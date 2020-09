DSEJ garante que organização curricular vai manter “flexibilidade” e “visão internacional”

O deputado e membro da FAOM, Lam Lon Wai, defendeu que o Governo deve incluir disciplinas de educação para o trabalho e de serviços de voluntariado nos cursos obrigatórios do ensino complementar de Macau, tendo como “referência” os critérios adoptados pelo Ministério da Educação do Estado. Na resposta à interpelação de Lam Lon Wai, o director da DSEJ frisou que a organização curricular de Macau irá manter “a flexibilidade e a visão internacional”, e que no último ano lectivo cerca de 16 mil alunos inscreveram-se no plano “Somos todos voluntários, ajudar é divertido”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O director da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Lou Pak Sang, assegurou que não está nos planos do Governo qualquer tipo de alteração na organização curricular de Macau para a introdução de disciplinas obrigatórias de voluntariado e de educação para o trabalho nas escolas. Em resposta a uma interpelação do deputado Lam Lon Wai, Lou Pak Sang recordou que a reforma curricular integrou as “actividades extracurriculares” nos planos curriculares dos ensinos Primário, Secundário Geral e Secundário Complementar, e que os alunos têm acesso a actividades no âmbito do desporto, cultura, arte, e dos serviços das actividades sociais.

Numa interpelação enviada ao Executivo a 19 de Junho, o deputado Lam Lon Wai assinalou que o programa dos cursos regulares do ensino secundário complementar e os critérios dos cursos de línguas do interior da China definem que “a educação para o trabalho é do tipo obrigatório” e que “as escolas devem desenvolver todos os cursos exigidos pelo Estado”.

“Olhando para Macau, no plano curricular do ensino secundário complementar, a educação para o trabalho e os serviços de voluntariado não são de tipo obrigatório”, pode ler-se na interpelação de Lam Lon Wai. O deputado, que também é professor e subdirector da Escola para Filhos e Irmãos dos Operários, apontou ainda que em Macau “não há nenhum regime que assegure o acesso a conhecimentos da educação para o trabalho nem a participação em actividades de voluntariado por parte dos alunos, pelo que nem todas as escolas desenvolvem cursos destes e actividades relacionadas”.

“O Governo deve tomar como referência os critérios adoptados pelo Ministério da Educação do Estado e incluir a educação para o trabalho e os serviços de voluntariado nos cursos obrigatórios do ensino secundário complementar. Vai fazê-lo?”, questionou Lam Lon Wai.

Na resposta à interpelação do deputado eleito por sufrágio indirecto, Lou Pak Sang indicou que a DSEJ tem “incentivado a participação dos alunos em tarefas de voluntariado” e apoiado as escolas na criação do “Arquivo do Serviço Voluntário” dos alunos. Para além disso, o director da DSEJ recordou que foi promovido, junto das escolas secundárias de Macau, “o registo das horas de participação em actividades de voluntariado na classificação dos alunos, tornando-as um dos indicadores de apoio ao seu desenvolvimento individual”.

Lou Pak Sang indicou também que, no ano lectivo de 2019/2020, cerca de 16.000 alunos inscreveram-se no plano “Somos todos voluntários, ajudar é divertido”, que abrange 13 áreas de serviços, incluindo visitas, serviço de ensino voluntário, serviço de acompanhamento, serviços escolares, apoio na realização de trabalhos de casa, serviços recreativos, serviços de protecção ambiental, planeamento e trabalhos de gestão, trabalhos de pesquisa, entre outros.

“No ano lectivo de 2019/2020, um total de 39 escolas (43 unidades escolares) participaram neste plano, representando 83% das escolas do ensino secundário da educação regular existentes em Macau no ano lectivo de 2019/2020, tendo-se registado a inscrição de cerca de 16.000 alunos”, pode ler-se na resposta da DSEJ ao deputado.

Sobre a questão levantada pelo deputado em relação à disciplina de educação do trabalho, DSEJ assinalou que no âmbito do “Quadro Curricular de Formação para os Jovens Voluntários” têm sido convidadas instituições particulares e associações a participarem nas acções de formação que tem realizado.

“O Governo da RAEM atribuiu grande importância ao cultivo, nos alunos, de competências laborais e espírito de serviço à sociedade, proporcionando oportunidades para que os mesmos coloquem em prática nas actividades extracurriculares, nas disciplinas e noutras actividades educativas. Actualmente, na maioria das regiões do mundo, as ‘actividades laborais’ e o ‘voluntariado’ ainda não se tornaram disciplinas independentes, e a organização curricular de Macau vai manter, a um certo grau, a flexibilidade e a visão internacional”, disse Lou Pak Sang, e que, no futuro, a DSEJ vai estar “atenta à participação dos jovens em serviços sociais e tarefas de voluntariado através do “Planeamento e Médio e Longo Prazo do Ensino Não Superior (2021-2030)” e que irá continuar a criar condições para o reforço da consciência cívica dos alunos”.