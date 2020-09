Detenção de grupo em Shenzhen representa violação de direitos humanos, diz António Katchi

Para o constitucionalista, a detenção sem acusação de um grupo pró-democracia de Hong Kong, que inclui um detentor de passaporte português, durante 30 dias representa uma violação aos direitos humanos. “Eles mantém uma pessoa durante 30 dias sem acesso a advogado é para, através de tortura, extorquir informações e eventualmente confissões”, afirma Katchi.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de ter sido submetida uma petição no site norte-americano “We The People” pela libertação imediata dos 12 activistas pró-democracia de Hong Kong, detidos pela guarda costeira da província chinesa de Guandgong, em 23 de Agosto, quando se dirigiam para Taiwan, António Katchi comentou o caso dizendo que se trata de uma violação dos direitos humanos. Um dos elementos do grupo é Kok Tsz Lun, que possui passaporte português. O constitucionalista explicou que, em território chinês, o jovem não pode ser visto como cidadão português. Porém, Katchi diz ser normal que a comunidade internacional avance para campanhas de solidariedade para com os jovens.

No site da petição lê-se: “De acordo com a lei chinesa, a detenção pode ser estendida durante 30 dias sem acusação, isso não é aceitável e exigimos a sua libertação imediata e regresso seguro a Hong Kong”. Os jovens do grupo também ainda não tiveram acesso aos seus advogados. Ao PONTO FINAL, António Katchi começou por ressalvar que não conhece a lei chinesa a fundo e, por isso, não sabe se a medida é ilegal. Ainda assim, lembra que a lei chinesa permite detenções administrativas por duas semanas, “em que as pessoas são detidas, não num estabelecimento prisional, mas numa esquadra policial por duas semanas sem advogado ou contacto com a família”. “E muitas vezes saem e não há mais nada a seguir, não chega a haver um processo criminal que desemboque numa acusação e julgamento”, acrescentou.

“A ideia de ficar um mês preso sem acesso a advogado, que suspeita é que isso naturalmente suscita, mesmo que não queiramos ser más línguas? É de que eles vão aproveitar esses 30 dias para, de uma maneira ou de outra, tentar extorquir informações e confissões”, afirmou o constitucionalista, reforçando: “Eles mantêm uma pessoa durante 30 dias sem acesso a advogado é para, através de tortura, extorquir informações e eventualmente confissões”.

A situação é “uma violação dos direitos humanos tal como estão consagrados a nível internacional”. Ainda que Pequim não se tenha comprometido com o Pacto Internacional dos Direitos Civis, “há pessoas que dizem que os princípios gerais de direito internacional valem na ordem jurídica interna dos países independentemente da adesão do próprio país”, o que significa que mesmo que a China não tenha ratificado o pacto, “poder-se-á dizer que está a violar princípios gerais de direito internacional e o valor supremo que é o valor da dignidade da pessoa humana”.

Sobre o facto de Kok Tsz Lun ter passaporte português, António Katchi explicou que a China não reconhece a dupla nacionalidade e, “mesmo que a China reconhecesse a dupla nacionalidade, há uma prática no direito internacional segundo a qual um cidadão com dupla nacionalidade não pode invocar, no país de uma das nacionalidades, a outra nacionalidade”. Assim, “perante as autoridades chinesas e dentro do território chinês é considerado simplesmente cidadão chinês”.

“Independentemente de ele ter ou não direito a especial protecção de Portugal, parece-me normal que os Governos dos diferentes países, as organizações políticas dos diferentes países e as associações sobre defesa dos direitos humanos lancem uma campanha de solidariedade a favor da libertação dessas pessoas”, afirmou o constitucionalista, concluindo: “No fundo isto é uma questão política, sabe-se muito bem que essas pessoas estão a fugir da repressão em Hong Kong. São prisioneiros políticos”.

Recorde-se que já na sexta-feira o advogado do jovem que tem dupla nacionalidade, portuguesa e chinesa, e que se encontra detido em Shenzhen, disse à Lusa que o estudante estava já há “12 dias em total isolamento” e que a polícia chinesa afirmou que “a investigação do caso não está concluída, e que [Kok] não tem o direito de ver um advogado”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) em Portugal já garantiu que está a acompanhar o caso, “mantendo contactos com o seu advogado e com as autoridades chinesas competentes”. O MNE também lembrou que “a China não reconhece a dupla nacionalidade a cidadãos chineses”. A União Europeia também diz estar a acompanhar o caso “de perto”.