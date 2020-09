Divulgação de informações sobre empresas de capitais públicos eleva transparência, reitera o Executivo

Em resposta a uma interpelação do deputado José Pereira Coutinho, o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos voltou a dizer que a divulgação pública de informações das empresas de capitais públicos eleva o nível de transparência.

Recorde-se que as instruções para a divulgação pública de informações por empresas de capitais públicos foram publicadas a 22 de Junho pelo Executivo. Dessa forma, Coutinho quis saber como será elevada, na prática, a transparência dos dados operacionais das empresas com capitais públicos. Na resposta, ontem remetida pelo deputado às redacções, o Governo repete apenas que as empresas interessadas devem divulgar as referidas informações através das página online criada e que é desse modo que é elevado o nível de transparência das mesmas.

As instruções prevêem que haja excepções na divulgação de informações, como nos casos em que a divulgação das informações é proibida nos termos da lei ou sobre informações que estão sujeitas ao acordo de confidencialidade celebrado. O deputado questionou o Governo sobre como serão controlados esses casos de excepção. O Executivo respondeu que “as empresas de capitais públicos “são sujeitos comerciais criados em fundamento do Código Comercial” e as informações em segredo estão sob a protecção desse mesmo código. Nesse caso, as empresas têm de celebrar acordo de confidencialidade com outrem, “para que o seu efeito seja legalmente assegurado”, indicam as autoridades.

Por fim, o gabinete liderado pela antiga secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, lembra que “a criação de uma empresa de capitais públicos tem por objectivo a prestação de serviços públicos, a promoção do desenvolvimento das indústrias correspondentes à necessidade social e económica ou outros motivos para a concretização de interesses públicos”.

A.V.