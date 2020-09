Autoridades descobrem salão de beleza ilegal que realizava cirurgias estéticas

Junto às Ruínas de São Paulo, havia um salão de estética ilegal que realizava cirurgias. A Polícia Judiciária (PJ) descobriu o estabelecimento que era explorado por um casal de vietnamitas. No decorrer da investigação, um residente de Macau foi também detido por ter vendido o ‘bluecard’ à mulher que explorava o salão por oito mil patacas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) fez saber ontem que descobriu um centro de beleza ilegal que fazia cirurgias estéticas. Um casal de vietnamitas foi detido e presente ao Ministério Público (MP), tal como um residente de Macau que foi detido por ter vendido o ‘bluecard’ à mulher do casal do centro de estética por oito mil patacas.

O porta-voz da PJ disse ontem, na conferência de imprensa habitual das autoridades, que a 30 de Julho recebeu uma denúncia anónima através de e-mail alegando que, dentro de uma casa particular, funcionava este centro de beleza ilegal junto às Ruínas de São Paulo. Na investigação, os agentes da PJ descobriram naquele local um homem e uma mulher do Vietname que faziam cirurgias estéticas sem terem licença. O casal foi levado ao MP a 28 de Agosto sob a acusação de usurpação de funções.

Às autoridades, a mulher vietnamita denunciou que o seu ‘bluecard’ tinha sido comprado por oito mil patacas a um residente de Macau, que estava na altura fora do território. No dia 3 de Setembro, o homem regressou através das Portas do Cerco e foi interceptado pela polícia. O residente confessou e foi levado ao MP por falsificação de documento.

Na conferência de imprensa, a PJ detalhou outros três casos que ocorreram durante o fim-de-semana, todos eles de burlas. No primeiro, a ofendida é uma estudante universitária oriunda do interior da China. No sábado, recebeu uma chamada de um homem que alegou ser funcionário de uma loja online dizendo que tinha inscrito a vítima como membro da loja e que esta teria de pagar 18 mil renminbi (perto de 21 mil patacas). A estudante universitária aceitou e fez o pagamento, mas o alegado funcionário da loja pediu mais dinheiro e a mulher acabou por verificar que era um esquema de burla e denunciou a situação à PJ.

O segundo caso de burla tem a ver com ‘nude chat’, ou seja, conversas sem roupa através da internet. O ofendido é um homem de 24 anos que conheceu uma mulher através das redes sociais em Agosto. Mais tarde, ela sugeriu que avançassem para um ‘nude chat’ e o ofendido aceitou. Depois da conversa, recebeu uma mensagem da mulher a exigir oito mil patacas para não divulgar o vídeo publicamente. O homem seguiu a instrução e pagou o valor pedido, mas mais tarde a mulher pediu mais 20 mil patacas e o homem voltou a pagar. Já na sexta-feira passada a mulher voltou a pedir dinheiro para não divulgar o vídeo junto dos seus familiares, mas desta vez o homem não aceitou e denunciou o caso à PJ.

O último caso de burla também tem como ofendida uma estudante universitária do interior da China. A mulher recebeu uma chamada telefónica de um alegado funcionário de uma empresa de telecomunicações a dizer que a mulher estava envolvida num caso de burla, passando depois a chamada para um suposto agente da polícia da China continental. Porém, neste caso, a estudante suspeitou da veracidade do agente e desligou. Mais tarde, ligou para a polícia do interior da China que confirmou tratar-se de uma burla. Neste caso, a ofendida não perdeu dinheiro.

Na conferência de imprensa também esteve presente um porta-voz do CPSP que deu conta de dois casos de condução sob o efeito de álcool durante o fim-de-semana. No primeiro caso, um homem circulava num motociclo às 2h30 da manhã de domingo na Estrada Marginal da Areia Preta com 1.29 g/l de álcool no sangue, e além disso não usava capacete. No segundo caso, durante a madrugada do mesmo dia, um homem seguia na Avenida da Amizade com uma taxa de álcool de 1.86 g/l.

________________

PJ investiga morte de funcionária da DSAMA

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de uma funcionária da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), informaram ontem as autoridades. A mulher terá caído ao mar, na zona do Pac On, onde se situa o edifício da DSAMA, na passada quarta-feira, tendo sido resgatada de seguida pelas autoridades, tendo sido levada para o hospital. Embora tenha recuperado a respiração e o batimento cardíaco, a mulher esteve em coma. Ontem foi confirmada a morte da mulher, que era residente de Macau e tinha 48 anos. A PJ indicou que a mulher não tinha ferimentos superficiais. A causa da morte ainda não foi determinada, as autoridades estão à espera dos resultados do exame forense, diz a PJ.