metro dentro de Macau. Penso que é daquelas coisas que é do domínio do óbvio. Eu posso dizer-lhe que é muito difícil de fazer. No curto prazo não vamos [fazer], até pelas prioridades que estão aqui definidas, penso que todos já perceberam”, começou por dizer o secretário para os Transportes e Obras Públicas.

Com as 11 estações da linha do Metro Ligeiro na Taipa em funcionamento desde Dezembro, as prioridades do Governo são neste momento a ligação a Hengqin (para ligar à rede ferroviária de alta velocidade da China), a linha de Seac Pai Van e a ligação à Barra. “Fizemos a linha da Taipa, que foi por onde começámos. Hoje [ontem] abrimos as propostas da Linha de Seac Pai Van (ver caixa), está em curso a obra da ligação à Barra e vamos fazer também a ligação a Hengqin. Agora está em curso a consulta pública para a Linha Leste. Está visto qual é a prioridade dos próximos tempos do Governo”, assinalou Raimundo do Rosário.

Apesar de considerar difícil a construção de uma linha de metro no centro da cidade, o secretário para os Transportes e Obras Pública recordou que o Plano Director será revisto de cinco em cinco anos e que, no futuro, o entendimento poderá ser outro.

“De cinco em cinco anos, à medida que formos actualizando o plano [director], logo veremos. A primeira vez que fui à Assembleia Legislativa para as LAG foi em Abril de 2015, e nessa altura estava em curso uma coisa que se chamava segmento norte da península de Macau. Ora, o segmento norte da península norte já desapareceu e agora é Linha Leste. Isto para dizer que isto aconteceu num espaço de cinco anos. Uma vez aprovado o Plano Director teremos a ocasião de cinco em cinco anos para actualizar esse plano”, afirmou Raimundo do Rosário.

Na sessão de esclarecimentos sobre a consulta pública do Plano Director e da Linha Leste, o deputado Ip Sio Kai questionou o secretário para os Transportes e Obras Públicas sobre o orçamento e o prazo para a construção do troço leste do Metro Ligeiro que irá ligar a ilha da Taipa e as Portas do Cerco. Raimundo do Rosário admitiu que não tinha dados para divulgar, mas que pretendia avançar brevemente com a adjudicação. “Em relação ao prazo e ao orçamento não consigo responder. Já estabelecemos algumas comparações, temos um longo túnel e o preço vai ser muito diferente. Estamos a fazer um estudo preliminar sobre esta obra, mas quanto ao custo concreto não temos informações para adiantar. A curto prazo pretendemos adjudicar a empreitada da Linha Leste e aí vamos saber o orçamento”, referiu o representante do Executivo.

Já a extensão do metro até à Barra, no sul da península de Macau, deverá estar pronta até 2023, com a ligação feita no piso inferior da ponte Sai Van.

GDI recebeu 10 propostas para a linha Seac Pai Van

O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) recebeu ontem um total de 10 propostas para a construção da Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro. Todas as propostas foram admitidas, variando entre 896 milhões de patacas e mais de 975 milhões de patacas, com os prazos de execução entre os 490 e 820 dias de trabalho. O início da empreitada da linha de 1,6 quilómetros de extensão está previsto para o final de 2020. A linha Seac Pai Van vai ter um comprimento de 1,6 quilómetros e irá passar pela Estrada do Istmo, Rotunda de Seac Pai Van e Estrada de Seac Pai Van. O local da obra inclui a Rotunda de Flor de Lótus, Estrada Flor de Lótus, Estrada do Istmo, Avenida de Lok Koi, Estrada de Seac Pai Van e Avenida da Fraternidade. Uma vez que a área de execução fica localizada nas vias de circulação rodoviária com intensidade de tráfego, antes do início de execução, vai-se proceder à coordenação e elaboração de um programa de organização do tráfego junto com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e outros serviços interessados, no sentido de reduzir o impacto negativo nas vias rodoviárias causado pela execução das obras.