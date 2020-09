Deputados preocupados com desemprego provocado pela pandemia

Na reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa, vários deputados chamaram a atenção para o desemprego deixado pela pandemia e pediram soluções ao Governo. Leong Sun Iok e Angela Leong querem que os planos de formação subsidiada sejam mais abrangentes. Já Davis Fong e Ma Chi Seng pedem que o Governo estimule a economia e o emprego através do turismo.

O desemprego esteve em foco na reunião plenária de ontem, na Assembleia Legislativa (AL). Vários deputados usaram as suas intervenções antes da ordem do dia para questionarem o Governo sobre as políticas para mitigar os efeitos negativos da pandemia no emprego em Macau. Entre Maio e Julho, a taxa de desemprego geral fixou-se nos 2,7%, mais 0,9% do que no mesmo período do ano passado. Já a taxa de desemprego entre os residentes é de 3,8%.

Leong Sun Iok começou por recordar que o Governo vai lançar, este mês, uma nova ronda de formação subsidiada, incluindo o novo “Plano de formação subsidiada orientada para o aumento das competências técnicas”, destinado aos trabalhadores no activo, e o actual “Plano de formação subsidiada orientada para a empregabilidade”, destinado aos desempregados. Porém, diz o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), é difícil os formandos, com apenas um mês de formação, ficarem a par das exigências dos novos postos de trabalho.

Assim, sugeriu que o Governo reforce o aconselhamento e o apoio aos participantes nos planos de formação subsidiada. Além disso, Leong Sun Iok recorda que os planos do Executivo excluem as pessoas que estão desempregadas desde 2019. “Espera-se que o Governo alargue o ‘Plano de formação subsidiada orientada para a empregabilidade’ a todos os desempregados, para beneficiar mais pessoas”, propôs o deputado.

“A situação de epidemia apresenta riscos e o impacto na economia ainda não desapareceu, por isso, os trabalhos de apoio ao emprego não podem reduzir, devendo-se prestar atenção às variações do mercado de emprego e adoptar medidas atempadas para assegurar o emprego e a qualidade de vida da população”, alertou Leong Sun Iok.

Angela Leong indicou inicialmente que, “quanto ao emprego, o Governo lançou várias medidas, nomeadamente, cursos de formação para elevar as técnicas, formação subsidiada e colocação profissional”. Contudo, alertou que “o desenvolvimento económico e a tendência de emprego de Macau serão certamente afectados em breve”.

“Assim, espero que o Governo continue a envidar esforços para reforçar a formação técnico-profissional dos jovens e as plataformas de conjugação de emprego, para ajudar, na adversidade, a autovalorização dos novos trabalhadores jovens”, referiu a deputada, acrescentando que o Governo deveria “ponderar o aumento de vagas e dos tipos de cursos” dos planos de formação subsidiada.

Numa interpelação conjunta entre Ma Chi Seng e Davis Fong, os deputados nomeados começaram por notar que “a economia local e a situação de emprego continuam a sofrer pressões tendo em conta a situação internacional e nas regiões periféricas”.

Segundo os deputados, “a sociedade não está optimista quanto à situação do emprego”, por isso, pedem que o Governo aplique os recursos financeiros e políticos “de forma eficaz” e, para isso, deve ser estimulado o turismo. “A actual questão fulcral é: para que a indústria do turismo e lazer e os outros sectores voltem à normalidade, é preciso haver turistas e consumo”, referiu Ma Chi Seng.

“A epidemia ainda não terminou a nível mundial, por isso devemos continuar a reforçar a consciência de prevenção, realizando bem todos os trabalhos de combate à epidemia e, ao mesmo tempo, devemos ter planos de longo prazo na política de recuperação económica, a fim de promover o desenvolvimento sustentável de Macau”, concluíram os deputados.

José Pereira Coutinho pediu mais apoios para as pequenas e médias empresas e instou o Governo a avançar com mais uma ronda de apoios a partir de Janeiro, nomeadamente com mais um cartão de consumo de cinco mil patacas para o residente.