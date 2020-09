Grupo de salvaguarda do Farol da Guia lamenta ainda não ter recebido resposta da UNESCO

O Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia enviou uma carta ao Comité do Património Mundial da UNESCO no dia 10 de Junho. Num comunicado divulgado ontem, o grupo lamenta ainda não ter obtido resposta e lembra que, a 6 de Julho, a UNESCO tinha indicado que iria responder “muito em breve”.

“Infelizmente, até ao momento ainda não recebemos uma resposta oficial do director-geral da UNESCO”, lê-se no comunicado agora divulgado, que acrescenta: “Esperamos que esteja a ter umas férias de Verão agradáveis e esperamos sinceramente que a UNESCO possa manter a sua promessa de nos enviar uma ‘resposta oficial muito em breve’, para clarificar as posições da UNESCO sobre as questões levantadas”.

A carta enviada à UNESCO a 10 de Junho alertava o organismo para a construção em altura junto ao local, que diz prejudicar a integridade visual do farol da Guia. A carta alertava para a “necessidade urgente de reduzir a altura de um prédio em construção na Calçada do Gaio”. Segundo a missiva, este edifício excede “desastrosamente” o limite de 52,5 metros. Além disso, o grupo indicava que “a restrição de 90 metros de altura para edifícios a serem construídos ao longo da Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues é inadequada para a protecção da integridade visual e das principais linhas de visão do Farol da Guia”.

O grupo queixava-se de que, “após 12 longos anos, o Governo da RAEM não cumpriu a sua promessa de reduzir a altura do prédio em construção na Calçada do Gaio” e que, em vez disso, tentou manter a altura do prédio inacabado nos 81 metros, “numa clara violação do limite de altura de 52,5 metros”. “Em nenhum dos relatórios do Governo da RAEM apresentados à UNESCO, essa violação foi mencionada ou explicada”, lembrava o grupo.