Sulu Sou quer mecanismo de monitorização e protecção da biodiversidade marinha local

O vice-presidente da Associação Novo Macau quer saber se Macau vai seguir os exemplos de Hong Kong e Guangdong na criação de uma reserva natural para golfinhos. Numa interpelação escrita enviada ao Executivo esta segunda-feira, Sulu Sou sugeriu a criação de um mecanismo de monitorização “dinâmico” que supervisione a utilização das águas do território e questionou o Governo sobre a promulgação de leis e regulamentos tendo em vista a redução da poluição marinha e a protecção da biodiversidade.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou pediu esclarecimentos ao Governo sobre a ausência de medidas de conservação ecológica marinha no projecto do Plano Director de Macau para os próximos 20 anos. Através de uma interpelação escrita que será hoje enviada ao Executivo, o vice-presidente da Associação Novo Macau exigiu a criação de um mecanismo de monitorização e protecção da biodiversidade marinha local e pediu mais informações sobre a principal causa de morte de golfinhos no território.

No documento enviado ao Governo, o parlamentar assinalou que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) é responsável pela inspecção e avaliação das carcaças de golfinhos encontradas nas águas de Macau, bem como pela realização de autópsias e análises de amostras de órgãos. “Qual é a principal causa de morte de golfinhos? Pode ser estabelecido um mecanismo para explicar publicamente o conteúdo do relatório de investigação, incluindo a causa da morte e do ciclo de vida (como hábitos de alimentação, taxa de crescimento, impacto de poluentes ambientais e estrutura populacional)?”, questionou Sulu Sou. O deputado democrata quis também saber se o número de golfinhos que apareceram nas águas de Macau nos últimos anos tem decrescido, e se “se existem planos para seguir as práticas de Guangdong e Hong Kong para criar uma reserva natural de golfinhos nas águas de Macau, assim como restringir projectos e navegação de navios que possam afectar essa área de reserva”.

O vice-presidente da Associação Novo Macau considerou que “o rápido desenvolvimento da cidade” está a ser acompanhado por “projetos de recuperação e desenvolvimento não controlados de terra ao mar” e criticou a ausência de medidas de protecção da biodiversidade marinha local no projecto do Plano Director

“Actualmente, o novo projecto da área C dos novos aterros que envolve a recuperação de terras ao mar na parte noroeste da Taipa já está em curso. O projecto do Plano Director propõe preencher a lacuna entre o lado nordeste da Península de Macau e a zona A dos novos aterros. Queria perguntar às autoridades que mecanismo legal existe actualmente para avaliar o impacto negativo nos ecossistemas marinhos nestes projectos de recuperação de terra ao mar?”, assinalou o deputado. “Quando será estabelecido um sistema de monitorização dinâmico em consonância com a lei de bases de gestão das áreas marítimas, que supervisione a utilização das águas marinhas de Macau ao longo de todo o processo e que assegure a suspensão de projectos e planos relacionados, caso a avaliação do impacto negativo atinja um determinado nível?”, acrescentou Sulu Sou.

O deputado recordou que o Governo tem autoridade para “designar um ordenamento da área marinha com base nos princípios de protecção e melhoria do ecossistema marinho”, desde a implementação da Lei de bases de gestão das áreas marítimas, que entrou em vigor em Julho de 2018, e que o Executivo tem a responsabilidade de “garantir o desenvolvimento sustentável do mar no âmbito do plano de acção nacional para a sustentabilidade dos mares”. “Gostaria de perguntar ao Governo quando será formulado um plano de ordenamento marinho funcional de acordo com a lei que estabeleça reservas naturais marinhas segundo as necessidades de protecção dos ecossistemas marinhos e, ao mesmo tempo, a construção de redes de monitoramento ecológico marinho dessas reservas e os respectivos mecanismos regionais de notificação Para além disso, o Governo planeia promulgar leis e regulamentos para reduzir a poluição marinha e proteger a biodiversidade marinha?”, concluiu Sulu Sou.