Crónicas do II Raide Macau – Lisboa, 30 anos depois: Atribulações em Moscovo

Quando embarcamos em algum empreendimento, dificilmente tudo corre bem. Depois, depende da sorte, da forma como tentamos ultrapassar as dificuldades e, quando pertencemos a um grupo, da forma como os seus membros reagem. É nessa altura, quando algum acontecimento põe em causa o objectivo a que nos propusemos, que nos apercebemos que a qualquer momento o sonho pode terminar.

A nossa provação aconteceu à saída de Moscovo, quando o Pagero Macau, ao manobrar para inverter a marcha a fim de dar assistência ao Pagero Taipa que tivera um furo, foi violentamente atingido por um “míssil de fabrico soviético”, um pequeno Moskvitsh, que se desfez em sucata e danificou gravemente o nosso carro! Chovia torrencialmente e o embate produziu estrondo tal, que se confundiu com os trovejos da tempestade, tudo acontecendo envolto em bruma cinzenta e ofuscante. Eram 10h da manhã do dia 4 de Setembro de 1990.

O teste correu bem: tivemos sorte, porque as consequências do desastre pareciam muito piores do que de facto foram; cada um dos companheiros cumpriu o seu papel, o nosso médico suturando com calma e sabedoria o único ferido (o António Calado e condutor do Pagero Macau) e o Mário Sin e o Teixeira reparando, com experiência e paciência, os estragos na coluna da direcção e na rótula dianteira direita do Macau; conseguimos chegar a um acordo com a policia e o condutor do Moskvitsh, que mediante o pagamento de uma indemnização aceitou assim resolver o assunto.

Ainda agora estremeço quando recordo a forma como o Pagero foi carregado na camioneta que o transportou para a oficina em Orel…

Antes do desastre as coisas também não tinham corrido muito bem em Moscovo, devido a dificuldades nas autorizações para que os nossos companheiros jornalistas soviéticos pudessem entrar na Áustria, o que implicou atrasarmos dois dias a partida rumo a

Oriel, com a “Hungria quase à vista”. Claro que por um lado foi uma forma de melhor conhecermos a cidade e desenvolver mais contactos políticos e culturais, mas por outro lado aumentaram as despesas e quebrou-se o ritmo da viagem. Mas o tempo foi bem aproveitado!

No dia seguinte à nossa chegada ao Hotel Belgrad, mesmo ao lado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na altura gerido pelo Ministro Eduardo Shevardnadze, a quem chamavam “o perfeito idealista do fim da Guerra Fria”, reunimos com a direcção da INTOURIST (Agência Estatal para o Turismo e o Desporto), onde oferecemos documentação variada e fizemos o ponto da situação da passagem pela URSS. Seguimos depois para as instalações da Rádio Moscovo, onde fomos entrevistados para a secção internacional, com muitos ouvintes a colocarem questões em directo, tudo traduzido pelo Igor e o Sergei, claro! Muito interessante, confirmou-se a vontade em saber mais sobre o que se passa no mundo, por vezes com perguntas a que não sabíamos muito bem responder (a URSS vai no caminho certo? Podemos ter confiança no desinteressado apoio do Ocidente à Perestroika?)…

À tarde fomos recebidos por Alexander M., Vice Ministro para as Comunicações, que longamente dissertou sobre a importância do nosso raide para a amizade entre os povos, além de que iria também contribuir para a abertura que está a acontecer na sociedade soviética. Normalmente é o António Calado que nos apresenta, serve de porta-voz do grupo, que agradeceu a simpática forma como fomos recebidos. Ao almoço, o Mário Sin comentou assim essa visita:

“O Ministro era muito simpático e bonacheirão! Ele adorou os livros que lhe oferecemos de aprendizagem do português e cantonense ! Achei graça quando ele quis aprender a usar correctamente os pauzinhos que nós lhe oferecemos, tive de o ensinar!

Nunca esquecerei que fomos recebidos com um brinde de Vodka, mesmo no seu gabinete, teve mesmo piada! Só espero que a jarra e o par de copos próprios para beber vinho que ele ofereceu a cada um de nós, “Made in Moscow”, não se partam durante o resto da viagem”!

Dos outros dias, para além de alguns de nós passarem horas a tentar resolver os problemas com os vistos do Igor e do Sergei para a Áustria, é importante assinalar que fomos recebidos na grandiosa Biblioteca de Línguas Estrangeiras de Moscovo, com um fundo documental de mais de 100.000 livros em todas as línguas do mundo! Está integrada num sistema centralizado na Biblioteca Nacional da Rússia, onde se guardam e disponibilizam perto de 17 milhões de volumes de livros e colecções, cerca de 400 000 manuscritos e 550 000 periódicos. Oferecemos diversa documentação e organizámos uma pequena exposição, essencialmente com livros da Fundação Oriente, e conversámos com os leitores na sala de conferências.

Claro que visitámos o imponente Kremlin e a bonita Praça Vermelha (o nome Praça Vermelha não deriva da cor dos tijolos ao seu redor, nem da associação da cor vermelha ao comunismo; na verdade, o nome surgiu porque a palavra russa красная (krasnaya) pode significar tanto “vermelho” como “bonito”), com o Mausoléu de Lenine ali mesmo ao lado, símbolos de uma revolução que deixou marcas na evolução da sociedade soviética e no mundo! Não deixei de reparar que a janela do escritório onde Lenine trabalhava, no Kremlin, continua aberta (e lembrei-me do quadro de Nicolai Baskakov). E, claro, assistimos ao render da guarda!

Andámos de metro e admirámos as maravilhosas estações subterrâneas. As lojas estão desertas, com pouquíssimos produtos para venda, há manifestações na rua de protesto contra as condições de vida, nota-se uma certa desorganização no transito.

Demos uma última volta na célebre Rua Arbat, onde algum comércio de rua vende recordações de Moscovo, bem no centro da cidade!

Fomos a Zagorsk, a 70km para Norte de Moscovo, um centro religioso ortodoxo, onde vive o Patriarca Alexi: o primeiro patriarca na história soviética a ser eleito a partir duma assembleia de religiosos ortodoxos, com a eleição a ser realizada por voto secreto.

Almoçámos com o correspondente da Agência Lusa em Moscovo, um jovem soviético que trabalha na Tass (Agência Noticiosa da URSS) e que prevê um futuro negro com a Perestroika…

Numa das noites, em casa de André, pintor amigo de Igor, conversámos sobre a arte no socialismo e apreciámos alguns dos seus quadros: pintura abstracta, cósmica, com muitos símbolos religiosos. Ficou combinado que iríamos tentar expor as suas pinturas em Macau. E guiei o carro dele, um Moskovitch!

Claro que nestas situações em que o que resta é esperar, pode cair-se em algum descontrolo, “aproveitando para desconfinar” da rotina que até ali acontecera… (Agora vamos viajar no tempo e saltar para um recado que o Mário Sin me enviou ontem por email… descontando algum exagero…):

“Não te esqueças de mencionar que nos dois últimos dias, nos jantares em Moscovo, cada duas pessoas numa mesa de jantar tinham direito a uma garrafa de champanhe, uma garrafa de vinho tinto e uma garrafa de vodka! Se estivessem dez pessoas na mesa, eram cinco garrafas de champanhe, cinco de vinho tinto e cinco de vodka! Com que grandes pielas ficávamos depois desses jantares! E então não te lembras que a gente tinha que marcar o almoço no hotel em Moscovo depois de acabarmos o pequeno almoço, e marcar o jantar logo depois do almoço com o número de pessoas certas, pois se não houvesse marcação prévia, não havia nada para ninguém? Comia vento!

(Não, não me lembro, mas acredito mesmo!)

