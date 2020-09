Informações em inglês para TNR terão de ser dadas pelas agências de emprego

A lei da actividade de agências de emprego foi ontem aprovada na especialidade na Assembleia Legislativa (AL). Durante a discussão, Sulu Sou e Agnes Lam perguntaram ao Governo como é que as informações iriam chegar aos trabalhadores não-residentes, visto que na maioria não falam chinês ou português. O Executivo sacudiu as responsabilidades para as agências de emprego.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de Benedicta Palcon, presidente da organização Greens Philippines Migrant Workers Union, se ter queixado ao PONTO FINAL de a informação disponibilizada relativamente à proposta de lei da actividade de agências de emprego estar apenas em chinês e português, e não em inglês, de forma a ser perceptível aos trabalhadores não-residentes (TNR) do Sudeste asiático, o diploma foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa (AL). A questão foi levantada por Sulu Sou e por Agnes Lam, mas a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) respondeu que, como a lei é omissa quanto a outros idiomas, “a agência vai ter de fazer os possíveis para disponibilizar este serviço”.

O artigo 27.º da proposta de lei agora aprovado na especialidade refere os deveres das agências de emprego, mas não diz que as agências têm de providenciar informação em inglês para os TNR. Sulu Sou lembrou que a maioria dos TNR em Macau são do Sudeste asiático e perguntou: “Como é que [as agências] conseguem prestar apoio aos trabalhadores em relação ao idioma? Eles também são parte interessada”. O deputado indicou que, durante a consulta pública, os TNR “receberam poucas informações”. “Como é que o Governo vai divulgar a lei às associações de TNR? Vamos ter versão em inglês?”, completou a deputada Agnes Lam.

“De facto, a lei nada refere que tem de se disponibilizar o idioma do país de origem do trabalhador, mas como os trabalhadores vêm de todo o lado para trabalhar em Macau, a agência vai ter de fazer os possíveis para disponibilizar este serviço e dar a conhecer todos os pontos ao trabalhador”, respondeu a representante da DSAL presente no hemiciclo, acrescentando: “As agências podem contratar pessoal para disponibilizar esse serviço aos trabalhadores. Eles devem disponibilizar mais serviços para conseguir atrair trabalhadores para a sua agência de emprego”.

Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, indicou que o Governo vai “definir instruções para ambas as partes” e fazer “panfletos para os interessados”. Além disso, garantiu: “Temos vindo a cooperar com associações para desenvolver tarefas e trabalhos”.

Vários deputados questionaram Lei Wai Nong por o diploma não estipular um tecto máximo para os honorários a cobrar pelas agências de emprego aos empregadores. Wong Kit Cheng disse que a ausência de um limite pode fazer com que, “para contratar uma empregada doméstica, seja preciso pagar muito dinheiro às agências de emprego; se não houver um limite máximo no âmbito dos serviços prestados, os empregadores vão ter esta preocupação”. O secretário respondeu que o objectivo é deixar o mercado funcionar, ressalvando que os valores não poderão ser alterados “a qualquer hora” pelas empresas, porque os honorários não poderão exceder o valor fixado pelas agências de emprego na sua tabela.

Durante a discussão, Lei Wai Nong referiu que há, neste momento, 153 agências de emprego que reúnem as condições previstas na proposta de lei, mas há ainda 24 que não reúnem os requisitos e que têm um ano para regularizar a situação.