Proposta de lei de actividades dos profissionais de saúde aprovada na especialidade

A nova lei de actividades dos profissionais de saúde vai entrar em vigor a 1 de Outubro de 2021 depois de ter sido aprovada na especialidade na sexta-feira passada. Os deputados questionaram os critérios que levaram à elaboração da lista das 15 actividades incluídas na lei e pediram esclarecimentos sobre a criação do Conselho dos Profissionais de Saúde, nomeadamente quem irá determinar a acreditação e o registo dos membros.

Os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram, na especialidade, a proposta de lei intitulada “Regime da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde”, que prevê a criação de um Conselho dos Profissionais de Saúde e a uniformização dos critérios de acesso à profissão assim como as condições de inscrição para o exercício da actividade. Durante a discussão do diploma, os deputados do hemiciclo questionaram o Governo sobre o âmbito da aplicação da lei, que estabelece um total de 15 categorias de profissionais reguladas, nomeadamente médico, dentista, médico de medicina tradicional chinesa, psicólogo, terapeuta da fala ou dietista. Sulu Sou foi um dos mais críticos ao apontar que alguns profissionais de saúde não foram abrangidos pela nova lei.

“Não são tão profissionais como os outros?”, questionou o deputado pró-democracia, partilhando depois um exemplo concreto. “Não sou eu que o digo. Alguns profissionais da área do desporto, nomeadamente de medicina desportiva, estão preocupados com esta lei. Eles, com esse estatuto, estão a trabalhar, mas depois não têm o estatuto profissional, ou seja, não são reconhecidos”, afirmou o deputado Sulu Sou citado pela Rádio Macau.

Na resposta às preocupações levantadas por Sulu Sou, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura assegurou que a exclusão de determinados profissionais de saúde “não significa que o método de tratamento desses profissionais não tenha valor médico”, e frisou que a elaboração da lista das 15 actividades incluídas na lei teve “em conta os riscos [em cada profissão e o número de praticantes”. Elsie Ao Ieong deu como exemplo os optometristas, responsáveis pela avaliação primária da saúde visual e ocular. “No caso da actividade dos optometristas, os riscos dos seus actos são normalmente de baixo risco, e, por isso, não foram incluídos na lista dos profissionais de saúde”, frisou Elsie Ao Ieong.

Sobre esta questão, o director dos Serviços de Saúde apontou para o facto de haver muitas pessoas “que se assumem como terapeutas, quando não o são”, e apontou os especialistas de saúde capilar como exemplo. “As pessoas daqueles programas de tratamentos capilares que prometem ajuda a homens carecas não são, de certeza, profissionais de saúde”, afirmou Lei Chin Ion.

Para a implementação do regime de acreditação dos profissionais de saúde será criado o Conselho dos Profissionais de Saúde, sendo a respectiva composição e funcionamento, bem como as habilitações académicas exigidas para o exercício das profissões e o regulamento do estágio, definidos por regulamento administrativo complementar.

Em relação à criação e composição do Conselho dos Profissionais de Saúde, os deputados pediram esclarecimentos ao Governo sobre quem irá determinar a acreditação e o registo. Na lei está previsto que o Conselho dos Profissionais de Saúde tem de ser constituído por representantes de instituições de ensino e formação, assim como representantes de cada uma das áreas depois de ouvidas as associações.

Neste ponto, a deputada Agnes considerou que há certas características que devem ser exigidas aos membros integrantes. “O Conselho dos Profissionais de Saúde deve ter em conta a qualificação e os membros têm de ter renome, serem justos, independentes e autónomos”.

Por outro lado, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura frisou que todos os membros do Conselho dos Profissionais de Saúde têm de ser profissionais de saúde. “Este conselho é muito importante, tem a ver com a qualificação e processos disciplinares, portanto só temos de insistir que estes membros sejam profissionais de saúde. Eu, por exemplo, não posso integrar este conselho”, disse Elsie Ao Ieong.

De acordo com a proposta de lei de actividades dos profissionais de saúde, o Governo vai introduzir um regime de licença limitada, que permite a possibilidade de convidar peritos ou académicos do exterior para virem a Macau prestar socorros de emergência, “no pressuposto da necessidade urgente e carência em Macau de profissionais de saúde especialmente qualificados”, bem como para a realização de acções de formação médica especializada e a realização de trabalhos de estudo de elevada tecnicidade.

O director dos Serviços de Saúde afirmou que o regresso de profissionais a Macau não será ser afectado pelo novo regime de qualificação e inscrição pois a proposta prevê estágios e exames, mas também a dispensa dos mesmos. Lei Chin Ion destacou que o novo diploma vai abrir portas para que pessoas “habilitadas ou com muita experiência” possam regressar a Macau.

“Se houver residentes de Macau que estão no exterior que já têm experiência de muitos anos, e se quiserem regressar, temos que dar esta oportunidade. Não podemos exigir a essa pessoa que passe por todo o procedimento de exame e estágio”, afirmou Lei Chin Ion, frisando também que o conselho de Profissionais “vai ser muito rigoroso”.

Segundo os dados apresentados pelo Governo durante a discussão e votação na especialidade da lei de actividades dos profissionais de saúde, as autoridades esperam que, entre 2021 e 2023, regressem a Macau 148 graduados e outros 200 em 2023. O Executivo vai garantir vagas de estágio para todos, referiram os representantes do Governo.

Já em relação às vagas para especialidades, Lei Chin Ion não se quis comprometer. “Aqui não consigo garantir, por ano, quantas vagas para médicos especialistas, porque Macau é uma cidade pequena. Há especialidades mesmo raras. Por exemplo, para reumatismo não posso garantir todos os anos tenha que abrir vagas para estes médicos”, indicou o director dos Serviços de Saúde.

A lei de actividades dos profissionais de saúde aprovada na especialidade vai entrar em vigor a 1 de Outubro de 2021, quase três anos após a aprovação na generalidade da proposta de lei, a 18 de Outubro de 2018.