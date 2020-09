Plano para a Macau de 2040 divide arquitectos

O Governo deu a conhecer os planos que tem para a cidade dos próximos 20 anos, com mais área habitacional, definição de áreas específicas para diferentes sectores e um metro ligeiro que não irá ao coração da península. Para Nuno Soares, o plano tem “visão estratégica para o desenvolvimento futuro de Macau”, mas há a questão dos transportes a limar. Maria José de Freitas diz que o Plano Director ficou aquém das suas expectativas e que o documento mostra Macau a voltar ao útero da China continental. Já Francisco Ricarte queria ver o metro no centro de Macau e mais ambição no desenvolvimento de novos aterros.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Mais área destinada a habitação, áreas específicas de construção para diferentes sectores, optimização de estruturas industriais, criação de zonas comerciais, preservação de corredores visuais e um metro ligeiro apenas periférico. Foram estes os principais tópicos do Plano Director de Macau para os próximos 20 anos, apresentado pelo Governo na passada quinta-feira. Apesar de saudarem o nascimento de um Plano Director para a cidade, o projecto não enche as medidas aos arquitectos locais.

Nuno Soares começou por dar as boas-vindas ao Plano Director: “Finalmente temos o Plano Director e isto é um documento essencial para o desenvolvimento harmonioso da cidade para o futuro. Isto é uma mudança de paradigma muito grande do desenvolvimento urbano de Macau”. Para o arquitecto, este “não é apenas um instrumento administrativo que organiza os diferentes diplomas urbanos de Macau, mas é um plano que tem uma visão estratégica para o desenvolvimento futuro de Macau; é exactamente isso que um Plano Director deve ser”.

Soares deixou elogios ao Executivo de Ho Iat Seng, notando: “O Chefe do Executivo comprometeu-se que o Plano Director é para implementar de acordo com as regras que estão estabelecidas. Temos todos os sinais de que este Plano Director é sério e de que este Plano Director é para implementar em Macau”.

UM PLANO QUE É UM INSTRUMENTO POLÍTICO

Qual é, então, a estratégia do plano? “É um plano que integra a cidade existente e os novos aterros de uma forma integrada. Olha para Macau, já com área marítima, olha para Macau já fazendo parte do planeamento regional da Grande Baía, e olha para Macau integrando os novos aterros com a cidade existente, que era uma coisa que nós não tínhamos até agora”, explicou o arquitecto. É, além disso, “um instrumento político para a melhoria da qualidade de vida da população”, apontou Nuno Soares, explicando que o documento tem como princípios “implementar a diversificação económica, que pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, e que está assente nesta ideia de manter a identidade de Macau”. “O plano faz sentido, os objectivos são de alguma forma sábios e suficientemente abrangentes”, afirmou.

O presidente do CURB – Center for Architecture and Urbanism destaca o plano para a construção de um novo aterro entre a Zona A dos Novos Aterros e a península de Macau. Na sua opinião, “isto permite resolver o problema da ligação e ao mesmo tempo criar uma grande zona verde que a península não tinha”, mas esta zona “obviamente tem de ser mais detalhada”. “Sabíamos que, do ponto de vista hidráulico, seria muito difícil que a água pudesse circular naquela zona, sabíamos que havia este afastamento entre a cidade existente e a Zona A e isto resolve este problema”, referiu.

METRO FORA DO CENTRO DA PENÍNSULA OBRIGARÁ A REFORMULAR TRANSPORTES PÚBLICOS

Neste Plano Director fica claro que, até 2040, o Metro Ligeiro não vai chegar ao centro de Macau. “Eu prefiro uma decisão que não seja a ideal a uma não decisão”, comentou Nuno Soares. Uma vez que foi tomada a decisão de o Metro Ligeiro ser periférico, há que “reformular o sistema de transportes públicos na península”, indicou o arquitecto, explicando: “A partir do momento em que o metro não vai resolver o problema do transporte público no centro da cidade, temos de o resolver, porque como está actualmente não é sustentável, não é eficaz, não é confortável, não é seguro. Essa decisão do metro ser periférico obriga-nos a uma decisão subsequente que é o sistema de transporte público por autocarros tem de ser muito mais sofisticado do que é agora, tem de ser geográfico”.

“É importante fazer corredores periféricos mas também corredores centrais, e isto leva-nos a uma fragilidade que o Plano Director tem neste momento e que em minha opinião é importante resolver no Plano Director, que é o sistema viário”, afirmou, sugerindo o aditamento de eixos Norte-Sul e Este-Oeste no sistema de transportes, “de forma a que o centro da península esteja também ele coberto por um sistema viário de escala importante ao nível da cidade, não só pelas vias principais”. “Na península já temos uma série de problemas e estes problemas não vão ser resolvidos automaticamente. O sistema de metro não está a abordar os problemas que temos na península, daí ser necessário um olhar mais atento e estrategicamente mais claro para o sistema viário na península”, analisou Soares.

Para a salvaguarda do património, Nuno Soares acredita que este plano tem os instrumentos necessários. “Acho que os instrumentos que fazem parte do plano, do ponto de vista dos corredores visuais, fazem sentido”, disse o arquitecto, ressalvando que há um problema subjacente: “Temos muito pouco património classificado”. “A nossa lista de património classificado é uma lista extremamente reduzida, não tem arquitectura chinesa vernacular, não tem casas pátio, não tem pontes, cais, ‘art deco’, é uma lista que é muito escassa”, frisou, instando: “É muito importante que tenhamos a ambição de classificar muitos mais edifícios e conjuntos urbanos que merecem ser classificados e que não estão classificados neste momento”.

Quanto à habitação, o Plano Director faz as contas a cerca de 800 mil habitantes em 2040. Porém, Nuno Soares acautelou que “há vários estudos que apontam que pode chegar perto de um milhão” e que “é importante que haja um cenário para caso o crescimento seja maior”.

Olhando para o plano, Nuno Soares descobriu zonas, em Seac Pai Van, junto aos estaleiros de Lai Chi Vun e perto da Vila de Coloane, onde está prevista uma “grande expansão urbana”. “Estamos a falar de uma zona que é muito sensível do ponto de vista ecológico, do ponto de vista histórico e do ponto de vista paisagístico. É muito importante saber qual vai ser o desenvolvimento urbano deste plano e terá de ser um plano muito sensível à realidade local”, referiu, concluindo que a sua principal preocupação é ver como o Plano Director será articulado com os planos de pormenor de cada zona, porque “os planos de pormenor são essenciais para a qualidade de vida das pessoas”.

UM “ENUNCIADO DE IDEIAS”

Maria José de Freitas é mais crítica em relação ao Plano Director. “O plano ficou aquém daquilo que seria expectável ou pelo menos daquilo que eu esperava”, começou por dizer a arquitecta.

“O que temos aqui neste projecto de Plano Director – porque ainda não é o plano director – é um enunciado de ideias relativas a uma planeamento para a cidade, porque esse planeamento só irá acontecer a posteriori. Até agora temos uma cozedura das várias parcelas que, no meu ponto de vista, não é suficientemente eficaz ou explícita”, referiu, criticando a falta de abertura ao exterior.

“Macau sempre foi apontada, já desde o tempo dos mandarins, como uma ligação da China ao mundo internacional. Macau sempre teve essa vocação desde a sua fundação e do seu aparecimento como cidade no séc. XVI e isso tem sido evidente ao longo dos anos. Não me parece que essa ligação de Macau ao mundo esteja suficientemente resguardada neste Plano Director”, afirmou Maria José de Freitas. Pelo contrário, “está mais reforçado um retorno ao útero, uma ligação à China continental”, indicou a arquitecta, lembrando os vínculos à Grande Baía e à Ilha da Montanha.

Sobre a componente cultural, Maria José de Freitas comentou que “não chega dizer que se vão fazer edifícios icónicos aqui e ali”. “Há que afirmar prevalências de vectores culturais que eu também não vejo espelhados neste plano”, disse, reiterando que o documento agora apresentado é apenas “um enunciado de intenções”.

Quanto aos transportes, a arquitecta é da mesma opinião que Nuno Soares e aponta a falta de soluções no centro da península: “Haverá uma ligação periférica viária, haverá uma ligação periférica com transporte público, que é a linha de metro, mas não há a interligação entre estas circulações periféricas que contornam a península e que contornam as ilhas. Na área da zona histórica de Macau o plano não é específico”. No plano lê-se que o objectivo passa também por incentivar a “deslocação ecológica”, mas “não vejo que haja uma aposta em veículos eléctricos, ou autocarros que, interligados aos pontos modais, fizessem o atravessamento da península”, apontou.

CIDADE VERDE PARA QUANDO?

“Fala-se numa cidade verde, apresentam-se fotografias e imagens de uma cidade azul e verde, mas como é que isso vai acontecer a curto prazo? Quanto tempo teremos de esperar para que isto seja viabilizado? Também não há uma estratégia neste aspecto que consolide estas ideias no terreno”, assinalou Maria José de Freitas.

A arquitecta, que tem defendido publicamente a preservação do património cultural de Macau, comentou os planos do Governo face à salvaguarda dos corredores visuais: “Fala-se muitas vezes que o tipo de construção deve privilegiar a relação com o rio e que as construções devem ser mais baixas junto ao rio e subir gradualmente, como sendo em anfiteatro. O que tem acontecido em Macau ultimamente é praticamente o contrário, há uma barreira nos novos terrenos junto ao rio que vão asfixiar todo o interior”. “Isto desperta-me alguma curiosidade de perceber como é que este conceito inovador do anfiteatro se vai aplicar”, concluiu.

MENOS PLANO TERRITORIAL, MAIS PLANO ESTRATÉGICO

O arquitecto Francisco Ricarte também começou por saudar o surgimento do Plano Director, já que “há necessidade de orientar e estruturar de forma mais consistente as intervenções que se fazem neste território”.

Ricarte indicou que este é um documento que “procura instituir uma visão estratégica para a cidade e uma visão estratégica do seu contexto regional”. “Vejo-o mais como um plano estratégico do que como um plano territorial”, explicou.

“É um plano conservador sob o ponto de vista do que são os potenciais novos territórios da cidade”, notou Francisco Ricarte, focando-se na área marítima: “Temos uma realidade recente de uma área enorme, que é a área marítima, e cujo papel é aqui definido de uma forma muito genérica, e não se aponta nenhuma linha de força para qual o papel económico, qual o papel ecológico, ou qual o papel físico que poderá haver em todo este território, e se há lugar ou não a novos aterros”.

Para o arquitecto, o Plano Director deveria consignar ideias para novos aterros. “Poderão eventualmente fazer falta novos aterros”, disse, justificando: “O grande objectivo destas zonas, como a zona A, é constituir uma área prioritária de desenvolvimento habitacional que eventualmente possa conferir melhor qualidade pela desdensificação das zonas centrais e das zonas do norte da cidade”. A habitação é também uma preocupação do arquitecto, que diz que, aos 800 mil habitantes esperados para 2040, é preciso acrescentar a população flutuante de Macau.

Francisco Ricarte comentou o facto de não estar previsto a chegada do Metro Ligeiro ao centro da península. “Eu penso que este plano, por omissão, dá uma machadada de morte na extensão do metro na zona poente, e está definitivamente abandonada a hipótese de prolongamento da linha”, afirmou, lamentando que a solução tivesse sido descartada pelo Governo: “É pena que essa solução seja abandonada; de certa forma, é contraditório com os objectivos de reabilitação e revitalização de todo o Porto Interior como centro de lazer e centro de animação e de atracção de fluxos turísticos para essa zona”. “Não vejo porque é que tenha de ser abandonada a proposta de Metro Ligeiro nessa zona”, frisou.