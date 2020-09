Governo reforça fornecimento de máscaras infantis devido ao início das aulas

As autoridades anunciaram o aumento de distribuição de máscaras para criança devido ao recomeço das aulas. Na próxima ronda de distribuição, os residentes vão poder adquirir 30 máscaras infantis, em vez das actuais 15. Os Serviços de Saúde revelaram também que os testes de ácido nucleico para trabalhadores do sector da restauração arrancam amanhã, e que a cidade de Urumqi deixou de constar na lista de quarentenas obrigatórias.

O fornecimento de máscaras para crianças foi reforçado devido ao início das aulas em Macau, anunciou ontem Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. O representante dos Serviços de Saúde revelou que o Governo solicitou aos fornecedores um reforço de máscaras para crianças entre os 3 e os 4 anos, e que os residentes podem trocar as máscaras não usadas por máscaras infantis.

“Nos últimos 20 planos de distribuição de máscaras permitimos às crianças entre 5 e 8 anos escolher entre 15 máscaras para criança e 15 máscaras para adulto, ou 30 máscaras para adulto. Tendo em conta que as aulas vão recomeçar, estamos a pedir mais máscaras de criança aos fornecedores e vão chegar máscaras para crianças entre os 3 e os 4 anos de idade”, disse o médico, acrescentando que os residentes “podem trocar máscaras não usadas por máscaras para crianças”.

Menos de uma hora depois do fim da conferência de imprensa, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou, em comunicado, que “irá aumentar o fornecimento de máscaras infantis” na próxima ronda de distribuição. Segundo as autoridades de saúde, os residentes “podem adquirir 30 máscaras infantis, por cada vez, no próximo plano de fornecimento de máscaras”. Já os residentes que tenham adquirido 15 máscaras infantis e 15 de adulto no 21.º plano de fornecimento de máscaras, podem trocar as máscaras de adulto não usadas por infantis “durante o período do 22.º plano de fornecimento de máscaras”.

O actual 21.º plano de fornecimento de máscaras decorre de 30 de Agosto a 28 de Setembro. Segundo os dados divulgados pelas autoridades, no 20.º plano de fornecimento de máscaras registaram-se 15.791 pessoas que efectuaram a aquisição de 30 máscaras infantis, por cada vez, enquanto 6.954 pessoas optaram por 15 máscaras infantis e 15 de adulto. Desde o início do 21.º plano de fornecimento de máscaras até ao presente momento, 3.956 pessoas compraram 30 máscaras infantis, por cada vez, e 1.694 pessoas optaram por 15 máscaras infantis e 15 de adulto.

Questionado sobre os critérios para a troca de máscaras não usadas por máscaras de crianças, Lo Iek Long referiu que as embalagens não podem estar abertas. “Se a embalagem estiver aberta, consideramos que já foi utilizada, se não tiver sido aberta podemos considerar, pois queremos garantir os direitos dessas crianças”, disse.

Macau está há 158 dias consecutivos sem registo de casos de infecção local e há 69 dias consecutivos sem casos importados. “Todos os doentes recuperaram e concluíram o período de convalescença. Entre 31 de Agosto e 2 de Setembro foram realizados 22.217 testes de ácido nucleico em Macau”, assinalou Lo Iek Long.

Depois de 54 mil trabalhadores do sector do jogo terem realizado o teste de ácido nucleico, os Serviços de Saúde vão agora dar início aos testes no sector da restauração. “Já concluímos os testes para os trabalhadores do sector do jogo, que foram cerca de 54 mil. Neste sábado [amanhã] vamos iniciar os testes para os trabalhadores do sector da restauração. Esperamos concluir os testes a 50 mil pessoas nas próximas duas semanas”, frisou o médico Lo Iek Long, acrescentando que ainda não há novidades sobre o pedido de autorização da MUST para efectuar testes de ácido nucleico. “É um projecto que está em andamento, mas ainda não temos nada de concreto para anunciar”.

Urumqi deixou de constar na lista de regiões de alta incidência

Na conferência de imprensa, a coordenadora Leong Iek Hou do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou também que a cidade de Urumqi deixou de constar na lista de regiões de alta incidência e que por isso, a partir das 00h00 de 4 de Setembro, “as medidas da observação médica por um período de 14 dias em locais designados, aos indivíduos que nos 14 dias anteriores à entrada em Macau tenham estado na cidade de Urumqi” foram levantadas pelas autoridades de saúde de Macau. A médica explicou ainda que a decisão foi tomada devido à “recente evolução da situação epidémica em Urumqi”.

Macau sem “bolha de viagem” prevista com Portugal

Apesar de Macau não ter novos casos importados há mais de dois meses, a criação de uma “bolha de viagem” com Portugal não está a ser equacionada, afirmou a representante da Direcção dos Serviços de Turismo, Lau Fong Chi. “Macau está numa situação considerada estável, mas a situação noutras regiões e países vizinhos continua com casos. Vamos continuar a acompanhar a evolução da situação e pedir mais informações às delegações de Macau nesses territórios. Compreendemos que haja interesse na criação de um corredor com países como Portugal e vamos considerar esses factores, mas por enquanto não temos qualquer tipo de acordo previsto”, referiu Lau Fong Chi.