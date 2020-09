Plano Director prevê aumento de 5% da área habitacional de Macau até 2040

Os detalhes do Projecto do Plano Director para Macau até 2040 foram apresentados ontem antes da realização de uma consulta pública, que começa hoje e termina a 2 de Novembro. O plano contempla a optimização da distribuição do espaço físico urbano, o aumento da área habitacional, com definição de áreas específicas de construção para diferentes sectores, mas não incluiu, para já, a construção de uma linha de metro no centro da cidade. O Governo anunciou também a realização de uma consulta pública sobre a construção da Linha Leste do Metro Ligeiro que irá das Portas do Cerco até ao Terminal Marítimo da Taipa.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A consulta pública sobre o Projecto do Plano Director de Macau para os próximos 20 anos arranca hoje, depois de o Governo ter apresentado todos os detalhes do futuro planeamento urbanístico da cidade em conferência de imprensa. Nos próximos 60 dias, o Executivo irá recolher opiniões da sociedade sobre os planos projectados para a cidade, tendo em vista as previsões de aumento da população até 2040 para 808 mil pessoas. O Plano Director prevê um aumento de terrenos destinados a zonas habitacionais, zonas comerciais, zonas de equipamentos de utilização colectiva, zonas verdes ou de espaços públicos abertos e zonas de infra-estruturas públicas. Para além disso, o Plano Director prevê o desenvolvimento de paisagens costeiras ao longo do Porto Interior e no lado ocidental de Coloane, as quais terão funções de prevenção e redução de desastres naturais e de optimização do respectivo ambiente aquático.

Com base nas projecções do Governo sobre o aumento da população, a área ocupada por habitações será aproximadamente 22% da área total dos solos, atendendo, de forma geral, às exigências de habitação da população de cerca de 800 mil habitantes projectada para 2040. “Poderemos ter um aumento de 5%, perfazendo os 22% de zonas habitacionais”, assinalou Luís Madeira de Carvalho, coordenador-adjunto do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, na conferência de imprensa.

Para diminuir a densidade populacional em algumas zonas da cidade e optimizar o equilíbrio entre emprego e habitação, assim como incentivar as pessoas a trabalharem nas zonas onde habitam, o Plano Director prevê um “aumento da área habitacional em várias zonas, nomeadamente na Ilha Verde, na Taipa e em Seac Pai Van”.

A área global do terreno abrangida pelo Plano Director será, até 2040, aproximadamente de 36,8 km², sendo que 22% dos terrenos estão reservados para habitação, 23% para infra-estruturas públicas, 13% para zonas turísticas e de diversão e 10% para zonas destinadas a equipamentos de utilização colectiva, nomeadamente instalações de saúde, cultura, educação ou de recreio e lazer. As áreas comerciais representam 4%, enquanto as zonas industriais 2%.

Segundo Mak Tat Io, chefe do Departamento de Planeamento Urbanístico da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, o Plano Director prevê a renovação urbana de várias secções da cidade mais antigas, nomeadamente a zona do Iao Hon e de San Kin. “Em relação aos edifícios antigos, fizemos o Plano Director tendo em conta as condições urbanísticas e em consonância com as leis de salvaguarda do património cultural. Iremos proteger os edifícios com valor histórico e vamos preservá-los. Quanto às zonas antigas, na zona 1 do Centro, vamos também preservar os edifícios existentes. No entanto, na zona de Iao Hon e de San Kin, os edifícios são mais antigos e a densidade populacional mais alta. Vamos dar prioridade a estas zonas para fazer renovação urbana”, afirmou Mak Tat Io.

Sobre as zonas turísticas e de diversão, Mak Tat Io assinalou que estão reservadas aos casinos, apesar de assumir a possibilidade de haver alguma flexibilidade. “Os casinos estão dentro da zona de turismo e diversão no Cotai, e essa zona vai manter-se inalterada. Neste momento, os casinos estão dentro dos hotéis e vão continuar localizados aí. Claro que vamos ter certas flexibilidades, mas a maior parte dos casinos vai manter-se”.

Em relação às zonas classificadas de “não urbana”, Vong Man Hung, subdirector da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, explicou que o Plano Director não permite construções em áreas protegidas, nomeadamente as colinas da Ilha de Coloane, da Taipa Grande e Taipa Pequena, ou as colinas da Barra e da Penha. “Temos um plano de delimitar a área de zona não urbana tendo em consideração a protecção do ambiente. Já realizámos um estudo de impacto ambiental relativamente às águas e zonas de montanha. Zonas não urbanas não se pode fazer construções”, frisou Vong Man Hung.

Projecto do Plano Director não prevê uma linha de metro no centro da cidade até 2040

O Governo anunciou também a realização de uma consulta pública, a partir de hoje, sobre o projeto da Linha Leste do Metro Ligeiro que irá fazer a ligação entre as Portas do Cerco e o Terminal Marítimo da Taipa ao longo de 7,65 km. A nova linha subterrânea vai ter seis estações entre a zona norte da península de Macau e a ilha da Taipa, passando através da zona A dos novos aterros (a leste da península). Na chegada à Taipa, através de um túnel subaquático, o Metro Ligeiro passa a circular à superfície e liga com o viaduto da linha da Taipa. Após a conclusão desta linha, “prevê-se que a viagem entre as Portas do Cerco [na zona norte do território, junto à fronteira com a China] e o Terminal Marítimo da Taipa demore apenas 15 minutos”, de acordo com um comunicado da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau.

Na conferência de imprensa de apresentação do projecto da nova linha de metro, o presidente da Comissão Executiva da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, Ho Cheong Kei, assumiu que a construção da nova linha irá demorar “cerca de cinco anos”. Questionado sobre a razão pela qual a construção de uma linha de Metro Ligeiro no centro da cidade não constar no Plano Director, pelo menos até 2040, Ho Cheong Kei foi mais evasivo. “Neste momento temos estas linhas projectadas para o Metro Ligeiro. Tínhamos um projecto para a Linha da Península, mas temos de olhar para as prioridades do Governo. A Linha da Taipa já está a funcionar. Na próxima semana teremos mais informações para a Linha de Seac Pai Van. Tendo em conta o tempo que temos, vamos promover o crescimento da linha do metro de forma gradual”, disse o presidente da Comissão Executiva da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau.