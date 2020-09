Empregado de mesa do interior da China detido com 56 pacotes de cocaína 

Um homem de 30 anos foi detido na sexta-feira sob suspeita de tráfico de droga. A Polícia Judiciária encontrou 56 pacotes com cocaína na posse do suspeito com um valor de mercado de 70 mil patacas. O suspeito terá admitido pertencer a uma rede de tráfico de droga de Hong Kong que enviou torradeiras com estupefacientes para Macau. O caso foi entregue ontem ao Ministério Público.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem do interior da China, na passada sexta-feira, com 16,7 gramas de cocaína, depois de ter recebido a informação de que uma rede de tráfico de droga de Hong Kong tinha enviado torradeiras com estupefacientes para Macau. As autoridades localizaram o receptor das encomendas no território e procederam à detenção do suspeito de 30 anos na zona da Areia Preta.

“Recebemos a informação de que uma rede de tráfico de droga de Hong Kong está a recrutar cidadãos do interior da China para venda de estupefacientes nos clubes nocturnos da zona do NAPE”, começou por explicar um porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

Segundo as informações veiculadas pelas autoridades, o suspeito, de apelido Leong, entrou em Macau no passado dia 4 de Setembro e hospedou-se num hotel do centro da cidade a 7 de Setembro. “Nesse dia, localizámos o homem na zona da Areia Preta com um comportamento suspeito e procedemos à detenção. Na sua posse encontrámos 56 pacotes com cocaína, num total de 16,7 gramas, e um valor de mercado de 70 mil patacas”, indicou a PJ.

De acordo com a PJ, o homem confessou o crime e admitiu trabalhar para uma rede de tráfico de droga radicada em Hong Kong suspeita de enviar torradeiras para Macau com estupefacientes. “O suspeito confessou ainda ter-se deslocado a um posto de correio para levantar uma encomenda que continha uma torradeira com droga. No interrogatório, o homem de 30 anos, que trabalha como empregado de mesa na China, admitiu também que iria receber cerca de 800 patacas por dia caso vendesse a droga que tinha na sua posse. Como não tinha dinheiro na sua posse, deduzimos que estava a preparar-se para dar início à actividade de tráfico de droga. O sujeito foi presente ao Ministério Público e o caso está sob investigação”, concluiu um porta-voz da PJ.

Polícia Judiciária investiga morte de sexagenário

As autoridades estão a investigar a morte de um residente de Macau, com cerca de 60 anos, que foi transportado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário na segunda-feira depois de ter sido encontrado na via pública sem consciência. O alerta foi dado ao Corpo de Bombeiros de Macau por uma mulher pelas 22:10. “O departamento de bombeiros recebeu a notificação de um homem inconsciente na via pública junto a uma travessa de um edifício em Liansheng”, informou a PJ em comunicado.

O Corpo de Bombeiros de Macau enviou uma ambulância ao local e o homem foi transportado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde acabaria por falecer. “Após exame ao corpo não foram encontrados ferimentos suspeitos ou qualquer tipo de fractura causada por acto criminoso. O homem, de apelido Wu, tinha cerca de 60 anos e era um residente de Macau. O incidente foi classificado temporariamente de caso de descoberta de corpo. A causa da morte ainda está por determinar por um exame forense. O caso será investigado pelo departamento de investigações”, concluiu a PJ em comunicado.

Autoridades investigam caso de cadáver que foi encontrado no mar

A Polícia Judiciária (PJ) fez ontem saber que foi descoberto um cadáver a flutuar no mar. O cadáver foi descoberto ontem pelas 14h39 e foi depois levado para as instalações da PJ para investigação. Segundo o comunicado das autoridades, o corpo, que não apresentava lesões fatais, foi encontrado por agentes que patrulhavam o mar. O cadáver é de um homem que só tinha consigo o Macau Pass e o cartão de consumo. As autoridades determinaram depois que o corpo era de um homem de 69 anos, de apelido Huang, residente de Macau. O caso foi classificado como descoberta de corpo, mas a PJ vai continuar a investigar. A causa da morte será determinada oficialmente depois dos exames forenses.