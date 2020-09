Governo pediu autorização a Pequim para desenvolver 41 hectares junto à Zona A dos novos aterros

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, revelou ontem aos deputados que o Executivo pediu uma autorização ao Governo Central para desenvolver 41 hectares junto à Zona A dos novos aterros em vez de construir o aterro D na parte norte da Ilha da Taipa. A revelação foi feita durante a apresentação do projecto do Plano Director aos deputados da Assembleia Legislativa. O deputado Ho Ion Sang questionou os representantes do Governo sobre que planos tinham para a zona nordeste de Macau e para a zona A dos novos aterros. Na resposta, Raimundo do Rosário assumiu que o Governo reavaliou a construção de um aterro de 58 hectares na zona D dos novos aterros e que seria mais benéfico para a cidade o desenvolvimento de espaços verdes na zona A. “Há 41 hectares na zona A que pretendemos desenvolver. Vamos pedir autorização ao Governo Central para não se fazer a zona D dos novos aterros em troca de desenvolvermos a zona A”, referiu Raimundo do Rosário.

Após a sessão de esclarecimentos com os deputados, o secretário para os Transportes e Obras Públicas deu mais detalhes aos jornalistas. “Macau não tem um grande parque com espaços verdes. Achamos que se calhar não era mau aterrar essa zona [entre a península de Macau e a zona A dos novos aterros] e fazer um grande parque numa zona verde e, em contrapartida, desistir da zona D, que também não nos parece ser a coisa que Macau mais precise. Todas as cidades gostam de ter uma parte junto à água, e esse espaço de água que há entre Macau e Taipa já está em curso na zona C e, portanto, acho que se fizermos a zona D daqui a pouco quase não há água. Juntando o útil ao agradável pretende-se que se troque o aterro D por estes 41 hectares. No final ficamos com menos 17 hectares, porque a zona D tem 58 hectares, e essa zona que pretendemos aterrar tem 41 hectares, mas achamos que para o bem-estar de quem vive nessa área, quer na zona A, quer do outro lado da zona A, que é a zona norte, acho que toda a gente fica mais satisfeita tendo esse parque com essa grande dimensão. Acho que 41 hectares de parque é grande em qualquer parte do mundo, então em Macau o impacto será ainda maior”, referiu Raimundo do Rosário.

Durante a sessão de apresentação do projecto do Plano Director, os deputados expressaram algumas preocupações com problemas habitacionais e de mobilidade. A criação de espaços verdes e o reforço de estímulos à diversificação económica para desenvolver indústrias sem ligações directas ao sector turístico foram outras das preocupações manifestadas pelos parlamentares.