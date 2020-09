Especialistas alertam para novos desafios no sector do jogo

A indústria do jogo em Macau atravessa um período crítico e encontra-se numa encruzilhada com diferentes riscos no horizonte. Com o fim das concessões em 2022 e um panorama político internacional desfavorável às relações entre EUA e China, as operadoras em Macau podem ser obrigadas a adaptarem-se a um novo modelo de subconcessões e a uma supervisão mais rígida, tanto ao nível local, como nacional. Os especialistas prevêem alterações nos requisitos exigidos pelo Governo no concurso público e assinalam algumas incógnitas sobre os factores que vão afectar a indústria nas próximas décadas.

Faltam menos de dois anos para o fim dos actuais contractos de concessão e de subconcessão dos casinos de Macau, e as operadoras de jogo no território ainda estão no escuro relativamente aos planos do Governo para o sector no contexto pós-pandémico. Segundo vários especialistas ouvidos pela Macau Business, o concurso público para a renovação das concessões será afectado por factores económicos e políticos e poderá representar o fim do actual modelo de concessões e subconcessões.

“Muita coisa mudou desde o último concurso”, disse Jorge Oliveira, antigo Comissário para os Assuntos Jurídicos da Comissão de Jogos de Macau, que supervisionou o processo de atribuição de concessões ao mercado internacional há 20 anos, frisando que, ao contrário de 1999, agora “há muito mais massa crítica no sector do jogo local”. “Macau é agora muito mais escrutinado por reguladores estrangeiros, analistas de investimento em jogos, reguladores do mercado de valores mobiliários e autoridades centrais da China”, acrescentou Jorge Oliveira em declarações à Macau Business.

Na opinião de Jorge Oliveira, o crescimento da indústria do jogo local fez com que Pequim encarasse Macau com mais atenção ao nível da política externa e de segurança nacional devido, em parte, ao investimento de países como os EUA no território.

O aumento das tensões políticas entre a China e os EUA nos últimos anos poderá afectar o resultado das próximas concessões, nomeadamente em caso de reeleição de Donald Trump para a Casa Branca. “As eleições nos Estados Unidos vão desempenhar um papel importante [na renovação das concessões]”, afirmou Alidad Tash, especialista na indústria do jogo e antigo vice-presidente da Melco Resorts e do Venetian, assinalando que as relações entre China e EUA devem piorar caso Trump vença Joe Biden nas eleições de Novembro.

“Isso poderá exercer mais pressão sobre as três operadoras dos EUA [Sands, Wynn e MGM] que operam em Macau”, referiu Alidad Tash, acrescentando que as três operadoras podem vir a ser “alvos legítimos nesta nova ‘guerra fria’ [entre China e EUA]”, caso esta administração dos EUA continue a banir empresas chinesas, indicou Tash, actual director administrativo da empresa de consultoria de casinos 2NT8 Limited.

Já Ben Lee, um experiente consultor de jogo e ex-vice-presidente no Venetian, “a escalada contínua das tensões entre os dois países irá aumentar o risco de uma ou duas operadoras norte-americanas não conseguir uma nova concessão ou abrir mão do seu património de controlo para manter uma maior presença no mercado de jogo do mundo”. Segundo Ben Lee, nesse cenário, uma empresa ou investidor chinês poderá tornar-se num dos principais interessados em assumir a vaga.

Outra das incertezas apontadas pelos especialistas está relacionada com a revisão das leis de jogo em Macau que poderá afectar o actual modelo de concessão das operadoras. Para Carlos Siu Lam, professor do Centro de Estudos do Jogo e Turismo do Instituto Politécnico de Macau, o actual modelo de três concessões terá de ser reavaliado.

“O número de concessões e o conceito de subconcessões precisam ser reavaliados; a prática de restringir o número de concessões sem restringir o número de casinos é outro enigma regulatório, assim como a relação entre concessionárias e operadoras de ‘junket’ e os regulamentos que regem a reversão de activos para o Governo”, indicou Carlos Siu Lam sobre o facto de existirem actualmente mais de três operadoras no território apesar da lei ser clara em relação ao número máximo de concessões.

Já o advogado e consultor de jogo António Ramirez defende que o caminho a seguir pode ser no sentido de “seis ou sete concessões” e que os próximos vinte anos vão trazer um desenvolvimento automático na “indústria de serviços, inteligência artificial e muito mais”. Como resultado, existe uma necessidade de “conseguir novos actores para desenvolver o sector e Macau, trazendo novas capacidades que irão ajudar às mudanças disruptivas que se afiguram no caminho”. Na opinião do antigo vice-presidente de Recursos Humanos do Sands China, ter mais operadoras “irá provavelmente resultar num ganho para Macau e para a população local”.

Sobre a duração do próximo contrato de concessão, alguns analistas sugerem que o actual período de 20 anos poderá ser reduzido para metade. Wang Changbin, director do Centro de Estudos de Jogo e Turismo do Instituto Politécnico de Macau (IPM), defendeu as licenças de 10 anos num artigo publicado no Las Vegas Gaming Law Journal. “Uma concessão de 10 anos geralmente deve ser longa o suficiente para que uma operadora possa desenvolver um projecto em grande escala, enquanto uma revisão e uma renovação a cada cinco anos estende a flexibilidade do Governo para fazer algumas mudanças, caso seja necessário”, escreveu Wang.

O especialista argumentou que, embora o prazo de 20 anos pudesse atender aos interesses das operadoras, assegurando que “as concessionárias pudessem lucrar com a concessão”, por outro lado, limita as opções do Governo caso precisasse de “substituir uma concessionária insatisfeita ou introduzir mais operadoras ao mercado em tempo útil”. Uma opinião veiculada por Alidad Tash, que contempla a possibilidade de redução do prazo de 20 anos. “Nesse caso, dez anos deve ser o mínimo. Qualquer coisa menor faz com que todo o processo de licitação seja perpétuo”, referiu Tash.

Ainda sobre o período de concessão, alguns especialistas apontaram também para a possibilidade de os contratos serem renovados para uma data próxima do fim do período especial de 50 anos acordado na Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a Questão de Macau. Jorge Oliveira recordou que a duração das concessões é uma “decisão política e não técnica”. “Se o prazo final das novas concessões for de [até] 20 anos, elas terminarão em Junho de 2042; talvez seja mais sensato considerar o dia 19 de Dezembro de 2049 como um termo final”, referiu Jorge Oliveira, que dirige a consultoria JCO e foi vice-ministro de Portugal para o Comércio Exterior e Investimento entre 2015 e 2017.