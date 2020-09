Sé Catedral encerra até Junho de 2021 para obras no valor de 9 milhões de patacas

A Sé Catedral de Macau vai encerrar em Outubro para obras de restauro, renovação e reforços das estruturas, avaliadas em nove milhões de patacas. De acordo com a informação veiculada ontem pela Rádio Macau, a igreja vai fechar durante nove meses e o serviço de missas será transferido para a Igreja de São Domingos até à conclusão dos trabalhos, previstos para Junho de 2021, informou o sacerdote Daniel Ribeiro, vigário da Sé de Macau.

“O Governo pediu algumas mudanças na parte da estrutura que precisavam ser feitas. O prédio é muito antigo e algumas partes estão em risco. São medidas que podiam ter sido tratadas há algum tempo e não se pode mais adiar”, afirmou Daniel Ribeiro em declarações à Rádio Macau, acrescentando que a obra de remodelação do interior da catedral irá envolver também a nave e as capelas laterais.

Segundo Daniel Ribeiro, a intervenção na estrutura do edifício em pedra é urgente, pois trata-se de um monumento originalmente datado de meados do século XVIII que, ao longo da história, sofreu trabalhos de reparação e remodelação, em especial, por efeito dos fortes tufões que fustigaram a igreja.

Já a doação de um órgão à diocese que será instalado na Sé irá obrigar também a trabalhos de reforço de estruturas devido à dimensão e ao peso do instrumento musical.

Com o encerramento temporário da Sé Catedral, as celebrações eucarísticas vão ser transferidas para a Igreja de São Domingos, ou seja, todas as missas que decorriam na Sé vão passar a realizar no mesmo horário em São Domingos “com um certo transtorno porque a igreja é menor”, assinalou o sacerdote. Em relação às actividades relacionadas com a Sé, nomeadamente as aulas de catequese, vão continuar a decorrer nas instalações do Colégio de São José, na parte anterior da catedral.

De acordo com Daniel Ribeiro, a diocese conta reabrir as portas da igreja renovada em Junho de 2021. No entanto o sacerdote admitiu que, pela natureza das obras, eventuais complicações possam adiar a reabertura.